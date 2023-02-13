День святого Валентина — самый романтичный праздник в году. В этот день многие пары проводят время вместе, вспоминая самые счастливые моменты в отношениях.

На День влюбленных каждый старается угодить своей второй половине и сделать этот день незабываемым. Один из самых романтичных поступков — завтрак в постель на День святого Валентина.

Романтика — это не роскошные рестораны и дорогие подарки, а желание сделать приятно своему любимому человеку. Завтрак на День святого Валентина точно не оставит равнодушной вашу вторую половинку.

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Факты ICTV собрали лучшие идеи праздничных завтраков на День святого Валентина.

Яичница в тосте

Ингредиенты:

тостовый хлеб — 1 ломтик;

яйцо куриное- 1 шт;

сливочное масло — 3 ст. л;

растительное масло — 2 ст. л;

соль, перец (по вкусу).

Приготовление:

Взять ломтик тостового хлеба и вырезать в центре сердечко. Разогреть сливочное масло на среднем огне. Добавить и обжарить хлеб, с одной стороны. Добавить еще немного масла и перевернуть хлеб. В формочку добавить яйцо, посолить и прожарить пару минут.

Украсить можно зеленью и свежими овощами.

Блины в форме сердечек

Ингредиенты:

молоко – 1 стакан;

мука пшеничная – 1 стакан;

яйцо куриное – 1 шт;

сахар – 2 ст. л;

сливочное масло – 30 г;

разрыхлитель теста – 1 ч. л;

соль – щепотка.

Приготовление:

Смешать в миске пшеничную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Добавить стакан теплого молока, и все размешать, чтобы не осталось комочков. Разбить в отдельном стакане одно крупное яйцо и взбить до однородности, затем добавить в тесто.

Растопить сливочное масло и охладить. Влить его в тесто и перемешать. Прогреть сковороду и смазать растопленным сливочным маслом. Влить тесто в кондитерский шприц и нарисовать им на разогретой сковороде сердце – контур и раскрасить тестом. Аккуратно перевернуть их на другую сторону.

Для красивой подачи рекомендуем украсить ягодным или фруктовым джемом, сгущенкой или посыпать сахарной пудрой.

Праздничные панкейки

Ингредиенты:

молоко — 210 г (мл);

яйцо куриное — 1 шт;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 5 г (1 ч. ложка);

масло растительное — 25 г (2 ст. ложки);

сахар — 30 г (2 ст. ложки);

соль — 1/2 ч. ложки.

Приготовление:

В емкость выбить яйцо, добавить сахар и соль. Взбить миксером. Добавить молоко и перемешать. Налить растительное масло и перемешать. В отдельной емкости просеять муку и разрыхлитель, затем перемешать и добавить в емкость с тестом.

Поставить сковороду на средний огонь и хорошо разогреть. Налить тесто на горячую сковороду. Когда на поверхности налитого теста начнут появляться пузыри – перевернуть панкейк.

Для более изысканного вкуса можно добавить клюквенный соус и сливки.

Накрывая стол к завтраку, на День святого Валентина 2023, можно положить фотографии, которые напомнят вам о счастливых совместных моментах, записку с признанием в любви или же, традиционно, украсить комнату цветами.