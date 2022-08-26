Манную кашу готовить очень просто. Нужно только молоко, вода или их смесь и крупа. Все остальное – полет фантазии. Ее можно приготовить сладкой, добавив сахар, мед, ягоды и фрукты.

Вкусной будет и соленая: со сливочным маслом или растительным маслом и солью.

Ингредиенты

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100 г манной крупы

500 мл молока 2,5%

2 ст. л. конопляного масла

2 ч.л. конопляных семян

соль и перец по вкусу

В кастрюлю всыпьте 100 г манки и поджарьте до золотистого цвета и специфического аромата.

Добавьте молоко 2,5% и варите до нужной вам смеси, постоянно помешивая. Воспользуйтесь венчиком, чтобы избежать комочков. Варить можно 3 минутки. Если вы хотите менее жирный вариант, смешайте молоко с водой в пропорции 1:1. В конце приготовления посолите и поперчите по вкусу. Используйте соль мелкого помола, чтобы она быстрее растаяла.

Налейте манную кашу в тарелку, добавьте 2 ст. л. конопляного масла и посыпьте 2 ч. л. конопляных семян. Можно заменить льняным маслом. Они очень похожи, обладают легким ореховым вкусом.

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Варите кашу один раз. Если оставите ее в кастрюле, она станет очень густой и не будет смаковать, как только сваренная.

Источник: Евгений Клопотенко