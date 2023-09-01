При жаркой погоде волосы быстро становятся жирными и грязными, несмотря на то, что их часто моют. В первую очередь это касается женщин. Эксперты утверждают, все дело в том, что большинство неправильно их сушит.

Вероятно, вы заподозрите, что виноват фен. На самом деле наоборот.

Эксперт по волосам трихолог Эбби Юнг утверждает, большинство женщин считают, что на улице ветерок и солнце естественным путем высушат волосы лучше и безопаснее, чем фен, который, якобы, разрушает их.

Вред фена — это абсолютный миф, отмечает Юнг. Просто надо знать, как им правильно пользоваться, чтобы не нанести теплового повреждения волосам.

По словам эксперта, сушка на воздухе может быть хуже для состояния волос, чем обычное использование фена. Это было доказано учеными, которые опубликовали свое исследование еще в 1981 году, просто его результаты не получили широкой огласки.

— Волосы, высушенные на воздухе, теряют кожное сало медленнее, чем волосы, высушенные феном, — ссылается на исследование Юнг.

Она объясняет, что кожное сало — липкое и маслянистое вещество, которое вырабатывают сальные железы, расположенные рядом с волосяными фолликулами.

Когда мы сушим волосы феном, это сало исчезает быстрее. А давая волосам высохнуть естественным образом, мы замедляем потерю кожного жира. Он быстро накапливается и снова имеем жирные, грязные волосы, хотя только вчера их мыли.

Сама Эбби при любых условиях сушит 80% своих длинных локонов с помощью фена для корней.

Источник: Daily Star