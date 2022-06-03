3 июня 2022, 13:18 Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я

Суп из чечевицы – интересное блюдо. На вкус он необычный, быстро и надолго утоляет голод. Также суп не вредит фигуре. Финалистка второго сезона реалити Супермодель по-украински (Новый канал) Виктория Маремуха поделилась рецептом супа из чечевицы. Ингредиенты: Сейчас смотрят красная чечевица – 200 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

томат – 1-2 шт.;

вода – 400-500 мл;

растительное масло – для жарки;

соль, перец, куркума – по вкусу;

сметана – для подачи. Способ приготовления: Лук нарезать полукольцами. Морковь очистить и натереть на крупной терке. С томатов снять кожуру и измельчить. Поджарить овощи в разогретой с маслом сковороде. Добавить соль, перец, куркуму и тушить три минуты. Промыть чечевицу и добавить ее к овощам. Тушить все вместе еще пять минут. Добавить воду и варить до готовности крупы – она должна начать развариваться. Измельчить смесь блендером. Суп готов! Чтобы было вкуснее, можно подать его со сметаной. Читайте также: Как приготовить суп минестроне

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