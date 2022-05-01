Уже больше двух месяцев, как из-за войны изменилась жизнь украинцев. Одни переехали жить в другое место, другие остались и психологическое состояние у всех примерно одинаковое. Стрессы не дают нормально жить.

Это состояние сильного психоэмоционального стресса продолжается, несмотря на некоторое привыкание к ситуации.

Но хронический стресс нарушает не только нашу привычную жизнь, но и жизнь клеток нашего тела, повреждает и разрушает их, снижает активность иммунной системы, нарушает работу внутренних органов и систем организма.

Хронический стресс – одна из основных причин развития различных заболеваний.

— И даже если мы питание довели до автоматизма: едим чтобы что-то поесть, все же имейте в виду, что пища лечит даже душевные раны, — говорит врач-диетолог Оксана Скиталинская.

В первую очередь, лечебные свойства имеет темная листовая зелень, она критически важна для каждого из нас, и, особенно, весной, и именно сейчас, в военное время.

Ценность листовой зелени

Все темные зеленые овощи содержат много ценных для здоровья веществ: витамины А, С, антиоксиданты, клетчатку, фолаты (различные по активности и действию “разновидности” фолиевой кислоты), витамин К, магний, кальций, железо и калий.

Зелень богата такими фитонутриентами: бета-каротин, лютеин и зеаксантин, которые защищают наши клетки от повреждений.

В состоянии стресса потребность в этих соединениях в десятки (!) раз увеличивается.

Следовательно, включая зеленые листовые овощи в рацион, можно предотвратить многие заболевания.

Журнал Neurology пишет: одна порция зеленых листовых овощей в день замедляет возрастные понижения когнитивных функций. То есть зелень защищает клетки мозга.

Большой мета-анализ показал, что потребление зеленых листовых овощей, включая крестоцветные (капуста, рукола, редька), значительно снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний.

Увеличение потребления зеленых листовых овощей улучшает эффективность действия омега-3 жирных кислот.

Как сделать зелень вкусной

Сочетание вкусного и полезного важно, потому что не все, что полезно, вкусно – мы это знаем.

Густо посыпайте зеленью супы.

Добавляйте много разной зелени в омлеты и яйца-скрамбл.

Кладите в бутерброды между сыром и мясом (ветчиной) много зелени.

Добавляйте к полосе, даже если это фруктово-ягодное кисло-сладкое полосе. Шпинат и зеленый салат не обладают выраженным вкусом.

Источник: Оксана Скиталінська