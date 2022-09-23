Польза творога для организма очень велика.

Творог нормализует обмен веществ, способствует укреплению костей и улучшает работу нервной системы. Творог содержит множество белков, молочных жиров, солей кальция, фосфора и липотропные (растворяющие жир в клетках) вещества.

Факты ICTV подготовили пять различных и вкусных рецептов блюд с творогом.

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Сырники

Ингредиенты:

творог — 350-400 г;

яйцо — 1 шт;

мука — 150-200 г;

сахар — 2 ст. л;

ванильный сахар — щепотка;

масло — для жарки.

Приготовление:

В миску высыпаете творог и растираете его вилкой. Добавляете яйцо и тщательно перемешиваете. Далее добавляете обычный и ванильный сахар. Тщательно перемешиваете массу. Теперь можно всыпать муку маленькими порциями добавляйте муку, пока тесто перестанет липнуть к рукам. Небольшое количество муки высыпаете на стол, отрываете от теста маленький кусок и обволакиваете в муке. Сформированные сырники выкладываете на разогретую сковородку смазанную растительным маслом и жарите до образования золотистой корочки.

Ароматные и вкусные сырники готовы! Ешьте их со сметаной, медом или сахарной пудрой.

Хачапури по-аджарски на сковородке

Если любите грузинскую кухню, но не хотите долго готовить, этот рецепт для вас!

Ингредиенты:

творог — 150г;

твердый сыр — 50 г;

мука — 40 г;

яйцо — 1 шт;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление:

В миске растираете творог, чтобы не осталось больших кусков. Добавьте немного соли и перемешайте. На терке натрите твердый сыр и добавьте в миску. Добавьте к сырам белок из яйца, а желток отложите (он нам еще понадобится). Все тщательно перемешайте и постепенно добавляйте муку. Снова все перемешайте и сформируйте из теста кораблик. Разогрейте сковородку, добавьте масла и обжарьте кораблик с двух сторон. Возьмите чайную ложку и выковыряйте серединку хачапури (чтобы поместился желток). В серединку положите желток, присыпьте хачапури сыром и накройте сковородку крышкой. Жарьте хачапури 5-7 мин на маленьком огне.

Смакуйте ленивым хачапури сразу после приготовления!

Творожная шарлотка

Невероятно вкусный пирог с яблоками и творогом можно приготовить меньше чем за 40 мин.

Итак, вам понадобится:

яблоки — 400 г;

мука — 100 г;

яйца — 4 шт;

мягкий сыр — 100 г;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — щепотка;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Приготовление:

В миске соедините яйца с обычным сахар и, с помощью блендера, взбейте до однородности. Добавьте ванильный сахар и продолжайте взбивать тесто, пока сахар не растворится, а яйца не превратятся в густую пену. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте в тесто. Добавьте творог и тщательно перемешайте все ингредиенты блендером. Яблоки помойте, очистите и нарежьте на небольшие кусочки. Нарезанные яблоки добавьте в тесто и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите шарлотку в форму и запекайте 30-40 мин при температуре 190 градусов.

Особенно шарлотка сочетается со сметаной или сахарной пудрой.

Творожные блины

Ингредиенты:

творог — 200 г;

молоко — 150 мл;

мука — 6 ст. л;

яйцо — 3 шт;

масло — 30 г;

укроп или другая зелень;

масло — 1 ст. л;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Творог и молоко соедините в миске и размешайте блендером до однородности. Добавьте муку, масло, соль и яйца. Все тщательно перемешайте. Мелко нарежьте зелень и добавьте в тесто. Оставьте тесто для блинов на 20-25 мин при комнатной тепературе. Разогрейте сковородку с каплей масла и обжарьте блины с двух сторон до приготовления.

Такие блины можно есть как отдельное блюдо, или же закрутить в них фарш, жареные грибы или твердый сыр.

Сырные пончики

Ингредиенты:

творог — 220 г;

яйцо — 1 шт;

сахар — 3 ст. л;

разрыхлитель — 1 ч. л;

масло — для жарки.

Приготовление:

Смешайте творог, яйцо и сахар. Добавьте муку и разрыхлитель. Все перемешайте до однородности. У вас должно получиться не липкое, но однородное тесто. При необходимости добавляйте больше муки. Тесто разделите на две равные части и скатайте каждую в колбаску. Каждую колбаску нарежьте на равные небольшие кусочки. Из кусочков теста сделайте одинаковые шарики. В глубокую кастрюлю налейте масла, столько, чтобы его количество смогло обжарить пол шарика. Разогрейте масло и окуните будущие пончики. Если шарики не погрузились в масло полностью, следите, чтобы они равномерно обжаривались (постоянно переворачивайте или помешивайте). Жарить шарики стоит 3-4 мин или 3 мин с одной и 3 мин с другой.

Готовые творожные шарики посыпаете сахарной пудрой и смакуете с чаем.