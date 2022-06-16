Трудно представить вкусные блюда без зелени. Если летом с ней нет вопросов – все есть на огороде и цены в магазинах не особо кусаются, то зимой могут быть проблемы. Как правильно заготавливать и хранить душистые травы, чтобы они вас радовали ароматом и вкусом в холода? Секретами поделился шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов.

Лайфхак №1 – греческий

Петрушку и укроп можно сушить по греческому методу. То есть, связать пучками и повесить на балконе. Затем высушенные пучки замотать в пленку, а перед употреблением перетереть зелень руками. Такой способ сохранит аромат.

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Лайфхак № 2 – экономный

Если негде хранить пучки, можно сразу перетереть сушеную зелень и сложить в банки. Главное, чтобы при сушке не было сильного ветра, иначе заготовку сдует. Так что лучше сушить при закрытых окнах. Но если нет возможности это делать на балконе, воспользуйтесь старым бабушкиным методом – нарежьте травы и выложите их на бумагу на подоконнике в кухне.

Можно также высушить зелень в духовке при 60 градусах с приоткрытой дверцей. На это уйдет примерно целый день. Идеально, если у вас есть сушилка или, как ее еще называют, дегидратор. Мы там сушим все: и курагу, и яблоки, и клубнику, делаем пастилу и мясо для перекуса. Рекомендую по возможности купить.

Лайфхак №3 – для каш и макаронов

Сушеный укроп и петрушку можно заморозить с маслом. На одну пачку сливочного масла комнатной температуры дайте три столовых ложки сушеных трав, все перемешайте. Отправьте в морозилку на несколько минут. Вытащите и сформируйте прямоугольник. Заверните в обертку от масла или пленку и заморозьте. Зимой сможете брать это масло и добавлять в каши и макароны – будет просто песня.

Лайфхак №4 – кубики льда

Базилик, кинза, эстрагон имеют очень насыщенный вкус, поэтому их лучше замораживать. Можно сделать это порционно – в формах для льда. Затем эти кубики переложите в пакет и вытаскивайте по одному во время готовки.

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Лайфхак №5 – приправа к супу

Берете петрушку прямо с корнями, молодую морковь, базилик. Все хорошенько отмываете от земли. Закидываете в блендер и мелко-мелко перебиваете. После этого выкладываете все на противень, отправляете в духовку на 10 часов.

Сушите при невысокой температуре с открытой дверцей. Когда все высохнет, снимаете сухой пласт, разламываете и снова забрасываете в блендер. Перебиваете вместе с солью и перцем. У вас получится шикарная приправа без химии.

Лично я еще добавляю домашнюю паприку. Так что можете тоже попробовать. Затем расфасуйте приправу по сухим банкам и добавляйте в супы и каши.