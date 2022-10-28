Участник проекта Нового канала Пара на миллион химик Глеб Репич посоветовал, что добавлять в блюда, чтобы получать достаточное количество клетчатки, белка и омега-3.

Глеб Репич так описал семена чиа: мелкие черные семена, которые активно продвигают в интернете как суперфуд.

– Семена чиа содержат большое количество клетчатки, белка, омега-3 и многие другие микроэлементы. А еще над ним давят масло, которое стоит, правда, как автомобиль, – смеется эксперт.

Словом, дорого, стильно, популярно! Он не отрицает, что это очень полезно для организма, но в то же время считает, что его уникальность не совсем оправдана.

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— Я расскажу об отечественном аналоге, который ничем не хуже чиа, но при этом стоит копейки, — сказал Репич. – Это – семена льна.

Клетчатки, белка, омеги-3, витаминов и микроэлементов в нем столько же, как у чиа. Его также можно добавлять в хлеб, мюсли, смузи, десерты. Правда, семена льна лучше перед употреблением размолоть, ведь они имеют жесткую оболочку.

Измельченные эти семена лучше усваиваются. Из него также давят масло, содержащее до 57% полиненасыщенных омега-3.

— Добавлю, что такое масло имеет более приятный вкус, чем из чиа, и гораздо приятнее по цене, — заметил Глеб Репич.

Однако, нужно не забывать, что льняное масло очень быстро окисляется и становится горьким на вкус. Храниться она может только в холодильнике и не больше трех месяцев.