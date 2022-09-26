Морковь — довольно капризный овощ. Если ее неправильно хранить зимой, она может погнить, прорасти, запреть и тому подобное.

Чтобы наслаждаться собственным урожаем целую зиму, необходимо придерживаться определенных правил в хранении.

Как правильно хранить морковь зимой — смотрите в нашем материале.

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Хранение моркови в частном доме

Жильцам частных домов легче подготовить место для хранения. Морковь будет хорошо себя чувствовать в погребе или подвале, которые есть в каждом дворе.

Однако для хранения овоща в подземных помещениях необходимо соблюдать влажность воздуха 90-95%, а температура должна быть от -2°С до +2°С.

Также ваш подвал должен проветриваться, но не сильно, потому что при большом количестве воздуха морковь начнет прорастать.

Перед тем как поместить морковь в погреб или подвал, его нужно очистить от старых овощей, которые могут стать источником дополнительных проблем.

Самый простой вариант хранения — ящики или мешки. Чтобы в мешках морковь пролежала до следующей весны, необходимо:

Смешать морковь со свежими опилками. Сверху засыпать луковой шелухой. Поставить мешки в темное место.

Мешки не нужно завязывать, оставьте их открытыми.

Вариант хранения моркови в ящиках похож:

В чистый ящик насыпные опилки (желательно из хвои). Положите туда морковь — так, чтобы опилки полностью покрыли ее.

Опилки убивают бактерии и останавливают распространение грибков, поэтому морковь будет лежать долгое время.

Кстати, овощ отлично хранится в песке. Вам нужно:

засыпать песком дно ящика;

выложить морковь;

сверху снова засыпать песком.

Выложите так несколько слоев моркови. Важно, чтобы песок был не мокрый, а влажный.

Как хранить морковь в квартире

Несколько месяцев морковь может спокойно лежать на балконе или лоджии. Если вам позволяет пространство, можете хранить ее в ящиках или мешках с опилками.

Однако следите за температурой — если она будет ниже 0°С, овощ может замерзнуть. В таком случае морковь следует накрывать толстой тканью (ненужной курткой или ковриком).

В квартире морковь также можно хранить в холодильнике:

Пять-шесть морковок крепко заверните в бумагу (или несколько слоев газеты). Положите в удобное место в холодильнике.

Бумага будет сдерживать влагу и позволит моркови дышать.

Есть еще один вариант хранения:

Помойте и тщательно высушите плоды. Каждую морковку заверните в пищевую пленку. Положите в холодильник.

Пленка сдерживает воздух и препятствует образованию конденсата.

Обратите внимание, что морковь нельзя хранить рядом с яблоками, которые выделяют этилен, ускоряющий порчу овощей.

Еще один вариант хранения моркови в квартире — замораживание. Если у вас мелкая морковка — этот метод для вас.

Морковь нужно натереть или порезать на небольшие кусочки, переложить в контейнер либо пакет и бросить в морозильную камеру.

Советы для длительного хранения моркови