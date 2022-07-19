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Еда

Завтрак из двух ингредиентов: рецепт яичницы в хлебе

19 июля 2022, 20:10
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Завтрак из двух ингредиентов: рецепт яичницы в хлебе
Источник: Depositphotos

Если дома из еды нашли только хлеб и яйца, не расстраивайтесь, из этих двух ингредиентов можно приготовить вкусный и быстрый завтрак.

Как приготовить завтрак из яиц и хлеба — читайте в нашем материале.

Рецепт яичницы в хлебе

Ингредиенты: 

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  • хлеб — два кусочка;
  • яйца — два;
  • масло — пару капель;
  • специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковородку и добавьте немного масла.
  2. Возьмите два кусочка хлеба и вырежьте из них серединку — у вас должны получиться хлебные бортики;
  3. Положите бортики из хлеба на сковородку и прожарьте до легкой корочки.
  4. Теперь можно добавлять яйца — для удобства разбейте яйца в отдельных сосудах и вылейте их в серединку хлеба.
  5. Добавьте различные специи — соль, перец, травы, сухой чеснок и т. д.
  6. Сделайте небольшой огонь и закройте сковородку крышкой.
  7. Жарьте так яйца около трех-пяти минут.

Если найдете в холодильнике еще кусочек сыра, можно положить его на верх яйца. Легкий и быстрый завтрак из двух ингредиентов готов. Приятного аппетита!

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Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Хлеб яйця
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