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Еда

Блюда из творога: пять разных и вкусных рецептов

23 сентября 2022, 20:41
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Блюда из творога: пять разных и вкусных рецептов
Источник: Depositphotos

Польза творога для организма очень велика.

Творог нормализует обмен веществ, способствует укреплению костей и улучшает работу нервной системы. Творог содержит множество белков, молочных жиров, солей кальция, фосфора и липотропные (растворяющие жир в клетках) вещества.

Факты ICTV подготовили пять различных и вкусных рецептов блюд с творогом.

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Сырники

Ингредиенты:

  • творог — 350-400 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука — 150-200 г;
  • сахар — 2 ст. л;
  • ванильный сахар — щепотка;
  • масло — для жарки.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. В миску высыпаете творог и растираете его вилкой.
  2. Добавляете яйцо и тщательно перемешиваете.
  3. Далее добавляете обычный и ванильный сахар.
  4. Тщательно перемешиваете массу.
  5. Теперь можно всыпать муку маленькими порциями добавляйте муку, пока тесто перестанет липнуть к рукам.
  6. Небольшое количество муки высыпаете на стол, отрываете от теста маленький кусок и обволакиваете в муке.
  7. Сформированные сырники выкладываете на разогретую сковородку смазанную растительным маслом и жарите до образования золотистой корочки.

Ароматные и вкусные сырники готовы! Ешьте их со сметаной, медом или сахарной пудрой.

Хачапури по-аджарски на сковородке

Фото: Depositphotos

Если любите грузинскую кухню, но не хотите долго готовить, этот рецепт для вас!

Ингредиенты:

  • творог — 150г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • мука — 40 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Приготовление: 

  1. В миске растираете творог, чтобы не осталось больших кусков. Добавьте немного соли и перемешайте.
  2. На терке натрите твердый сыр и добавьте в миску.
  3. Добавьте к сырам белок из яйца, а желток отложите (он нам еще понадобится).
  4. Все тщательно перемешайте и постепенно добавляйте муку.
  5. Снова все перемешайте и сформируйте из теста кораблик.
  6. Разогрейте сковородку, добавьте масла и обжарьте кораблик с двух сторон.
  7. Возьмите чайную ложку и выковыряйте серединку хачапури (чтобы поместился желток).
  8. В серединку положите желток, присыпьте хачапури сыром и накройте сковородку крышкой.
  9. Жарьте хачапури 5-7 мин на маленьком огне.

Смакуйте ленивым хачапури сразу после приготовления!

Творожная шарлотка

Фото: Depositphotos

Невероятно вкусный пирог с яблоками и творогом можно приготовить меньше чем за 40 мин.

Итак, вам понадобится: 

  • яблоки — 400 г;
  • мука — 100 г;
  • яйца — 4 шт;
  • мягкий сыр — 100 г;
  • сахар — 50 г;
  • ванильный сахар — щепотка;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Приготовление:

  1. В миске соедините яйца с обычным сахар и, с помощью блендера, взбейте до однородности.
  2. Добавьте ванильный сахар и продолжайте взбивать тесто, пока сахар не растворится, а яйца не превратятся в густую пену.
  3. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте в тесто.
  4. Добавьте творог и тщательно перемешайте все ингредиенты блендером.
  5. Яблоки помойте, очистите и нарежьте на небольшие кусочки.
  6. Нарезанные яблоки добавьте в тесто и тщательно перемешайте.
  7. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  8. Выложите шарлотку в форму и запекайте 30-40 мин при температуре 190 градусов.

Особенно шарлотка сочетается со сметаной или сахарной пудрой.

Творожные блины

Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • творог — 200 г;
  • молоко — 150 мл;
  • мука — 6 ст. л;
  • яйцо — 3 шт;
  • масло — 30 г;
  • укроп или другая зелень;
  • масло — 1 ст. л;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Творог и молоко соедините в миске и размешайте блендером до однородности.
  2. Добавьте муку, масло, соль и яйца.
  3. Все тщательно перемешайте.
  4. Мелко нарежьте зелень и добавьте в тесто.
  5. Оставьте тесто для блинов на 20-25 мин при комнатной тепературе.
  6. Разогрейте сковородку с каплей масла и обжарьте блины с двух сторон до приготовления.

Такие блины можно есть как отдельное блюдо, или же закрутить в них фарш, жареные грибы или твердый сыр.

Сырные пончики

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • творог — 220 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • сахар — 3 ст. л;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйцо и сахар.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель. Все перемешайте до однородности.
  3. У вас должно получиться не липкое, но однородное тесто. При необходимости добавляйте больше муки.
  4. Тесто разделите на две равные части и скатайте каждую в колбаску.
  5. Каждую колбаску нарежьте на равные небольшие кусочки.
  6. Из кусочков теста сделайте одинаковые шарики.
  7. В глубокую кастрюлю налейте масла, столько, чтобы его количество смогло обжарить пол шарика.
  8. Разогрейте масло и окуните будущие пончики.
  9. Если шарики не погрузились в масло полностью, следите, чтобы они равномерно обжаривались (постоянно переворачивайте или помешивайте).
  10. Жарить шарики стоит 3-4 мин или 3 мин с одной и 3 мин с другой. 

Готовые творожные шарики посыпаете сахарной пудрой и смакуете с чаем.

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