День святого Валентина — самый романтичный праздник в году. В этот день многие пары проводят время вместе, вспоминая самые счастливые моменты в отношениях.
На День влюбленных каждый старается угодить своей второй половине и сделать этот день незабываемым. Один из самых романтичных поступков — завтрак в постель на День святого Валентина.
Романтика — это не роскошные рестораны и дорогие подарки, а желание сделать приятно своему любимому человеку. Завтрак на День святого Валентина точно не оставит равнодушной вашу вторую половинку.
Факты ICTV собрали лучшие идеи праздничных завтраков на День святого Валентина.
Яичница в тосте
Ингредиенты:
- тостовый хлеб — 1 ломтик;
- яйцо куриное- 1 шт;
- сливочное масло — 3 ст. л;
- растительное масло — 2 ст. л;
- соль, перец (по вкусу).
Приготовление:
Взять ломтик тостового хлеба и вырезать в центре сердечко. Разогреть сливочное масло на среднем огне. Добавить и обжарить хлеб, с одной стороны. Добавить еще немного масла и перевернуть хлеб. В формочку добавить яйцо, посолить и прожарить пару минут.
Украсить можно зеленью и свежими овощами.
Блины в форме сердечек
Ингредиенты:
- молоко – 1 стакан;
- мука пшеничная – 1 стакан;
- яйцо куриное – 1 шт;
- сахар – 2 ст. л;
- сливочное масло – 30 г;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л;
- соль – щепотка.
Приготовление:
Смешать в миске пшеничную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Добавить стакан теплого молока, и все размешать, чтобы не осталось комочков. Разбить в отдельном стакане одно крупное яйцо и взбить до однородности, затем добавить в тесто.
Растопить сливочное масло и охладить. Влить его в тесто и перемешать. Прогреть сковороду и смазать растопленным сливочным маслом. Влить тесто в кондитерский шприц и нарисовать им на разогретой сковороде сердце – контур и раскрасить тестом. Аккуратно перевернуть их на другую сторону.
Для красивой подачи рекомендуем украсить ягодным или фруктовым джемом, сгущенкой или посыпать сахарной пудрой.
Праздничные панкейки
Ингредиенты:
- молоко — 210 г (мл);
- яйцо куриное — 1 шт;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 5 г (1 ч. ложка);
- масло растительное — 25 г (2 ст. ложки);
- сахар — 30 г (2 ст. ложки);
- соль — 1/2 ч. ложки.
Приготовление:
В емкость выбить яйцо, добавить сахар и соль. Взбить миксером. Добавить молоко и перемешать. Налить растительное масло и перемешать. В отдельной емкости просеять муку и разрыхлитель, затем перемешать и добавить в емкость с тестом.
Поставить сковороду на средний огонь и хорошо разогреть. Налить тесто на горячую сковороду. Когда на поверхности налитого теста начнут появляться пузыри – перевернуть панкейк.
Для более изысканного вкуса можно добавить клюквенный соус и сливки.
Накрывая стол к завтраку, на День святого Валентина 2023, можно положить фотографии, которые напомнят вам о счастливых совместных моментах, записку с признанием в любви или же, традиционно, украсить комнату цветами.