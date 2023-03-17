Руководители Минздрава Великобритании заявили, что в стране наблюдается тревожный всплеск случаев гонореи.

Агентство здравоохранения Великобритании предупредило, что уровень заболеваемости возрос на 21% по сравнению с периодом до пандемии Covid-19.

С января по сентябрь прошлого года было зафиксировано 56 327 положительных тестов по сравнению с 46 541 в 2019 году.

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Многие люди никогда не испытывают симптомов инфекции, передающейся половым путем.

Эксперты опасаются, что болезнь, распространяющаяся через кожу или рот, развивается, чтобы победить антибиотики.

– Это тревожная тенденция, которая указывает на стремительный рост уровня инфекций, передающихся половым путем, – сказал врач из сексуального здоровья NHS Джон Уайт. – Доказательства свидетельствуют, что гонорея горла распространена в Великобритании.

Именно этот тип болезни развивается бессимптомно, то есть многие могут не знать, что она у них есть, и невольно передавать его.

Люди до 25 лет находятся в группе наибольшего риска, потому что у них больше партнеров.

— Безопасный секс и регулярное прохождение тестов важно для того, чтобы обезопасить себя и партнеров, — заметил Вейт.

Шесть признаков гонореи

1. Боль при мочеиспускании.

Как мужчины, так и женщины, переболевшие гонореей, могут испытывать боль при мочеиспускании. У большинства людей симптомы появляются через несколько недель, хотя в некоторых случаях это может занять и несколько месяцев.

2. Выделения

Хотя симптомы отличаются от человека к человеку, выделения могут наблюдаться как у мужчин, так и у женщин. У женщин это, вероятно, водянистые или неокрашенные выделения из влагалища. У мужчин могут наблюдаться выделения из пениса белого, желтого или зеленого цвета.

3. Боли в животе

Это симптом, который присутствует только у женщин и является более необычным побочным эффектом гонореи. NHS утверждает, что женщины, имеющие инфекцию, могут ощущать боль или чувствительность в нижней части живота.

4. Нарушение цикла

Еще одним симптомом, который встречается только у женщин, является нарушение менструального цикла. Это может означать, что ваше кровотечение становится сильнее или оно может начаться между менструациями, реже кровотечение может быть после секса.

5. Воспаление

Этот симптом наблюдается только у мужчин и может оказаться неприятным. NHS утверждает, что мужчины, заразившиеся гонореей, могут испытывать отек или воспаление крайней плоти.

6. Чувствительность

Мужчины также могут ощущать боль или чувствительность в яичке. NHS говорит, что это редкий симптом у мужчин.

Что такое гонорея

Гонорея – это инфекция, передающаяся половым путем.

Бактериальная инфекция распространяется через все формы незащищенного секса, а также совместное использование немытых или незащищенных секс-игрушек.

Согласно NHS, бактерии, вызывающие гонорею, могут иногда инфицировать горло и глаза, а также шейку матки, уретру и прямую кишку.

Беременные женщины могут передать инфекцию своему ребенку, что может вызвать слепоту, если вовремя не пролечатся.

Но бактерии, вызывающие гонорею, не могут долго жить вне организма человека.

Это означает, что болезнь не распространяется во время поцелуев, объятий или совместного использования столовых приборов, полотенец или сидений унитазов.