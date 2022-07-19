Если дома из еды нашли только хлеб и яйца, не расстраивайтесь, из этих двух ингредиентов можно приготовить вкусный и быстрый завтрак.

Как приготовить завтрак из яиц и хлеба — читайте в нашем материале.

Рецепт яичницы в хлебе

Ингредиенты:

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хлеб — два кусочка;

яйца — два;

масло — пару капель;

специи по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте сковородку и добавьте немного масла. Возьмите два кусочка хлеба и вырежьте из них серединку — у вас должны получиться хлебные бортики; Положите бортики из хлеба на сковородку и прожарьте до легкой корочки. Теперь можно добавлять яйца — для удобства разбейте яйца в отдельных сосудах и вылейте их в серединку хлеба. Добавьте различные специи — соль, перец, травы, сухой чеснок и т. д. Сделайте небольшой огонь и закройте сковородку крышкой. Жарьте так яйца около трех-пяти минут.

Если найдете в холодильнике еще кусочек сыра, можно положить его на верх яйца. Легкий и быстрый завтрак из двух ингредиентов готов. Приятного аппетита!