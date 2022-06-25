Брускета с вялеными помидорами или намазка из вяленых томатов и сырая рикота. М-м-м, сразу запахло Италией.
Вяленые томаты можно добавлять и в борщ, от этого он не станет менее украинским, а наоборот обогатится легким ароматом дыма.
Если перебить помидоры блендером и смешать с популярным у нас майонезом, получите необычный соус.
А знаете, что томаты можно завялить дома, нужно только выбрать правильные томаты. Лучше берите небольшие по размеру, можно сливки, с плотной мякотью, не сочные.
Ингредиенты
- 1 кг томатов
- 1 ч. л. сухого орегано
- 1 ч. л. сухого или гранулированного чеснока
- 150-200 мл подсолнечного или оливкового масла
- соль морская по вкусу
Возьмите 1 кг томатов, промойте и разрежьте вдоль на четвертинки. Выберите мякоть и семена из четвертинок с помощью чайной ложки.
Застелите противень пергаментом и выложите четвертинки томатов срезом вверх.
Посыпьте морской солью по вкусу и сухим орегано.
Сушите в духовке с температурой 70-75 градусов в течение 5-6 часов. Лучше духовку держать открытой, чтобы лишняя влага улетучивалась.
Сухие ломтики вяленых помидоров сложите в небольшие стерильные баночки.
Для аромата добавьте сухой чеснок. Залейте наполненные вялеными помидорами баночки подсолнечным или оливковым маслом, так, чтобы она их полностью укрыла, и закройте крышками.
Храните баночки с вялеными помидорами в холодильнике.
Источник: Евгений Клопотенко