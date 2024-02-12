Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Завтрак на День святого Валентина 2024: что приготовить второй половинке

12 февраля 2024, 18:01
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Сніданок
Источник: Depositphotos

День святого Валентина — самый романтичный праздник в году. В этот день многие пары проводят время вместе, вспоминая самые счастливые моменты в отношениях.

На День влюбленных каждый старается угодить своей второй половине и сделать этот день незабываемым. Один из самых романтичных поступков — завтрак в постель на День святого Валентина.

Все, что вы хотели знать о продуктах-афродизиаках от доктора Анджу Гоэл здесь.

Сейчас смотрят

Романтика — это не роскошные рестораны и дорогие подарки, а желание сделать приятно своему любимому человеку. Завтрак на День святого Валентина точно не оставит равнодушной вашу вторую половинку.

Факты ICTV собрали лучшие идеи праздничных завтраков на День святого Валентина.

Яичница в тосте

Завтрак на День святого Валентина

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб — 1 ломтик;
  • яйцо куриное- 1 шт.;
  • сливочное масло — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Как приготовить яичницу в тосте на День святого Валентина

  1. Взять ломтик тостового хлеба и вырезать в центре сердечко.
  2. Разогреть сливочное масло на среднем огне. Добавить и обжарить хлеб, с одной стороны. Добавить еще немного масла и перевернуть хлеб.
  3. В формочку добавить яйцо, посолить и прожарить пару минут.
  4. Украсить можно зеленью и свежими овощами.
Читайте также:
Торт у формі серцяТорт на День святого Валентина в форме сердца: рецепт пошагово

Блины в форме сердец на День святого Валентина в форме блинов

Ингредиенты:

  • молоко – 1 стакан;
  • мука пшеничная – 1 стакан;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка.

Как приготовить блины в форме сердец

  1. Смешать в миске пшеничную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Добавить стакан теплого молока, и все размешать, чтобы не осталось комочков. Разбить в отдельном стакане одно крупное яйцо и взбить до однородности, затем добавить в тесто.
  2. Растопить сливочное масло и охладить. Влить его в тесто и перемешать. Прогреть сковороду и смазать растопленным сливочным маслом. Влить тесто в кондитерский шприц и нарисовать им на разогретой сковороде сердце – контур и раскрасить тестом. Аккуратно перевернуть их на другую сторону.
  3. Для красивой подачи рекомендуем украсить ягодным или фруктовым джемом, сгущенкой или посыпать сахарной пудрой.
Читайте также:
Пряники на День святого ВалентинаПряники на День святого Валентина: рецепт с имбирем

Праздничные панкейки

Завтрак на День святого Валентина

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • молоко — 210 г (мл);
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 5 г (1 ч. л.);
  • масло растительное — 25 г (2 ст. л.);
  • сахар — 30 г (2 ст. л.);
  • соль — 1/2 ч. л.

Как приготовить панкейки ко Дню влюбленных

  1. В емкость выбить яйцо, добавить сахар и соль. Взбить миксером. Добавить молоко и перемешать. Налить растительное масло и перемешать. В отдельной емкости просеять муку и разрыхлитель, затем перемешать и добавить в емкость с тестом.
  2. Поставить сковороду на средний огонь и хорошо разогреть. Налить тесто на горячую сковороду. Когда на поверхности налитого теста начнут появляться пузыри – перевернуть панкейк.
  3. Для более изысканного вкуса можно добавить клюквенный соус и сливки.
  4. Накрывая стол к завтраку, на День святого Валентина 2023, можно положить фотографии, которые напомнят вам о счастливых совместных моментах, записку с признанием в любви или же, традиционно, украсить комнату цветами.
Читайте также:
Салат з авокадо і фетоюСалаты с авокадо: 5 ярких рецептов к празднику

Теги
День закоханих Кулінарні рецепти Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь