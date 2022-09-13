Цветная капуста полезна и очень легко готовится. Ее можно варить, запекать, обжаривать и даже делать из нее соусы. Ее нужно включить в свой рацион.

Шеф реалити На ножах Алекса Якутов предлагает приготовить стейк из цветной капусты и овощной соус.

Ингредиенты:

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Цветная капуста – 500 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 150 г

Сухари Panko или панировочные – 200 г

Масло растительное – 100 г

Картофель – 2 шт.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Овощной бульон – 50 – 100 г

Чеснок – 4 зубчика

Зира, соль, перец, сахар – по вкусу

Сливки – 50 мл

Пармезан – 70 г (по желанию)

Приготовление:

Капусту моем, разрезаем на половинки и нарезаем стейки толщиной примерно 2,5 см. Солим, перчим с двух сторон. Маленькие обрезки нам еще понадобятся. Смешиваем яйца с небольшим количеством воды. Стейки обваливаем в муке со всех сторон, затем обмачиваем в яйцо, а затем обваливаем в сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом, хорошо поджариваем капусту с обеих сторон, переворачивая примерно трижды, но смотрите за ситуацией. Стейк должен получиться немного аль денте. Для улучшения вкуса можно потереть на поджаренный пармезан стейк и перевернуть его дожариваться сыром вниз. Так же нужно поступить с другой стороны. Тогда вы получите хрустящую сырную корочку. Теперь очищаем картофель и мелко нарезаем. Берем обрезки цветной капусты и обжариваем их на сковороде с чесноком и картофелем в сливочном масле и подсолнечном масле. Добавляем щепотку звезды, соль, сахар. Когда все обжарится, вливаем сливки с овощным бульоном и тушим 15 минут. Перебиваем овощи блендером. Если нужно, приходим по вкусу солью и перцем. Получится картофельно-капустный крем.

Выкладываем на тарелку сначала крем, а сверху стейк.