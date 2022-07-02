Сырники – блюдо, которое чаще всего готовят украинские хозяйки на завтрак. Почему именно их? Потому что они готовятся быстро, просто, а вкус – непревзойденный. Да и дети любят сырники, даже нехочухи. Поэтому, шеф Евгений Клопотенко предлагает свой простой рецепт.

Ингредиенты

400 г творог (9 % жирности)

1 шт. яйцо

3 ст. л. мука (и дополнительно для панировки)

3 ст. л. сахар

3-4 ст. л. подсолнечное масло для жарки

1 щепотка соль

10 г ванильный сахар

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Творог переложите в небольшую миску. Добавьте щепотку соли, одно яйцо, сахар и ванильный сахар. Все перемешайте до получения однородной массы.

К полученной творожной смеси добавьте пшеничную муку. Если творог оказался достаточно мокрым, то добавьте на одну столовую ложку муки побольше. Но главное не переборщить, чтобы сырники получились нежными.

Смочите руки в подсолнечном масле и скатайте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Придавите шарики руками, чтобы получились хорошие небольшие сырники.

Теперь запанируйте сырники в муке, чтобы они не потеряли форму и зажарьте до аппетитной корочки.

Разогрейте антипригарную сковороду из 3-4 ст. л. подсолнечного масла на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Сковорода для сырников должна хорошо разогреться. Не убавляйте огонь при жарке, так ваши сырники поджарятся как можно лучше.

Следите, чтобы сырники не пригорели.

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Переложите сырники в тарелки для подачи, посыпьте чуть-чуть сахарной пудрой, добавьте варенье или сметану.

Источник: Евгений Клопотенко