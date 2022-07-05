Горчичная маска для волос делает их блестящими, густыми и пышными. Кроме того, такая маска способствует быстрому росту волос. Приготовить маску с горчицей дома сможет любая.

Рецепт горчичной маски для волос — читайте в нашем материале.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится:

Сейчас смотрят

горчичный порошок — две ст. л.;

— две ст. л.; горячая вода — две ст. л.;

— две ст. л.; один яичный желток ;

; оливковое масло (можно заменить на любое косметическое масло) — две ст. л.;

(можно заменить на любое косметическое масло) — две ст. л.; сахар — две ст. л.

Способ приготовления

Разведите горчичный порошок в горячей воде. Добавьте остальные ингредиенты — желток, сахар, масло. Перемешайте все до однородности. Полученную смесь нанесите на кожу головы, избегая кончиков. При желании волосы можно смазать маслом. Оставьте маску на 15-30 мин. Для лучшего эффекта наденьте шапочку для душа и закутайте волосы в полотенце. По истечению времени, смойте маску шампунем.

Чтобы ускорить рост волос, использовать горчичную маску достаточно два-три раза в неделю в течение месяца. Затем сделайте перерыв и повторите курс.