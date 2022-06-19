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Еда

Соленый чизкейк: пирог из кисломолочного сыра с томатами.

19 июня 2022, 16:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пиріг з томатами
Источник: Depositphotos

Мы привыкли печь из кисломолочного сыра сладкие пироги, пирожки, запеканки и чизкейки. Сейчас многие украинцы находятся далеко от дома, в других странах. В некоторых из них тяжело купить обычный сыр без добавления пряностей или овощей. Так что шеф Евгений Клопотенко предлагает испечь пирог вроде чизкейки, но соленый и с томатами.

Для теста

  • 200 г муки пшеничной
  • 150 г муки ржаной
  • 150 г сливочного масла
  • ½ ч. л. сахара
  • 1 шт. яйцо
  • 2-3 ст. л. воды (ледяная, если понадобится)
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

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  • 500-600 г творога 5%
  • ½ ч. л. соль
  • 3 шт. яйца
  • 1 ст. л. кукурузный крахмал
  • 15-20 шт. томаты черри
  • 1 ст. л. сухой орегано (по желанию)
  • 6-8 веточек базилика (по желанию)

Для теста: соедините пшеничную муку, ржаную муку, сахар, щепотку соли. Предварительно нарежьте маленькими кусочками или натрите на крупную терку охлажденное сливочное масло. Добавьте к сухим ингредиентам и перетрите руками, чтобы получить крошки.

Добавить яйцо и замесить песочное тесто.

Если влаги недостаточно и тесто рассыпается, прибавляйте холодную воду по 1 столовой ложке (всего может понадобиться 2-3 ложки), пока не сформируете тесто и оно не перестанет рассыпаться в руках.

Сформируйте из теста шар, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20 минут.

Для начинки: смешайте 500-600 г кисломолочного творога с яйцами, солью, кукурузным крахмалом.

Перебейте массу блендером до получения однородной кремовой структуры.

Достаньте охлажденное тесто и раскатайте между двумя листами пергамента в тонкий пласт.

Аккуратно перенесите тесто в форму и распределите равномерно на дне с переходом на стенки формы. Излишки теста обрежьте. Сделайте проколы вилкой, чтобы тесто при выпекании не поднималось.

Переложите начинку на основание из теста и равномерно распределите по поверхности.

Выложите томаты черри (15-20 шт.), вдавливая их в начинку наполовину. Если есть желание, присыпьте орегано.

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Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут в зависимости от высоты тарта. По желанию украсьте готовый пирог листьями базилика. Пирог можно подавать как теплым, так и прохладным.

Источник: Евгений Клопотенко

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