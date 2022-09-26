Морковь — довольно капризный овощ. Если ее неправильно хранить зимой, она может погнить, прорасти, запреть и тому подобное.
Чтобы наслаждаться собственным урожаем целую зиму, необходимо придерживаться определенных правил в хранении.
Как правильно хранить морковь зимой — смотрите в нашем материале.
Хранение моркови в частном доме
Жильцам частных домов легче подготовить место для хранения. Морковь будет хорошо себя чувствовать в погребе или подвале, которые есть в каждом дворе.
Однако для хранения овоща в подземных помещениях необходимо соблюдать влажность воздуха 90-95%, а температура должна быть от -2°С до +2°С.
Также ваш подвал должен проветриваться, но не сильно, потому что при большом количестве воздуха морковь начнет прорастать.
Перед тем как поместить морковь в погреб или подвал, его нужно очистить от старых овощей, которые могут стать источником дополнительных проблем.
Самый простой вариант хранения — ящики или мешки. Чтобы в мешках морковь пролежала до следующей весны, необходимо:
- Смешать морковь со свежими опилками.
- Сверху засыпать луковой шелухой.
- Поставить мешки в темное место.
Мешки не нужно завязывать, оставьте их открытыми.
Вариант хранения моркови в ящиках похож:
- В чистый ящик насыпные опилки (желательно из хвои).
- Положите туда морковь — так, чтобы опилки полностью покрыли ее.
Опилки убивают бактерии и останавливают распространение грибков, поэтому морковь будет лежать долгое время.
Кстати, овощ отлично хранится в песке. Вам нужно:
- засыпать песком дно ящика;
- выложить морковь;
- сверху снова засыпать песком.
Выложите так несколько слоев моркови. Важно, чтобы песок был не мокрый, а влажный.
Как хранить морковь в квартире
Несколько месяцев морковь может спокойно лежать на балконе или лоджии. Если вам позволяет пространство, можете хранить ее в ящиках или мешках с опилками.
Однако следите за температурой — если она будет ниже 0°С, овощ может замерзнуть. В таком случае морковь следует накрывать толстой тканью (ненужной курткой или ковриком).
В квартире морковь также можно хранить в холодильнике:
- Пять-шесть морковок крепко заверните в бумагу (или несколько слоев газеты).
- Положите в удобное место в холодильнике.
Бумага будет сдерживать влагу и позволит моркови дышать.
Есть еще один вариант хранения:
- Помойте и тщательно высушите плоды.
- Каждую морковку заверните в пищевую пленку.
- Положите в холодильник.
Пленка сдерживает воздух и препятствует образованию конденсата.
Обратите внимание, что морковь нельзя хранить рядом с яблоками, которые выделяют этилен, ускоряющий порчу овощей.
Еще один вариант хранения моркови в квартире — замораживание. Если у вас мелкая морковка — этот метод для вас.
Морковь нужно натереть или порезать на небольшие кусочки, переложить в контейнер либо пакет и бросить в морозильную камеру.
Советы для длительного хранения моркови
- Чтобы овощ хранился как можно дольше, его не стоит мыть — надо только очистить от остатков земли и обрезать ботву.
- Не стоит хранить морковь на солнце.
- Перед тем как отправить морковь на хранение, убедитесь, что она не влажная.
- В любом месте хранения температура воздуха должна быть от 0°С до +2°С.
- Время от времени заглядывайте к моркови и проверяйте, не подмерзла ли она.