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Свиные ребра барбекю: как приготовить в духовке на мангале

14 мая 2024, 15:27
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Свинячі ребра барбекю: як приготувати в духовці та на мангалі

Среди множества вариантов вкусных блюд из мяса, свиные ребрышки барбекю – одно из самых популярных и любимых блюд многих.

Откроем тайну приготовления ребер барбекю вместе с шеф-поваром и судьей проекта МастерШеф Эктором Хименес-Браво.

Как замариновать ребра барбекю и правильно приготовить Эктор рассказал на личной странице в Instagram.

Он отметил, что для этого блюда, чтобы оно получилось невероятным, важно приобрести качественный соус.

Также Эктор советует для маринования ребер использовать пакеты-слайдеры.

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Как приготовить свиные ребра барбекю

Шеф-повар не использует соль в этом рецепте. Но вы можете добавить ее в маринад по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • ребра свиные – 1 кг

Для маринада:

Ингредиенты для маринада считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1.

  • коричневый сахар – 3 ст. л.
  • копченая паприка – 2 ст. л.
  • чеснок гранулированный – 1 ст. л.

Дополнительно:

  • соус барбекю – по вкусу

Свиные ребра барбекю: рецепт пошагово

  1. Ребрышки хорошо промываем, чистим от пленки на внутренней стороне.
  2. Как замариновать ребра барбекю. Делаем маринад, смешав все необходимые для него ингредиенты.
  3. Ребра хорошо обваливаем в маринаде, перекладываем в удобную емкость и оставляем мариноваться от 12 часов до суток в холодильнике.
  4. Затем ребра заматываем в крепкую фольгу так, чтобы жир не вытек и весь сок остался внутри.
  5. Помещаем их в духовку, разогретую до 180 °С и готовим 1,5-2 часа. Или же готовим на мангале без фольги до готовности (примерно 35 минут), периодически переворачивая.
  6. Свиные ребра достаем, смазываем соусом барбекю и посыпаем зеленым луком.

Свиные ребра в соусе барбекю – это очень вкусно и аппетитно! Подайте со свежими овощами или салатом. Приятного аппетита!

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Источник: Эктор Хименес-Браво

Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіѵе Commons 4.0.

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