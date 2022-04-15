15 апреля 2022, 18:44 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Творожный кулич — альтернативный вариант традиционного пасхального десерта. Он готовится без выпечки и более низкокалорийный. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом творожного кулича. Ингредиенты: 700 г творога 9%

350 мл сливок не менее 33% жирности

5 желтков

150 г сахара

10 г ванильного сахара

100 г сливочного масла 85,2%

1 лимон (цедра)

50-75 г жареного миндаля

щепотка соли Читайте также: Как приготовить классическую дрожжевую паску — рецепт Клопотенко Приготовление: Достать сливочное масло из холодильника, оно должно быть комнатной температуры. Перетереть 700 г творога через сито или перебить его блендером. Соедините пять желтков и 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли. Сбейте. Далее надо налить в сковороду 200 мл 33% сливок и прогреть на небольшом огне до 70 градусов. Добавить их в желтки. Все перемешать. Перелить получившуюся смесь в сотейник. На умеренном огне варить до легкого загустения. Добавить заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла 82,5% к творожной массе. Перемешать. Можно добавить мелко натертую цедру одного лимона для приятного цитрусового аромата. Остальные сливки взбить миксером до плотных устойчивых пиков. Вмешать их в творожную массу. Обжарить миндаль, порубить ножом и добавить в массу. Потом следует переложить творожную массу в форму. Отправить в холодильник на шесть часов. Достать и украсить по желанию. Источник: Клопотенко

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