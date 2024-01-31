Творожная запеканка — идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. Также она подходит для детского и диетического питания.
Факты ICTV подготовили пять простых рецептов творожной запеканки, которая заполонит ваши вкусовые рецепторы.
Творожная запеканка с маком
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Ингредиенты:
- творог 5% — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- мак — 20 г;
- мед или любой другой сахарозаменитель (стевия, сироп агавы) — 2 ст. л.;
- манная крупа — 50 г;
- сметана 10% — 3 ст. л.;
- какао — 8 г;
- сливочное масло.
Как приготовить творожную запеканку с маком
- Отделите белки от желтков. Взбейте белки до устойчивых пиков с помощью миксера.
- В блендере перебейте творог, желтки, сметану, мак, мед и манную крупу и оставьте на 20 мин. В эту смесь осторожно введите белки и перемешайте творожную массу.
- Отделите 150 г творожного теста, добавьте в него какао и хорошо перемешайте.
- Затем смажьте форму (10 см в диаметре) сливочным маслом и немного посыпьте манной крупой. Сначала выложите массу без какао, а сверху добавьте тесто с какао и выровняйте.
- Выпекайте в разогретом до 180 градусов духовом шкафу 30-35 мин.
Творожная запеканка с морковью и яблоками
Ингредиенты:
- яблоко — 1/2 шт.;
- морковь — 1/3 шт.;
- молоко — 1 ст;
- манная крупа — 1 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Как приготовить творожную запеканку с морковью и яблоками
- Яблоки, морковь почистить и порезать средним кубиком.
- В кипящее молоко положить морковь, проварить минут 10, затем положить яблоки и еще поварить 5 минут (яблочная кислота даст молоку свернуться, и образуется творог), затем фрукты с творогом откинуть на дуршлаг, охладить, сложить в чашу для блендера, добавить сахар и измельчить.
- Затем во фруктово-творожную массу положить сметану, манку и яйцо и хорошо перемешать.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать манкой, выложить в нее массу и поставить в разогретую до 160 градусов духовку — выпекать 25-30 минут.
- При подаче охладить и нарезать на порционные кусочки.
Творожная запеканка с вишней
Ингредиенты:
- творог — 440 г;
- манная крупа — 1 ст. л.;
- соль — 2 щепотки;
- размороженная вишня;
- яйца — 2 шт.;
- сливки (ориентируйтесь на густоту) — 70-10 мл;
- сливочное масло.
Как приготовить творожную запеканку с вишней
- К творогу добавьте яйца, манку, сахар, соль, сливки и перебейте блендером до кремовой текстуры.
- Из вишни выжмите лишнюю воду и вмешайте в творожную массу.
- Разогрейте духовку до 185 градусов. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите в нее тесто. Запекайте в духовке в течение 25 минут.
Творожная запеканка в мультиварке
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- сметана — 200 г;
- яйца — 5 шт.;
- крахмал — 1,5 ст. л.;
- сахар — 50 г;
- ванильный сахар — по вкусу;
- сухофрукты — по желанию;
- сливочное масло.
Как приготовить творожную запеканку в мультиварке
- Смешайте в глубокой чашке желтки, творог, сметану, ванильный сахар, крахмал. Взбейте блендером до однородной массы.
- Белки взбивайте с сахаром. Соедините обе смеси, при необходимости добавьте сухофрукты.
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Чашу мультиварки смажьте небольшим количеством сливочного масла, чтобы запеканка не прилипла ко дну.
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Готовьте запеканку в течение 60 минут в режиме Выпечка, затем еще час держите под закрытой крышкой в режиме Подогрев.
Творожная запеканка в микроволновке
Ингредиенты:
- творог — 250 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- манная или кукурузная крупа — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- сода — 0,5 ч. л.
Как приготовить творожную запеканку в микроволновке
- Творог выложите в отдельную тарелку и разомните его вилкой. Добавьте сахар, манную крупу, яйца, сливочное масло и соду. С помощью соды запеканка поднимется и будет сочной.
- Вложите творожную массу в специальную посуду из стекла для микроволновки. Обязательно закройте посуду крышкой, потому что если этого не сделать, запеканка высохнет.
- Запеканку поставьте в микроволновку и готовьте ее в течение 8 минут (мощность 800 Вт).
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