Нынешние новогодние и Рождественские праздники должны еще больше нас сплотить. И это очень классно можно сделать именно через еду, считает шеф Евгений Клопотенко. Ведь еда – это особая часть украинской культуры.

Предлагаем сделать это Рождество и Новый год сугубо украинскими, приготовить блюда, которыми угощали бабушки, или попробовать их впервые. И прочь из Украины те советские оливьешки и бутерброды со шпротами, которые возникли из-за дефицитов и бедности.

Кутья из пшеницы

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Рождество начинается с кутьи. Это блюдо вшито в нашу ДНК. Пшеница сопровождала украинских земледельцев всю жизнь. Поэтому и на Рождество готовили вкусное сладкое блюдо, олицетворяющее благосостояние украинских семей. Именно благосостояние украинцев всегда раздражает “освободителей”. Итак, покажем им!

Ингредиенты:

350 г пшеницы

50 г грецких орехов

50 г изюма

50 г запаренного мака

1 ч. ложка лимонной цедры

2 ст. ложки лимонного сока

мед по вкусу

Пшеницу промойте. Залейте водой и варите 1,5-2 часа. На 350 г пшеницы вам понадобится 1,4 л воды, то есть соотношение должно быть 1:4.

Мак выложите в миску, залейте крутым кипятком на 15 минут, слейте воду. Запаренный мак разотрите в макитре или ступке. Прекрасно для перетирания мака подойдет блендер со специальной насадкой. В таком случае мак можно даже не замачивать, а молоть до тех пор, пока не начнет появляться маковое молочко.

Измельчите грецкие орехи. Здесь блендером лучше не пользоваться, потому что можно упустить момент и перебить орехи до состояния муки, а это нам не нужно.

В большую миску выложите сваренную пшеницу и добавьте измельченные орехи и мак, всыпьте изюм и добавьте мед по вкусу.

Натрите в миску лимонной цедры и выдавите лимонный сок. Это придаст кутье немного кислинки и невероятного цитрусового аромата.

Хорошо перемешайте и добавьте теплой воды к желаемой консистенции.

Пундыки

Многие из нас в детстве капризничали над едой, а бабушки говорили, ешь, потому что пундыков нет. Что это за пундыки, с чем их едят? А вот и рецепт.

Для теста:

3 большие картофелины

1 яйцо

2 ст. л. муки (+для подпила)

10 г прессованных дрожжей

щепотка сахара

1 л подсолнечного масла для фритюра

соль по вкусу

Для начинки:

250 г печени куриной

1 лук репчатый

2 ст. л. подсолнечного масла

соль по вкусу

Возьмите три больших картофелины, хорошо помойте, залейте водой, посолите и сварите “в мундире” до готовности. Затем выложите на тарелку, оставьте полностью охлаждаться и очистить от кожуры. Картошку перекрутите через мясорубку.

Вымойте куриную печень, переложите в кастрюлю, налейте воды, посолите и варите 10 минут. Затем немного охладите и тоже перекрутите через мясорубку.

Лук очистите, нарежьте мелким кубиком и пожарьте на сковороде с подсолнечным маслом до мягкости. Выложите на сковороду перекрученную печень. Все перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте в картофель муку, прессованные дрожжи, одно яйцо и щепотку сахара. Замесите тесто, которое не прилипает к рукам и на 1,5 часа поставьте его в холодильник, чтобы оно поднялось.

Выньте тесто из холодильника. Начните формировать пундыки: сначала сделайте из теста небольшие шарики, раскатайте в небольшие кружочки, внутрь положите начинку из печени. Тщательно слепите края теста и сделайте из него шарик. Вот пундик почти и готов.

Налейте во фритюрницу или кастрюлю с высокими стенками 1 л подсолнечного масла, хорошо разогрейте его.

Дождитесь, пока масло не станет потрескивать и только тогда опускайте поочередно пундики в емкость. Убавьте огонь и жарьте дальше на среднем огне до золотистого цвета, чтобы тесто хорошо пропеклось, а снаружи пундик не сгорел.

Переложите пундыки на тарелку с бумажным полотенцем, которое сразу впитает все остатки масла. Подавайте на стол с любимым соусом.

А какой же новогодний стол без свинины? На праздник хозяйки часто готовят крученики или завиванцы, фаршируя их вкусными начинками.

Крученики из свинины

Ингредиенты:

500 г свинины (антрекот)

150 г чернослива

100 г грецких орехов

2-3 ст. л. масла

по вкусу соль и перец

Для соуса:

1 морковь

1 лук

1 веточка розмарина

2 ст. л. томатной пасты

150 мл воды

2 ст. л. масла

по вкусу соль и перец

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Для кручеников подойдет антрекот. Разрежьте его на шесть частей толщиной около 1 см.

Выложите мясо на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте молотком. Делайте это осторожно, чтобы мясо не порвалось. Посолите и поперчите свинину с обеих сторон.

Измельчите чернослив и грецкие орехи.

Выложите начинку на кусочки мяса и заверните в рулетики.

Свяжите каждый рулетик нитью, чтобы они не раскрутились во время приготовления.

Разогрейте сковороду и обжарьте крученики до золотистой корочки на подсолнечном масле.

Очистите морковь и лук. Морковку натрите на терке, а луковицу порежьте кубиками.

Обжарьте лук и морковь на разогретой сковороде с растительным маслом до мягкости лука. Добавьте немного соли и перца и томатную пасту. Перемешайте и влейте воду. Тушите, пока вода не испарится.

Выложите в форму для запекания крученики и морковь с луком. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Готовим украинское и благодарим ВСУ за возможность встретить Новый год на свободной земле.

Источник: Евгений Клопотенко