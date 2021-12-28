28 декабря 2021, 11:05 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

У каждого повара — свой уникальный подход к приготовлению бограча. Делимся рецептом блюда от Шефа реалити Адская кухня (Новый канал) Алекса Якутова. Кстати, он как настоящий виртуоз добавил к бограчу собственные вкусовые усовершенствования. Ингредиенты Для бульона 1 кг куриных суставов

1кг телячьих ног и хвостов

1 кг свиных ног и хвостов

5 шт. лавровых листьев

20 шт. можжевеловых ягод

10 шт. гвоздики

черный перец

несколько ветвей чабреца и петрушки Читайте также: К праздничному столу и не только. Рецепт баранины конфи с фисташками Для бограча 3 луковицы

2 морковки

1 корень петрушки

1 корень пастернака

1 корень сельдерея

5 шт. болгарского перца

500 г помидоров

1 шт. перца чили

1 головка чеснока

5 картофелин

300 г свинины на костях

200 г сала

200 г шовдры

несколько ветвей кинзы, сухой петрушки

перец чили, сахар, перец, соль по вкусу

несколько грамм кориандра, паприки, можжевеловых зерен Читайте также: Украинский красный борщ как профилактика тромбоза Приготовление Бульон Суставы, ноги и хвосты поместить в кастрюлю. Довести до кипения и залить новую воду. Создать букет из специй. Все поместить в марлю, положить в кастрюлю. Варить на небольшом огне 6-7 часов. Затем бульон процедить. Бограч Нарезать кубиками морковь, корень сельдерея и петрушки, болгарский перец, чеснок, картофель. Поместить в кастрюлю сало и шовдру. Томить на маленьком огне. Обжарить на растительном масле морковь, корни сельдерея, пастернака, петрушки. К полуготовым овощам добавить порезанный перец, перебитые помидоры, сухой чили, сахар. Все тщательно перемешать. В ступке перетереть специи: кориандр, паприку, можжевеловые зерна. Добавить к овощам. Обжарить картофель и добавить к овощам. Обжарить свинину и добавить к овощам. Переместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте бульоном. Добавьте зелень кинзы и петрушки.

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