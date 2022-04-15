Творожный кулич — альтернативный вариант традиционного пасхального десерта. Он готовится без выпечки и более низкокалорийный.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом творожного кулича.
Ингредиенты:
- 700 г творога 9%
- 350 мл сливок не менее 33% жирности
- 5 желтков
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 100 г сливочного масла 85,2%
- 1 лимон (цедра)
- 50-75 г жареного миндаля
- щепотка соли
Приготовление:
- Достать сливочное масло из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
- Перетереть 700 г творога через сито или перебить его блендером.
- Соедините пять желтков и 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли. Сбейте.
- Далее надо налить в сковороду 200 мл 33% сливок и прогреть на небольшом огне до 70 градусов. Добавить их в желтки. Все перемешать.
- Перелить получившуюся смесь в сотейник. На умеренном огне варить до легкого загустения.
- Добавить заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла 82,5% к творожной массе. Перемешать.
- Можно добавить мелко натертую цедру одного лимона для приятного цитрусового аромата.
- Остальные сливки взбить миксером до плотных устойчивых пиков. Вмешать их в творожную массу.
- Обжарить миндаль, порубить ножом и добавить в массу.
- Потом следует переложить творожную массу в форму. Отправить в холодильник на шесть часов. Достать и украсить по желанию.
Источник: Клопотенко