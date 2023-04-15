Ведущий программы Прихована небезпека на телеканале ICTV2 сам выпекает паски дома. Готовит пасхальный атрибут Алексей Душка по рецепту, который в его семье передают еще от прабабушки.

— Рецепт “Мокрая пасха” я помню еще с детства. Такую паску делала моя бабушка, а до нее — ее бабушка. И главное – без изюма, — говорит Алексей.

Ингредиенты

300 мл молока;

300 г сахара;

200 г масла (растопленного);

200 г сметаны;

1–1,2 кг муки;

5 яиц;

15 г ванильного сахара;

15 г дрожжей.

Способ приготовления

Смешиваем молоко, дрожжи, 2 ст. ложки сахара, 5-6 ст. ложек муки. Размешиваем и накрываем так, чтобы дышало. Ставим в теплое место на 30–40 мин. Отдельно смешиваем 5 яиц, 200 г сахара, ванильный сахар, растопленное масло и сметану. Смешиваем опару и жидкие составляющие и медленно добавляем муку – 1 кг (из которой уже брали 5-6 ст. ложек). Тесто должно выйти как на оладьи. Накрываем. Ставим в теплое место на 1-2 часа (зависит от дрожжей). Затем вымешиваем тесто. Если хотите изюм, обдайте их кипятком, просушите, обваляйте в муке и добавьте в тесто. Во время вымешивания уйдет примерно 150-200 г муки.

Тесто будет липнуть, поэтому формировать его лучше, смазав руки растительным маслом.

Разложите его в формы так, чтобы тесто заняло половину, потому что дрожжи еще работают и за 20-30 минут в теплом месте паски подрастут до краев формы.

Теперь выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 мин (зависит от духовки).

А еще Алексей делится давним секретом. Чтобы проверить, спеклись ли паски, нужно взять вишневые веточки и проткнуть тесто в духовке. Если тесто не будет прилипать к дереву, паску можно вынимать из духовой печи.

– Моя бабушка брала тоненькую веточку вишни. Говорила, что вишня для этого – самое лучшее дерево. Протыкала паски и проверяла не сырые ли они, — добавляет Алексей.

Источник: ICTV2