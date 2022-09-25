Мы привыкли огурцы добавлять в салаты и закуски, консервировать и солить. А что, если их обжарить? И не странно это, по крайней мере, для корейцев. Именно так их готовят в восточной стране. И это очень вкусно, утверждает Евгений Клопотенко. Жареные огурцы можно подавать как гарнир к рыбе.

Ингредиенты:

400 г огурцов

5-10 г перца чили (по вкусу)

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. подсолнечного масла

Помойте огурцы, обрежьте хвостики и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте сначала кольцами толщиной 5-6 мм, затем разрежьте их пополам.

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Перец помойте и нарежьте тоненькими слайсами под углом 45 градусов.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выложите огурцы и обжарьте на среднем огне в течение минуты. Влейте соевый соус, добавьте слайсы чили и жарьте все еще 2 минуты. Сразу подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко