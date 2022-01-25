Смерть во время секса – кто в группе риска

Секс в целом оказывает положительное влияние на состояние здоровья человека как с физической, так и психической стороны. Однако иногда он может провоцировать проблемы со здоровьем, в частности даже приводить к смерти.

В материале для ресурса The Conversation старший преподаватель химической патологии Вестминстерского университета Дэвид К. Гейз рассказал, почему это случается.

По его словам, в основном смерть является следствием физического перенапряжения во время секса, потребления препаратов для лечения эректильной дисфункции, употребления наркотиков или сочетанием всех этих факторов.

В то же время риск внезапной смерти во время секса возрастает с годами – она встречалась преимущественно среди мужчин, средний возраст – 59 лет.

Наиболее распространенная причина – сердечный приступ.

Людям, находящимся в группе риска, следует помнить обо всех этих факторах и быть осторожными с избыточной активностью во время полового акта, употреблением лекарств.

Наркотики вообще вредят здоровью, поэтому нужно от них отказаться.

Источник: The Conversation