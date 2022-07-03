В эти трудные времена женщины с детьми покинули свои дома. Некоторые даже уехали за границу. А мужчины остались на кухне в одиночестве. Понятно, что многие умеют готовить, но шеф Евгений Клопотенко решил проявить мужскую солидарность с теми, кто не привык стоять у плиты.
Для них – семь блюд – простых и вкусных. Чтобы дожили ребята до возвращения жен.
Яичница: скрамбл или омлет
Скрамбл. Название амбициозное, но в действительно просто размешанное яйцо.
Берете сковороду, желательно с тефлоновым покрытием, но подойдет и чугунная. Нагреваете ее, наливаете масла, добавляете немного сливочного масла, разбиваете несколько яиц. Когда белок начнет белеть, перемешиваете все на сковороде и следите, чтобы не пригорело. Соль и перец – по вкусу.
Блюдо получается нежное и легкое.
Если хотите омлет, сначала разбиваете яйца, взбиваете их и только потом выливаете на сковороду. Не перемешиваете. Соль и перец тоже по вкусу.
Яйца вареные
Если хотите сварить правильно яйца – запомните три цифры: три, шесть, девять.
Когда хотите, чтобы:
- Желток был жидким – варите яйца три минуты.
- Желток был мягким – шесть минут.
- Желток был крутым – девять минут.
Шеф рекомендует класть яйца в кипящую несоленую воду и следить за временем.
Совет: яйца, сваренные за три минуты, не разрезайте. Их нужно есть ложкой.
Рис вареный
Как выбрать нужный из магазинного разнообразия? Да еще чтобы не слипался. Берите длиннозернистый, потому что в кругленьком много крахмала и рис слипнется – 100%.
В кастрюлю наливаете два стакана воды, доводите до кипения и всыпаете один стакан риса. После того как рис поварится одну минуту, выключаете огонь, накрываете кастрюлю полотенцем и через двадцать минут он готов.
Рис по-тайски
Если со вчерашнего дня остался рис, то из него можно сделать почти азиатское блюдо.
Возьмите сковороду, налейте масла, накрошите лук, морковь натрите и вбейте яйцо. Затем добавьте рис и соевый соус. И вот вам уже рис не вчерашний, а по-тайски.
Картофель жареный
Хотите жареной картошки, но не хотите ее чистить? И не нужно. Вымойте ее обсушите, порежьте на четвертинки. Разогрейте на сковороде много жира, бросьте в него картофель. Обжаривайте его 15 минут. Затем влейте немного воды, накройте крышкой, чтобы пропарился.
Самый быстрый рецепт пасты
Чтобы правильно приготовить итальянскую пасту, нужно взять 1 л воды, 10 г соли и 100 г пасты. Вскипятили воду, бросили пасту. Варим – семь минут. Паста готова! Промывать не нужно!
Добавляем подсолнечное масло. Все!
Чай
Как правильно заварить чай? Берете чашку и кипяток. Закидываете в чашку пакетик чая, заливаете кипятком. Через несколько минут – напиток готов.
Когда ваши супруги вернутся из-за границы, они будут крайне удивлены вашим умением готовить и выживать в экстремальных условиях.
Источник: Евгений Клопотенко