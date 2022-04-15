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Еда

Творожный кулич без выпекания — как приготовить

15 апреля 2022, 18:44
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
сирна паска
Источник: Pixabay

Творожный кулич — альтернативный вариант традиционного пасхального десерта. Он готовится без выпечки и более низкокалорийный.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом творожного кулича.

Ингредиенты:

  • 700 г творога 9%
  • 350 мл сливок не менее 33% жирности
  • 5 желтков
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 100 г сливочного масла 85,2%
  • 1 лимон (цедра)
  • 50-75 г жареного миндаля
  • щепотка соли
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Приготовление:

  1. Достать сливочное масло из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
  2. Перетереть 700 г творога через сито или перебить его блендером.
  3. Соедините пять желтков и 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли. Сбейте.
  4. Далее надо налить в сковороду 200 мл 33% сливок и прогреть на небольшом огне до 70 градусов. Добавить их в желтки. Все перемешать.
  5. Перелить получившуюся смесь в сотейник. На умеренном огне варить до легкого загустения.
  6. Добавить заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла 82,5% к творожной массе. Перемешать.
  7. Можно добавить мелко натертую цедру одного лимона для приятного цитрусового аромата.
  8. Остальные сливки взбить миксером до плотных устойчивых пиков. Вмешать их в творожную массу.
  9. Обжарить миндаль, порубить ножом и добавить в массу.
  10. Потом следует переложить творожную массу в форму. Отправить в холодильник на шесть часов. Достать и украсить по желанию.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Пасха , Кулінарні рецепти , Рецепт
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