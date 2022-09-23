Польза творога для организма очень велика.
Творог нормализует обмен веществ, способствует укреплению костей и улучшает работу нервной системы. Творог содержит множество белков, молочных жиров, солей кальция, фосфора и липотропные (растворяющие жир в клетках) вещества.
Факты ICTV подготовили пять различных и вкусных рецептов блюд с творогом.
Сырники
Ингредиенты:
- творог — 350-400 г;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 150-200 г;
- сахар — 2 ст. л;
- ванильный сахар — щепотка;
- масло — для жарки.
Приготовление:
- В миску высыпаете творог и растираете его вилкой.
- Добавляете яйцо и тщательно перемешиваете.
- Далее добавляете обычный и ванильный сахар.
- Тщательно перемешиваете массу.
- Теперь можно всыпать муку маленькими порциями добавляйте муку, пока тесто перестанет липнуть к рукам.
- Небольшое количество муки высыпаете на стол, отрываете от теста маленький кусок и обволакиваете в муке.
- Сформированные сырники выкладываете на разогретую сковородку смазанную растительным маслом и жарите до образования золотистой корочки.
Ароматные и вкусные сырники готовы! Ешьте их со сметаной, медом или сахарной пудрой.
Хачапури по-аджарски на сковородке
Если любите грузинскую кухню, но не хотите долго готовить, этот рецепт для вас!
Ингредиенты:
- творог — 150г;
- твердый сыр — 50 г;
- мука — 40 г;
- яйцо — 1 шт;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Приготовление:
- В миске растираете творог, чтобы не осталось больших кусков. Добавьте немного соли и перемешайте.
- На терке натрите твердый сыр и добавьте в миску.
- Добавьте к сырам белок из яйца, а желток отложите (он нам еще понадобится).
- Все тщательно перемешайте и постепенно добавляйте муку.
- Снова все перемешайте и сформируйте из теста кораблик.
- Разогрейте сковородку, добавьте масла и обжарьте кораблик с двух сторон.
- Возьмите чайную ложку и выковыряйте серединку хачапури (чтобы поместился желток).
- В серединку положите желток, присыпьте хачапури сыром и накройте сковородку крышкой.
- Жарьте хачапури 5-7 мин на маленьком огне.
Смакуйте ленивым хачапури сразу после приготовления!
Творожная шарлотка
Невероятно вкусный пирог с яблоками и творогом можно приготовить меньше чем за 40 мин.
Итак, вам понадобится:
- яблоки — 400 г;
- мука — 100 г;
- яйца — 4 шт;
- мягкий сыр — 100 г;
- сахар — 50 г;
- ванильный сахар — щепотка;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Приготовление:
- В миске соедините яйца с обычным сахар и, с помощью блендера, взбейте до однородности.
- Добавьте ванильный сахар и продолжайте взбивать тесто, пока сахар не растворится, а яйца не превратятся в густую пену.
- В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте в тесто.
- Добавьте творог и тщательно перемешайте все ингредиенты блендером.
- Яблоки помойте, очистите и нарежьте на небольшие кусочки.
- Нарезанные яблоки добавьте в тесто и тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Выложите шарлотку в форму и запекайте 30-40 мин при температуре 190 градусов.
Особенно шарлотка сочетается со сметаной или сахарной пудрой.
Творожные блины
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- молоко — 150 мл;
- мука — 6 ст. л;
- яйцо — 3 шт;
- масло — 30 г;
- укроп или другая зелень;
- масло — 1 ст. л;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Творог и молоко соедините в миске и размешайте блендером до однородности.
- Добавьте муку, масло, соль и яйца.
- Все тщательно перемешайте.
- Мелко нарежьте зелень и добавьте в тесто.
- Оставьте тесто для блинов на 20-25 мин при комнатной тепературе.
- Разогрейте сковородку с каплей масла и обжарьте блины с двух сторон до приготовления.
Такие блины можно есть как отдельное блюдо, или же закрутить в них фарш, жареные грибы или твердый сыр.
Сырные пончики
Ингредиенты:
- творог — 220 г;
- яйцо — 1 шт;
- сахар — 3 ст. л;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- масло — для жарки.
Приготовление:
- Смешайте творог, яйцо и сахар.
- Добавьте муку и разрыхлитель. Все перемешайте до однородности.
- У вас должно получиться не липкое, но однородное тесто. При необходимости добавляйте больше муки.
- Тесто разделите на две равные части и скатайте каждую в колбаску.
- Каждую колбаску нарежьте на равные небольшие кусочки.
- Из кусочков теста сделайте одинаковые шарики.
- В глубокую кастрюлю налейте масла, столько, чтобы его количество смогло обжарить пол шарика.
- Разогрейте масло и окуните будущие пончики.
- Если шарики не погрузились в масло полностью, следите, чтобы они равномерно обжаривались (постоянно переворачивайте или помешивайте).
- Жарить шарики стоит 3-4 мин или 3 мин с одной и 3 мин с другой.
Готовые творожные шарики посыпаете сахарной пудрой и смакуете с чаем.