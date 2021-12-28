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Вкусно и сытно. Как приготовить идеальный бограч

28 декабря 2021, 11:05
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Вкусно и сытно. Как приготовить идеальный бограч

У каждого повара — свой уникальный подход к приготовлению бограча.

Делимся рецептом блюда от Шефа реалити Адская кухня (Новый канал) Алекса Якутова.

Кстати, он как настоящий виртуоз добавил к бограчу собственные вкусовые усовершенствования.

Ингредиенты

Для бульона

  • 1 кг куриных суставов
  • 1кг телячьих ног и хвостов
  • 1 кг свиных ног и хвостов
  • 5 шт. лавровых листьев
  • 20 шт. можжевеловых ягод
  • 10 шт. гвоздики
  • черный перец
  • несколько ветвей чабреца и петрушки
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Для бограча

  • 3 луковицы
  • 2 морковки
  • 1 корень петрушки
  • 1 корень пастернака
  • 1 корень сельдерея
  • 5 шт. болгарского перца
  • 500 г помидоров
  • 1 шт. перца чили
  • 1 головка чеснока
  • 5 картофелин
  • 300 г свинины на костях
  • 200 г сала
  • 200 г шовдры
  • несколько ветвей кинзы, сухой петрушки
  • перец чили, сахар, перец, соль по вкусу
  • несколько грамм кориандра, паприки, можжевеловых зерен
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Приготовление

Бульон

  1. Суставы, ноги и хвосты поместить в кастрюлю. Довести до кипения и залить новую воду.
  2. Создать букет из специй. Все поместить в марлю, положить в кастрюлю.
  3. Варить на небольшом огне 6-7 часов. Затем бульон процедить.

Бограч

  1. Нарезать кубиками морковь, корень сельдерея и петрушки, болгарский перец, чеснок, картофель.
  2. Поместить в кастрюлю сало и шовдру. Томить на маленьком огне.
  3. Обжарить на растительном масле морковь, корни сельдерея, пастернака, петрушки.
  4. К полуготовым овощам добавить порезанный перец, перебитые помидоры, сухой чили, сахар. Все тщательно перемешать.
  5. В ступке перетереть специи: кориандр, паприку, можжевеловые зерна. Добавить к овощам.
  6. Обжарить картофель и добавить к овощам. Обжарить свинину и добавить к овощам.
  7. Переместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте бульоном. Добавьте зелень кинзы и петрушки.

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