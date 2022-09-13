Цветная капуста полезна и очень легко готовится. Ее можно варить, запекать, обжаривать и даже делать из нее соусы. Ее нужно включить в свой рацион.
Шеф реалити На ножах Алекса Якутов предлагает приготовить стейк из цветной капусты и овощной соус.
Ингредиенты:
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- Цветная капуста – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 150 г
- Сухари Panko или панировочные – 200 г
- Масло растительное – 100 г
- Картофель – 2 шт.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Овощной бульон – 50 – 100 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Зира, соль, перец, сахар – по вкусу
- Сливки – 50 мл
- Пармезан – 70 г (по желанию)
Приготовление:
- Капусту моем, разрезаем на половинки и нарезаем стейки толщиной примерно 2,5 см. Солим, перчим с двух сторон. Маленькие обрезки нам еще понадобятся.
- Смешиваем яйца с небольшим количеством воды.
- Стейки обваливаем в муке со всех сторон, затем обмачиваем в яйцо, а затем обваливаем в сухарях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, хорошо поджариваем капусту с обеих сторон, переворачивая примерно трижды, но смотрите за ситуацией. Стейк должен получиться немного аль денте.
- Для улучшения вкуса можно потереть на поджаренный пармезан стейк и перевернуть его дожариваться сыром вниз. Так же нужно поступить с другой стороны. Тогда вы получите хрустящую сырную корочку.
- Теперь очищаем картофель и мелко нарезаем. Берем обрезки цветной капусты и обжариваем их на сковороде с чесноком и картофелем в сливочном масле и подсолнечном масле. Добавляем щепотку звезды, соль, сахар.
- Когда все обжарится, вливаем сливки с овощным бульоном и тушим 15 минут.
- Перебиваем овощи блендером. Если нужно, приходим по вкусу солью и перцем. Получится картофельно-капустный крем.
Выкладываем на тарелку сначала крем, а сверху стейк.