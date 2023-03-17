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Секс

Всплеск гонореи в Британии: шесть признаков инфекции

17 марта 2023, 12:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
біль у животі
Источник: Depositphotos

Руководители Минздрава Великобритании заявили, что в стране наблюдается тревожный всплеск случаев гонореи.

Агентство здравоохранения Великобритании предупредило, что уровень заболеваемости возрос на 21% по сравнению с периодом до пандемии Covid-19.

С января по сентябрь прошлого года было зафиксировано 56 327 положительных тестов по сравнению с 46 541 в 2019 году.

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Многие люди никогда не испытывают симптомов инфекции, передающейся половым путем.

Эксперты опасаются, что болезнь, распространяющаяся через кожу или рот, развивается, чтобы победить антибиотики.

– Это тревожная тенденция, которая указывает на стремительный рост уровня инфекций, передающихся половым путем, – сказал врач из сексуального здоровья NHS Джон Уайт. – Доказательства свидетельствуют, что гонорея горла распространена в Великобритании.

Именно этот тип болезни развивается бессимптомно, то есть многие могут не знать, что она у них есть, и невольно передавать его.

Люди до 25 лет находятся в группе наибольшего риска, потому что у них больше партнеров.

— Безопасный секс и регулярное прохождение тестов важно для того, чтобы обезопасить себя и  партнеров, — заметил Вейт.

Шесть признаков гонореи

1. Боль при мочеиспускании.

Как мужчины, так и женщины, переболевшие гонореей, могут испытывать боль при мочеиспускании. У большинства людей симптомы появляются через несколько недель, хотя в некоторых случаях это может занять и несколько месяцев.

2. Выделения

Хотя симптомы отличаются от человека к человеку, выделения могут наблюдаться как у мужчин, так и у женщин. У женщин это, вероятно, водянистые или неокрашенные выделения из влагалища. У мужчин могут наблюдаться выделения из пениса белого, желтого или зеленого цвета.

3. Боли в животе

Это симптом, который присутствует только у женщин и является более необычным побочным эффектом гонореи. NHS утверждает, что женщины, имеющие инфекцию, могут ощущать боль или чувствительность в нижней части живота.

4. Нарушение цикла

Еще одним симптомом, который встречается только у женщин, является нарушение менструального цикла. Это может означать, что ваше кровотечение становится сильнее или оно может начаться между менструациями, реже кровотечение может быть после секса.

5. Воспаление

Этот симптом наблюдается только у мужчин и может оказаться неприятным. NHS утверждает, что мужчины, заразившиеся гонореей, могут испытывать отек или воспаление крайней плоти.

6. Чувствительность

Мужчины также могут ощущать боль или чувствительность в яичке. NHS говорит, что это редкий симптом у мужчин.

Что такое гонорея

Гонорея – это инфекция, передающаяся половым путем.

Бактериальная инфекция распространяется через все формы незащищенного секса, а также совместное использование немытых или незащищенных секс-игрушек.

Согласно NHS, бактерии, вызывающие гонорею, могут иногда инфицировать горло и глаза, а также  шейку матки, уретру и прямую кишку.

Беременные женщины могут передать инфекцию своему ребенку, что может вызвать слепоту, если вовремя не пролечатся.

Но бактерии, вызывающие гонорею, не могут долго жить вне организма человека.

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Это означает, что болезнь не распространяется во время поцелуев, объятий или совместного использования столовых приборов, полотенец или сидений унитазов.

Источник
The Sun
Теги
лікування
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