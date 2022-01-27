Некоторые люди сталкивались с ситуацией, когда посторонние навязчиво терлись возле них в общественном транспорте или других переполненных местах.

О том, что это и как связано с сексуальным расстройством, рассказала сексолог Марина Слободяник.

— Фроттеризм — сексуальная девиация, при которой возбуждение и удовлетворение достигаются трением о тело другого человека, — говорит Марина Слободяник.

По ее словам, чаще всего фроттеристы охотятся на своих жертв в переполненном транспорте или очередях. Они с легкостью вычисляют жертву, которая не даст им отпор, чаще всего ею становятся девочки-подростки и молодые девушки.

При этом фроттеристы неагрессивны и трусливы, они ретируются сразу же, как поняли, что их не планируют удовлетворять подобным образом.

— Но если жертва полностью деморализована, извращенец будет тереться, пока не достигнет своих целей, — добавила сексолог.

Специалист рассказала, как определить фроттериста.

Никак. Они не выделяются в толпе, жертва даже может не понять, кто трогал ее за интимные части тела.

— Единственное, что их выделяет, сосредоточенное выражение лица, они полностью погружены в свое состояние. Фроттерист сконцентрирован на своих ощущениях, но чутко реагирует на изменение поведения жертвы, — объясняет Марина Слободяник.

Как защититься

Ни в коем случае нельзя молчать и впадать в ступор.

— Подобное поведение извращенец принимает за согласие. Резко повернитесь к нему, наступите на ногу, уколите булавкой, крикните — сделайте что-угодно, чтобы обозначить свою позицию, — подводит итог специалист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПСИХОЛОГ | СЕКСОЛОГ ВИННИЦА (@_slobodyanik_marina_)

Также можно привлечь внимание посторонних, которые помогут дать отпор такому человеку.