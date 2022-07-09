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Еда

Варенье из абрикос с коньяком

9 июля 2022, 19:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
абрикосовое варенье
Источник: Depositphotos

Яркие оранжевые плоды абрикосов манят нас каждый год. Сколько бы мы ни говорил и что сладкое бесполезно, а варенье из абрикосов варим. Ибо это святое. Шеф Евгений Клопотенко предлагает добавить к варенью коньяка. Попробуем, ведь он утверждает, что алкоголь придает потрясающий терпкий вкус и аромат варенью.

Ингредиенты

  • 1 кг абрикосов
  • 100 г ядер грецких орехов
  • 500 г сахара
  • 100 мл коньяка
  • 20 мл воды

Вымойте абрикосы и очистите от косточек. Чтобы варенье было идеальным, лучше выбирать спелые и сочные плоды.

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Выложите плоды в кастрюлю, всыпьте сахар и добавьте воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь.

После того, как варенье начнет кипеть, добавьте ядра грецких орехов. Убавьте огонь до минимума и варите еще 7-10 минут.

За несколько минут до готовности влейте 100 мл коньяка и перемешайте.

Стерилизуйте банки любым удобным для вас способом и разлейте абрикосовое варенье.

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Дайте банкам остыть и поставьте в прохладное место.

Источник: Евгений Клопотенко 

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