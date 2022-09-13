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Еда

Стейк из цветной капусты

13 сентября 2022, 20:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
стейк из цветной капусты
Источник: Depositphotos

Цветная капуста полезна и очень легко готовится. Ее можно варить, запекать, обжаривать и даже делать из нее соусы. Ее нужно включить в свой рацион.

Шеф реалити На ножах Алекса Якутов предлагает приготовить стейк из цветной капусты и овощной соус.

Ингредиенты:

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  • Цветная капуста – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 150 г
  • Сухари Panko или панировочные – 200 г
  • Масло растительное – 100 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Овощной бульон – 50 – 100 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Зира, соль, перец, сахар – по вкусу
  • Сливки – 50 мл
  • Пармезан – 70 г (по желанию)

Приготовление:

  1. Капусту моем, разрезаем на половинки и нарезаем стейки толщиной примерно 2,5 см. Солим, перчим с двух сторон. Маленькие обрезки нам еще понадобятся.
  2. Смешиваем яйца с небольшим количеством воды.
  3. Стейки обваливаем в муке со всех сторон, затем обмачиваем в яйцо, а затем обваливаем в сухарях.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, хорошо поджариваем капусту с обеих сторон, переворачивая примерно трижды, но смотрите за ситуацией. Стейк должен получиться немного аль денте.
  5. Для улучшения вкуса можно потереть на поджаренный пармезан стейк и перевернуть его дожариваться сыром вниз. Так же нужно поступить с другой стороны. Тогда вы получите хрустящую сырную корочку.
  6. Теперь очищаем картофель и мелко нарезаем. Берем обрезки цветной капусты и обжариваем их на сковороде с чесноком и картофелем в сливочном масле и подсолнечном масле. Добавляем щепотку звезды, соль, сахар.
  7. Когда все обжарится, вливаем сливки с овощным бульоном и тушим 15 минут.
  8. Перебиваем овощи блендером. Если нужно, приходим по вкусу солью и перцем. Получится картофельно-капустный крем.
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Выкладываем на тарелку сначала крем, а сверху стейк.

Источник
Новый канал
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