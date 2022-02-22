Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Еда

Ужин может быть вкусным. Что можно есть на ночь при похудении

22 февраля 2022, 13:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
полезная еда
Источник: Depositphotos

Есть или не есть вечером? Людей, которые следят за своей фигурой или худеют, беспокоит этот вопрос. Диетологи и фитнес-тренеры говорят, ужин – нужен, однако важно есть легкие продукты и не наедаться перед сном.

Что можно есть на ночь, разбирались Факты ICTV.

Употребляя пищу вечером, важно помнить об определенных ограничениях.

Топ-5 главных правил:

  • продукты должны вписываться в дневное количество потребленных калорий;
  • в приоритете – легкая белковая пища, овощи и зелень;
  • избегать жирного мяса, рыбы, хлебобулочных изделий, сладостей;
  • порция должна быть небольшой – до 300 г;
  • есть желательно за 3-4 часа до сна.

Однако это не значит, что в это время придется истязать себя низкокалорийными творогом и йогуртом или сырыми овощами.

Онлайн-тренер Анна Мисюра назвала варианты полезных ужинов.

Что можно есть на ужин:

  • омлет со свежими или морожеными овощами;
  • филе курицы на гриле с салатом;
  • мясо кролика, запеченное с луком и томатами;
  • морепродукты, тушеные с овощами;
  • овощной суп;
  • тушеная курица с грибами, сыром и зеленью;
  • творожные шарики с укропом и чесноком;
  • сыр с корицей и какао;
  • салат с тунцем;
  • запеченная рыба со шпинатом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Аня тренер????????‍♀️ Рівне (@misyraanna)

Читайте также:
Ужин может быть вкусным. Что можно есть на ночь при похуденииИдеальный ужин: что есть вечером и каких продуктов стоит избегать

В сети можно найти немало вариантов блюд на ужин.

Рецепты

Жюльен (на 100 г – 136,17 ккал, БЖВ – 11,64/8,94/1,88)

Ингредиенты

  • 260 г отварной куриной грудки
  • 220 г свежих шампиньонов
  • 80 г лука
  • 100 г сметаны 15%
  • 40 г крем-сыра
  • 60 г легкого твердого сыра
  • 3 зубчика чеснока
  • соль

Приготовление

  1. Лук обжарить на сухой сковороде за 1-2 минуты.
  2. Добавить шампиньоны, перемешать и тушить еще около 5-7 минут.
  3. Добавить отварную куриную грудку, сметану, крем-сыр, чеснок и соль. Перемешать.
  4. Тушить еще около 1-2 минут и выключить огонь.
  5. Выложить в формы для выпечки.
  6. Сыр натереть на терке и посыпать сверху.
  7. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Белковый салат (на 100 г – 91,45 ккал, БЖВ – 8,74/2,6/7,76)

Ингредиенты

  • 200 г молодой капусты
  • 3 яйца
  • 200 г кукурузы
  • 180 г тунца в собственном соку
  • 200 г отварной фасоли
  • зелень (лук, укроп)
  • 50 г сметаны 10%
  • соль
  • перец

Приготовление

  1. Измельчить все ингредиенты.
  2. Заправить сметаной с солью и специями.
  3. Хорошо перемешать.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Читайте также:
Ужин может быть вкусным. Что можно есть на ночь при похуденииУжин для похудения: что есть вечером, чтобы не поправиться

В целом следует избегать однотипного питания. Это чревато дефицитом необходимых веществ, а также срывами, когда хочется употреблять неполезную пищу. Поэтому рекомендуется максимально разнообразить рацион.

Теги
Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт , Похудение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь