Среди множества вариантов вкусных блюд из мяса, свиные ребрышки барбекю – одно из самых популярных и любимых блюд многих.
Откроем тайну приготовления ребер барбекю вместе с шеф-поваром и судьей проекта МастерШеф Эктором Хименес-Браво.
Как замариновать ребра барбекю и правильно приготовить Эктор рассказал на личной странице в Instagram.
Он отметил, что для этого блюда, чтобы оно получилось невероятным, важно приобрести качественный соус.
Также Эктор советует для маринования ребер использовать пакеты-слайдеры.
Как приготовить свиные ребра барбекю
Шеф-повар не использует соль в этом рецепте. Но вы можете добавить ее в маринад по своему вкусу.
Ингредиенты:
- ребра свиные – 1 кг
Для маринада:
Ингредиенты для маринада считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1.
- коричневый сахар – 3 ст. л.
- копченая паприка – 2 ст. л.
- чеснок гранулированный – 1 ст. л.
Дополнительно:
- соус барбекю – по вкусу
Свиные ребра барбекю: рецепт пошагово
- Ребрышки хорошо промываем, чистим от пленки на внутренней стороне.
- Как замариновать ребра барбекю. Делаем маринад, смешав все необходимые для него ингредиенты.
- Ребра хорошо обваливаем в маринаде, перекладываем в удобную емкость и оставляем мариноваться от 12 часов до суток в холодильнике.
- Затем ребра заматываем в крепкую фольгу так, чтобы жир не вытек и весь сок остался внутри.
- Помещаем их в духовку, разогретую до 180 °С и готовим 1,5-2 часа. Или же готовим на мангале без фольги до готовности (примерно 35 минут), периодически переворачивая.
- Свиные ребра достаем, смазываем соусом барбекю и посыпаем зеленым луком.
Свиные ребра в соусе барбекю – это очень вкусно и аппетитно! Подайте со свежими овощами или салатом. Приятного аппетита!
Источник: Эктор Хименес-Браво
Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіѵе Commons 4.0.