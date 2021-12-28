У каждого повара — свой уникальный подход к приготовлению бограча.
Делимся рецептом блюда от Шефа реалити Адская кухня (Новый канал) Алекса Якутова.
Кстати, он как настоящий виртуоз добавил к бограчу собственные вкусовые усовершенствования.
Ингредиенты
Для бульона
- 1 кг куриных суставов
- 1кг телячьих ног и хвостов
- 1 кг свиных ног и хвостов
- 5 шт. лавровых листьев
- 20 шт. можжевеловых ягод
- 10 шт. гвоздики
- черный перец
- несколько ветвей чабреца и петрушки
Для бограча
- 3 луковицы
- 2 морковки
- 1 корень петрушки
- 1 корень пастернака
- 1 корень сельдерея
- 5 шт. болгарского перца
- 500 г помидоров
- 1 шт. перца чили
- 1 головка чеснока
- 5 картофелин
- 300 г свинины на костях
- 200 г сала
- 200 г шовдры
- несколько ветвей кинзы, сухой петрушки
- перец чили, сахар, перец, соль по вкусу
- несколько грамм кориандра, паприки, можжевеловых зерен
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Приготовление
Бульон
- Суставы, ноги и хвосты поместить в кастрюлю. Довести до кипения и залить новую воду.
- Создать букет из специй. Все поместить в марлю, положить в кастрюлю.
- Варить на небольшом огне 6-7 часов. Затем бульон процедить.
Бограч
- Нарезать кубиками морковь, корень сельдерея и петрушки, болгарский перец, чеснок, картофель.
- Поместить в кастрюлю сало и шовдру. Томить на маленьком огне.
- Обжарить на растительном масле морковь, корни сельдерея, пастернака, петрушки.
- К полуготовым овощам добавить порезанный перец, перебитые помидоры, сухой чили, сахар. Все тщательно перемешать.
- В ступке перетереть специи: кориандр, паприку, можжевеловые зерна. Добавить к овощам.
- Обжарить картофель и добавить к овощам. Обжарить свинину и добавить к овощам.
- Переместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте бульоном. Добавьте зелень кинзы и петрушки.