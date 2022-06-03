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Еда

Сытный и не вредный фигуре: рецепт супа из чечевицы от известной модели

3 июня 2022, 13:18
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
суп із сочевиці
Источник: Depositphotos

Суп из чечевицы – интересное блюдо. На вкус он необычный, быстро и надолго утоляет голод. Также суп не вредит фигуре.

Финалистка второго сезона реалити Супермодель по-украински (Новый канал) Виктория Маремуха поделилась рецептом супа из чечевицы.

Ингредиенты:

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  • красная чечевица – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • томат – 1-2 шт.;
  • вода – 400-500 мл;
  • растительное масло – для жарки;
  • соль, перец, куркума – по вкусу;
  • сметана – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать полукольцами. Морковь очистить и натереть на крупной терке. С томатов снять кожуру и измельчить. Поджарить овощи в разогретой с маслом сковороде.
  2. Добавить соль, перец, куркуму и тушить три минуты.
  3. Промыть чечевицу и добавить ее к овощам. Тушить все вместе еще пять минут.
  4. Добавить воду и варить до готовности крупы – она должна начать развариваться.
  5. Измельчить смесь блендером. Суп готов! Чтобы было вкуснее, можно подать его со сметаной.
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Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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