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В опилках, песке или мешках: как правильно хранить морковь на зиму

26 сентября 2022, 17:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В опилках, песке или мешках: как правильно хранить морковь на зиму
Источник: Depositphotos

Морковь — довольно капризный овощ. Если ее неправильно хранить зимой, она может погнить, прорасти, запреть и тому подобное.

Чтобы наслаждаться собственным урожаем целую зиму, необходимо придерживаться определенных правил в хранении.

Как правильно хранить морковь зимой — смотрите в нашем материале.

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Хранение моркови в частном доме

Жильцам частных домов легче подготовить место для хранения. Морковь будет хорошо себя чувствовать в погребе или подвале, которые есть в каждом дворе.

Однако для хранения овоща в подземных помещениях необходимо соблюдать влажность воздуха 90-95%, а температура должна быть от -2°С до +2°С.

Также ваш подвал должен проветриваться, но не сильно, потому что при большом количестве воздуха морковь начнет прорастать.

Перед тем как поместить морковь в погреб или подвал, его нужно очистить от старых овощей, которые могут стать источником дополнительных проблем.

Самый простой вариант хранения — ящики или мешки. Чтобы в мешках морковь пролежала до следующей весны, необходимо:

  1. Смешать морковь со свежими опилками.
  2. Сверху засыпать луковой шелухой.
  3. Поставить мешки в темное место.

Мешки не нужно завязывать, оставьте их открытыми.

Вариант хранения моркови в ящиках похож:

  1. В чистый ящик насыпные опилки (желательно из хвои).
  2. Положите туда морковь — так, чтобы опилки полностью покрыли ее.

Фото: Depositphotos

Опилки убивают бактерии и останавливают распространение грибков, поэтому морковь будет лежать долгое время.

Кстати, овощ отлично хранится в песке. Вам нужно:

  • засыпать песком дно ящика;
  • выложить морковь;
  • сверху снова засыпать песком.

Выложите так несколько слоев моркови. Важно, чтобы песок был не мокрый, а влажный.

Как хранить морковь в квартире

Несколько месяцев морковь может спокойно лежать на балконе или лоджии. Если вам позволяет пространство, можете хранить ее в ящиках или мешках с опилками.

Однако следите за температурой — если она будет ниже 0°С, овощ может замерзнуть. В таком случае морковь следует накрывать толстой тканью (ненужной курткой или ковриком).

В квартире морковь также можно хранить в холодильнике:

  1. Пять-шесть морковок крепко заверните в бумагу (или несколько слоев газеты).
  2. Положите в удобное место в холодильнике.

Бумага будет сдерживать влагу и позволит моркови дышать.

Есть еще один вариант хранения:

  1. Помойте и тщательно высушите плоды.
  2. Каждую морковку заверните в пищевую пленку.
  3. Положите в холодильник.

Пленка сдерживает воздух и препятствует образованию конденсата.

Обратите внимание, что морковь нельзя хранить рядом с яблоками, которые выделяют этилен, ускоряющий порчу овощей.

Еще один вариант хранения моркови в квартире — замораживание. Если у вас мелкая морковка — этот метод для вас.

Фото: Depositphotos

Морковь нужно натереть или порезать на небольшие кусочки, переложить в контейнер либо пакет и бросить в морозильную камеру.

Советы для длительного хранения моркови

  1. Чтобы овощ хранился как можно дольше, его не стоит мыть — надо только очистить от остатков земли и обрезать ботву.
  2. Не стоит хранить морковь на солнце.
  3. Перед тем как отправить морковь на хранение, убедитесь, что она не влажная.
  4. В любом месте хранения температура воздуха должна быть от 0°С до +2°С.
  5. Время от времени заглядывайте к моркови и проверяйте, не подмерзла ли она.
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