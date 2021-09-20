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Терпеть не стоит. Как избавиться от крепатуры после тренировки

20 сентября, 11:40 Людмила Грубнік
спорт
Источник: Pixabay

Нередко после тренировки возникают боли в мышцах. Однако крепатуру не обязательно терпеть, есть способы, которые помогут облегчить ее.

Об этом на своей странице в Instagram рассказывает фитнес-блогер из Хмельницкого Ирина Прибильская.

Как избавиться от крепатуры

  • Больше двигаться

— Не вставать с постели, пока боль не пройдет — не лучшая альтернатива. Именно поэтому рекомендуется сделать легкую разминку, активность усиливает кровообращение, улучшая кровоток во всем теле, — говорит Ирина Прибильская.

  • Пить воду

По ее словам, исследователи доказали взаимосвязь между обезвоживанием и повышенным уровнем болей в мышцах.

  • Легкая растяжка

— Ключевое слово — легкая. Растяжка может быть отличным способом снять “стянутость”, — добавляет Ирина Прибильская.

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  • Достаточное количество белка

Белок — важное питательное вещество для наращивания и поддержания мышц.

Поэтому он играет огромную роль, помогая мышцам восстановиться после тяжелых тренировок.

 

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Публикация от Іра~Смм~Спорт~Сторіс (@irayatsiuk_)

  • Температурное воздействие

По словам фитнес-блогера, можно попробовать нагреть мышцы или приложить лед, чтобы облегчить боль.

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Заняття спортом , Советы
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