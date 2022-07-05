Горчичная маска для волос делает их блестящими, густыми и пышными. Кроме того, такая маска способствует быстрому росту волос. Приготовить маску с горчицей дома сможет любая.
Рецепт горчичной маски для волос — читайте в нашем материале.
Ингредиенты
Для приготовления вам понадобится:
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- горчичный порошок — две ст. л.;
- горячая вода — две ст. л.;
- один яичный желток;
- оливковое масло (можно заменить на любое косметическое масло) — две ст. л.;
- сахар — две ст. л.
Способ приготовления
- Разведите горчичный порошок в горячей воде.
- Добавьте остальные ингредиенты — желток, сахар, масло.
- Перемешайте все до однородности.
- Полученную смесь нанесите на кожу головы, избегая кончиков. При желании волосы можно смазать маслом.
- Оставьте маску на 15-30 мин. Для лучшего эффекта наденьте шапочку для душа и закутайте волосы в полотенце.
- По истечению времени, смойте маску шампунем.
Чтобы ускорить рост волос, использовать горчичную маску достаточно два-три раза в неделю в течение месяца. Затем сделайте перерыв и повторите курс.