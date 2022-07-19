Если дома из еды нашли только хлеб и яйца, не расстраивайтесь, из этих двух ингредиентов можно приготовить вкусный и быстрый завтрак.
Как приготовить завтрак из яиц и хлеба — читайте в нашем материале.
Рецепт яичницы в хлебе
Ингредиенты:
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- хлеб — два кусочка;
- яйца — два;
- масло — пару капель;
- специи по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте сковородку и добавьте немного масла.
- Возьмите два кусочка хлеба и вырежьте из них серединку — у вас должны получиться хлебные бортики;
- Положите бортики из хлеба на сковородку и прожарьте до легкой корочки.
- Теперь можно добавлять яйца — для удобства разбейте яйца в отдельных сосудах и вылейте их в серединку хлеба.
- Добавьте различные специи — соль, перец, травы, сухой чеснок и т. д.
- Сделайте небольшой огонь и закройте сковородку крышкой.
- Жарьте так яйца около трех-пяти минут.
Если найдете в холодильнике еще кусочек сыра, можно положить его на верх яйца. Легкий и быстрый завтрак из двух ингредиентов готов. Приятного аппетита!