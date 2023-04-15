Ведущий программы Прихована небезпека на телеканале ICTV2 сам выпекает паски дома. Готовит пасхальный атрибут Алексей Душка по рецепту, который в его семье передают еще от прабабушки.
— Рецепт “Мокрая пасха” я помню еще с детства. Такую паску делала моя бабушка, а до нее — ее бабушка. И главное – без изюма, — говорит Алексей.
Ингредиенты
- 300 мл молока;
- 300 г сахара;
- 200 г масла (растопленного);
- 200 г сметаны;
- 1–1,2 кг муки;
- 5 яиц;
- 15 г ванильного сахара;
- 15 г дрожжей.
Способ приготовления
- Смешиваем молоко, дрожжи, 2 ст. ложки сахара, 5-6 ст. ложек муки. Размешиваем и накрываем так, чтобы дышало. Ставим в теплое место на 30–40 мин.
- Отдельно смешиваем 5 яиц, 200 г сахара, ванильный сахар, растопленное масло и сметану.
- Смешиваем опару и жидкие составляющие и медленно добавляем муку – 1 кг (из которой уже брали 5-6 ст. ложек). Тесто должно выйти как на оладьи.
- Накрываем. Ставим в теплое место на 1-2 часа (зависит от дрожжей).
- Затем вымешиваем тесто. Если хотите изюм, обдайте их кипятком, просушите, обваляйте в муке и добавьте в тесто. Во время вымешивания уйдет примерно 150-200 г муки.
Тесто будет липнуть, поэтому формировать его лучше, смазав руки растительным маслом.
Разложите его в формы так, чтобы тесто заняло половину, потому что дрожжи еще работают и за 20-30 минут в теплом месте паски подрастут до краев формы.
Теперь выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 мин (зависит от духовки).
А еще Алексей делится давним секретом. Чтобы проверить, спеклись ли паски, нужно взять вишневые веточки и проткнуть тесто в духовке. Если тесто не будет прилипать к дереву, паску можно вынимать из духовой печи.
– Моя бабушка брала тоненькую веточку вишни. Говорила, что вишня для этого – самое лучшее дерево. Протыкала паски и проверяла не сырые ли они, — добавляет Алексей.
Источник: ICTV2