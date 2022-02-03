Висцеральный жир – это вредный тип липидов. Он находится в средней части тела, где выделяет токсичные химические вещества в кровь.

Такой жир невидим, поскольку цепляется за внутренние органы, находящиеся глубоко в брюшной полости. Однако большой живот и широкая талия указывают на его большое количество.

Это состояние связано с повышенным риском резистентности к инсулину и диабету, что в свою очередь влияет на риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Физические упражнения – лучший шанс уменьшить количество жира. Однако, по словам экспертов по здоровью, есть один горячий напиток, который может способствовать похудению. Он вымывает токсины из организма и помогает ему избавиться от вредного жира.

Чай из одуванчика

Чай из корней одуванчика содержит уникальные антиоксиданты, исследованные в различных сферах здоровья, включая похудение. Было доказано, что корень одуванчика улучшает функции печени и выводит излишнюю жидкость.

— Потребление чая из одуванчика дает многочисленные преимущества для здоровья. Это природное мочегонное средство, очищающее организм, вымывающее отходы, – сказала оздоровительный психолог Ева Кубилюте. — Считайте его одним из самых быстрых средств для детоксикации. Кроме того, он уменьшает вздутие живота и количество воды в нем.

Одно исследование 2008 года, опубликованное в медицинском журнале Nutrition Research and Practice, показало, что одуванчик играет ключевую роль в метаболизме жира и уменьшает всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте.

Результаты исследования подтверждают лекарственное использование цветка в качестве естественной альтернативы некоторым препаратам для похудения.

Такой эффект объясняется полифенолами, блокирующими активность фермента, необходимого для расщепления во время пищеварения. Это может предотвратить поглощение до 25% потребленного жира.

Более того, данные свидетельствуют о том, что одуванчик и его составляющие обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Чтобы извлечь пользу из чая из корней одуванчика в процессе похудения, мисс Кубилюте рекомендует регулярно употреблять его.

— Обеспечьте ежедневное потребление травяного средства: по крайней мере, чашку ежедневно, — рекомендует эксперт. — Вы также можете добавить 20-30-минутные упражнения и здоровую диету для получения более быстрых результатов.

Действительно, регулярное занятие упражнениями средней интенсивности, по крайней мере 30 минут пять раз в неделю, может значительно уменьшить окружность талии.

Рецепт чая

Фитотерапевт Евгений Соничев, рекомендует готовить чай из высушенных и смолотых в кофемолке либо мелко порезанных корней одуванчика. Одну чайную ложку порошка залить чашкой кипятка. Настаивать напиток в течение 15-20 минут. Весь объем чая пить в течение дня, разделив на четыре приема.

Чтобы получить от чая еще и удовольствие, к корню одуванчика можно добавлять лимон, мяту, мелиссу, ромашку.

Источник: EXPRESS