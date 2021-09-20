Нередко после тренировки возникают боли в мышцах. Однако крепатуру не обязательно терпеть, есть способы, которые помогут облегчить ее.

Об этом на своей странице в Instagram рассказывает фитнес-блогер из Хмельницкого Ирина Прибильская.

Как избавиться от крепатуры

Больше двигаться

— Не вставать с постели, пока боль не пройдет — не лучшая альтернатива. Именно поэтому рекомендуется сделать легкую разминку, активность усиливает кровообращение, улучшая кровоток во всем теле, — говорит Ирина Прибильская.

Пить воду

По ее словам, исследователи доказали взаимосвязь между обезвоживанием и повышенным уровнем болей в мышцах.

Легкая растяжка

— Ключевое слово — легкая. Растяжка может быть отличным способом снять “стянутость”, — добавляет Ирина Прибильская.

Достаточное количество белка

Белок — важное питательное вещество для наращивания и поддержания мышц.

Поэтому он играет огромную роль, помогая мышцам восстановиться после тяжелых тренировок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іра~Смм~Спорт~Сторіс (@irayatsiuk_)

Температурное воздействие

По словам фитнес-блогера, можно попробовать нагреть мышцы или приложить лед, чтобы облегчить боль.