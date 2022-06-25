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Еда

Вкус и аромат Италии дома: готовим вяленые томаты

25 июня 2022, 19:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вяленые томаты
Источник: Depositphotos

Брускета с вялеными помидорами или намазка из вяленых томатов и сырая рикота. М-м-м, сразу запахло Италией.

Вяленые томаты можно добавлять и в борщ, от этого он не станет менее украинским, а наоборот обогатится легким ароматом дыма.

Если перебить помидоры блендером и смешать с популярным у нас майонезом, получите необычный соус.

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А знаете, что томаты можно завялить дома, нужно только выбрать правильные томаты. Лучше берите небольшие по размеру, можно сливки, с плотной мякотью, не сочные.

Ингредиенты

  • 1 кг томатов
  • 1 ч. л. сухого орегано
  • 1 ч. л. сухого или гранулированного чеснока
  • 150-200 мл подсолнечного или оливкового масла
  • соль морская по вкусу

Возьмите 1 кг томатов, промойте и разрежьте вдоль на четвертинки. Выберите мякоть и семена из четвертинок с помощью чайной ложки.

Застелите противень пергаментом и выложите четвертинки томатов срезом вверх.

Посыпьте морской солью по вкусу и сухим орегано.

Сушите в духовке с температурой 70-75 градусов в течение 5-6 часов. Лучше духовку держать открытой, чтобы лишняя влага улетучивалась.

Сухие ломтики вяленых помидоров сложите в небольшие стерильные баночки.

Для аромата добавьте сухой чеснок. Залейте наполненные вялеными помидорами баночки подсолнечным или оливковым маслом, так, чтобы она их полностью укрыла, и закройте крышками.

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Храните баночки с вялеными помидорами в холодильнике.

Источник: Евгений Клопотенко

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