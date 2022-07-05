Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Красота

Способствует быстрому росту волос: как приготовить горчичную маску

5 июля 2022, 16:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Способствует быстрому росту волос: как приготовить горчичную маску
Источник: Depositphotos

Горчичная маска для волос делает их блестящими, густыми и пышными. Кроме того, такая маска способствует быстрому росту волос. Приготовить маску с горчицей дома сможет любая.

Рецепт горчичной маски для волос — читайте в нашем материале.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится:

Сейчас смотрят
  • горчичный порошок — две ст. л.;
  • горячая вода — две ст. л.;
  • один яичный желток;
  • оливковое масло (можно заменить на любое косметическое масло) — две ст. л.;
  • сахар — две ст. л.

Способ приготовления

  1. Разведите горчичный порошок в горячей воде.
  2. Добавьте остальные ингредиенты — желток, сахар, масло.
  3. Перемешайте все до однородности.
  4. Полученную смесь нанесите на кожу головы, избегая кончиков. При желании волосы можно смазать маслом.
  5. Оставьте маску на 15-30 мин. Для лучшего эффекта наденьте шапочку для душа и закутайте волосы в полотенце.
  6. По истечению времени, смойте маску шампунем.

Чтобы ускорить рост волос, использовать горчичную маску достаточно два-три раза в неделю в течение месяца. Затем сделайте перерыв и повторите курс.

Теги
волосся Красота Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь