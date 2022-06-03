Суп из чечевицы – интересное блюдо. На вкус он необычный, быстро и надолго утоляет голод. Также суп не вредит фигуре.
Финалистка второго сезона реалити Супермодель по-украински (Новый канал) Виктория Маремуха поделилась рецептом супа из чечевицы.
Ингредиенты:
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- красная чечевица – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- томат – 1-2 шт.;
- вода – 400-500 мл;
- растительное масло – для жарки;
- соль, перец, куркума – по вкусу;
- сметана – для подачи.
Способ приготовления:
- Лук нарезать полукольцами. Морковь очистить и натереть на крупной терке. С томатов снять кожуру и измельчить. Поджарить овощи в разогретой с маслом сковороде.
- Добавить соль, перец, куркуму и тушить три минуты.
- Промыть чечевицу и добавить ее к овощам. Тушить все вместе еще пять минут.
- Добавить воду и варить до готовности крупы – она должна начать развариваться.
- Измельчить смесь блендером. Суп готов! Чтобы было вкуснее, можно подать его со сметаной.
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