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Еда

Жареные огурцы с перцем чили

25 сентября 2022, 19:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
жареные огурцы
Источник: Depositphotos

Мы привыкли огурцы добавлять в салаты и закуски, консервировать и солить. А что, если их обжарить? И не странно это, по крайней мере, для корейцев. Именно так их готовят в восточной стране. И это очень вкусно, утверждает Евгений Клопотенко. Жареные огурцы можно подавать как гарнир к рыбе.

Ингредиенты:

Помойте огурцы, обрежьте хвостики и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте сначала кольцами толщиной 5-6 мм, затем разрежьте их пополам.

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Перец помойте и нарежьте тоненькими слайсами под углом 45 градусов.

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Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выложите огурцы и обжарьте на среднем огне в течение минуты. Влейте соевый соус, добавьте слайсы чили и жарьте все еще 2 минуты. Сразу подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко

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