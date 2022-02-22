Есть или не есть вечером? Людей, которые следят за своей фигурой или худеют, беспокоит этот вопрос. Диетологи и фитнес-тренеры говорят, ужин – нужен, однако важно есть легкие продукты и не наедаться перед сном.

Что можно есть на ночь, разбирались Факты ICTV.

Употребляя пищу вечером, важно помнить об определенных ограничениях.

Топ-5 главных правил:

продукты должны вписываться в дневное количество потребленных калорий;

в приоритете – легкая белковая пища, овощи и зелень;

избегать жирного мяса, рыбы, хлебобулочных изделий, сладостей;

порция должна быть небольшой – до 300 г;

есть желательно за 3-4 часа до сна.

Однако это не значит, что в это время придется истязать себя низкокалорийными творогом и йогуртом или сырыми овощами.

Онлайн-тренер Анна Мисюра назвала варианты полезных ужинов.

Что можно есть на ужин:

омлет со свежими или морожеными овощами;

филе курицы на гриле с салатом;

мясо кролика, запеченное с луком и томатами;

морепродукты, тушеные с овощами;

овощной суп;

тушеная курица с грибами, сыром и зеленью;

творожные шарики с укропом и чесноком;

сыр с корицей и какао;

салат с тунцем;

запеченная рыба со шпинатом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аня тренер????????‍♀️ Рівне (@misyraanna)

В сети можно найти немало вариантов блюд на ужин.

Рецепты

Жюльен (на 100 г – 136,17 ккал, БЖВ – 11,64/8,94/1,88)

Ингредиенты

260 г отварной куриной грудки

220 г свежих шампиньонов

80 г лука

100 г сметаны 15%

40 г крем-сыра

60 г легкого твердого сыра

3 зубчика чеснока

соль

Приготовление

Лук обжарить на сухой сковороде за 1-2 минуты. Добавить шампиньоны, перемешать и тушить еще около 5-7 минут. Добавить отварную куриную грудку, сметану, крем-сыр, чеснок и соль. Перемешать. Тушить еще около 1-2 минут и выключить огонь. Выложить в формы для выпечки. Сыр натереть на терке и посыпать сверху. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Белковый салат (на 100 г – 91,45 ккал, БЖВ – 8,74/2,6/7,76)

Ингредиенты

200 г молодой капусты

3 яйца

200 г кукурузы

180 г тунца в собственном соку

200 г отварной фасоли

зелень (лук, укроп)

50 г сметаны 10%

соль

перец

Приготовление

Измельчить все ингредиенты. Заправить сметаной с солью и специями. Хорошо перемешать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

В целом следует избегать однотипного питания. Это чревато дефицитом необходимых веществ, а также срывами, когда хочется употреблять неполезную пищу. Поэтому рекомендуется максимально разнообразить рацион.