Яркие оранжевые плоды абрикосов манят нас каждый год. Сколько бы мы ни говорил и что сладкое бесполезно, а варенье из абрикосов варим. Ибо это святое. Шеф Евгений Клопотенко предлагает добавить к варенью коньяка. Попробуем, ведь он утверждает, что алкоголь придает потрясающий терпкий вкус и аромат варенью.
Ингредиенты
- 1 кг абрикосов
- 100 г ядер грецких орехов
- 500 г сахара
- 100 мл коньяка
- 20 мл воды
Вымойте абрикосы и очистите от косточек. Чтобы варенье было идеальным, лучше выбирать спелые и сочные плоды.
Выложите плоды в кастрюлю, всыпьте сахар и добавьте воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь.
После того, как варенье начнет кипеть, добавьте ядра грецких орехов. Убавьте огонь до минимума и варите еще 7-10 минут.
За несколько минут до готовности влейте 100 мл коньяка и перемешайте.
Стерилизуйте банки любым удобным для вас способом и разлейте абрикосовое варенье.
Дайте банкам остыть и поставьте в прохладное место.
Источник: Евгений Клопотенко