Согласно результатам исследования, проведенного учеными Гетеборгского университета, как умеренные, так и интенсивные упражнения облегчают симптомы тревоги, даже если заболевание носит хронический характер.

Исследование проводилось при участии 286 пациентов с тревожным синдромом. Половина из них жили с этим расстройством около 10 лет. Их средний возраст составлял 39 лет, 70% — женщины.

Путем жеребьевки добровольцев распределили на групповые упражнения средней или тяжелой степени, которые они должны были выполнять в течение 12 недель.

Результаты показывают, что симптомы тревоги значительно уменьшились, даже когда это состояние было хроническим, по сравнению с контрольной группой, которая получала советы по физической активности в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

Обе группы проводили 60-минутные тренировки три раза в неделю под руководством физиотерапевта. Сеансы включали как кардио (аэробные), так и силовые тренировки. За разминкой следовали круговые тренировки вокруг 12 баз по 45 минут. Заканчивались занятия восстановлением и растяжкой.

Члены группы, которые тренировались на умеренном уровне, должны были достичь примерно 60% от их максимальной частоты сердечных сокращений — степени нагрузки, оцениваемой как легкая или умеренная. В группе, которая тренировалась более интенсивно, целью было достичь 75% максимальной частоты сердечных сокращений, и эта степень нагрузки воспринималась как высокая.

Современные стандартные методы лечения тревожности — это когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и психотропные препараты. Однако лекарства обычно имеют побочные эффекты, и пациенты с тревожными расстройствами часто не поддаются лечению. Долгое время ожидания КПТ также может ухудшить прогноз.

Именно поэтому врачам первичной медико-санитарной помощи требуется индивидуальное лечение без побочных эффектов и легко назначаемое. Модель, включающая 12 недель физических тренировок, независимо от интенсивности, представляет собой эффективное средство для оказания помощи людям с тревожными расстройствами, уверены ученые.