В эти трудные времена женщины с детьми покинули свои дома. Некоторые даже уехали за границу. А мужчины остались на кухне в одиночестве. Понятно, что многие умеют готовить, но шеф Евгений Клопотенко решил проявить мужскую солидарность с теми, кто не привык стоять у плиты.

Для них – семь блюд – простых и вкусных. Чтобы дожили ребята до возвращения жен.

Яичница: скрамбл или омлет

Сейчас смотрят

Скрамбл. Название амбициозное, но в действительно просто размешанное яйцо.

Берете сковороду, желательно с тефлоновым покрытием, но подойдет и чугунная. Нагреваете ее, наливаете масла, добавляете немного сливочного масла, разбиваете несколько яиц. Когда белок начнет белеть, перемешиваете все на сковороде и следите, чтобы не пригорело. Соль и перец – по вкусу.

Блюдо получается нежное и легкое.

Если хотите омлет, сначала разбиваете яйца, взбиваете их и только потом выливаете на сковороду. Не перемешиваете. Соль и перец тоже по вкусу.

Яйца вареные

Если хотите сварить правильно яйца – запомните три цифры: три, шесть, девять.

Когда хотите, чтобы:

Желток был жидким – варите яйца три минуты.

Желток был мягким – шесть минут.

Желток был крутым – девять минут.

Шеф рекомендует класть яйца в кипящую несоленую воду и следить за временем.

Совет: яйца, сваренные за три минуты, не разрезайте. Их нужно есть ложкой.

Рис вареный

Как выбрать нужный из магазинного разнообразия? Да еще чтобы не слипался. Берите длиннозернистый, потому что в кругленьком много крахмала и рис слипнется – 100%.

В кастрюлю наливаете два стакана воды, доводите до кипения и всыпаете один стакан риса. После того как рис поварится одну минуту, выключаете огонь, накрываете кастрюлю полотенцем и через двадцать минут он готов.

Рис по-тайски

Если со вчерашнего дня остался рис, то из него можно сделать почти азиатское блюдо.

Возьмите сковороду, налейте масла, накрошите лук, морковь натрите и вбейте яйцо. Затем добавьте рис и соевый соус. И вот вам уже рис не вчерашний, а по-тайски.

Картофель жареный

Хотите жареной картошки, но не хотите ее чистить? И не нужно. Вымойте ее обсушите, порежьте на четвертинки. Разогрейте на сковороде много жира, бросьте в него картофель. Обжаривайте его 15 минут. Затем влейте немного воды, накройте крышкой, чтобы пропарился.

Самый быстрый рецепт пасты

Чтобы правильно приготовить итальянскую пасту, нужно взять 1 л воды, 10 г соли и 100 г пасты. Вскипятили воду, бросили пасту. Варим – семь минут. Паста готова! Промывать не нужно!

Добавляем подсолнечное масло. Все!

Чай

Как правильно заварить чай? Берете чашку и кипяток. Закидываете в чашку пакетик чая, заливаете кипятком. Через несколько минут – напиток готов.

Когда ваши супруги вернутся из-за границы, они будут крайне удивлены вашим умением готовить и выживать в экстремальных условиях.

Источник: Евгений Клопотенко