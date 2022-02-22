Есть или не есть вечером? Людей, которые следят за своей фигурой или худеют, беспокоит этот вопрос. Диетологи и фитнес-тренеры говорят, ужин – нужен, однако важно есть легкие продукты и не наедаться перед сном.
Что можно есть на ночь, разбирались Факты ICTV.
Употребляя пищу вечером, важно помнить об определенных ограничениях.
Топ-5 главных правил:
- продукты должны вписываться в дневное количество потребленных калорий;
- в приоритете – легкая белковая пища, овощи и зелень;
- избегать жирного мяса, рыбы, хлебобулочных изделий, сладостей;
- порция должна быть небольшой – до 300 г;
- есть желательно за 3-4 часа до сна.
Однако это не значит, что в это время придется истязать себя низкокалорийными творогом и йогуртом или сырыми овощами.
Онлайн-тренер Анна Мисюра назвала варианты полезных ужинов.
Что можно есть на ужин:
- омлет со свежими или морожеными овощами;
- филе курицы на гриле с салатом;
- мясо кролика, запеченное с луком и томатами;
- морепродукты, тушеные с овощами;
- овощной суп;
- тушеная курица с грибами, сыром и зеленью;
- творожные шарики с укропом и чесноком;
- сыр с корицей и какао;
- салат с тунцем;
- запеченная рыба со шпинатом.
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В сети можно найти немало вариантов блюд на ужин.
Рецепты
Жюльен (на 100 г – 136,17 ккал, БЖВ – 11,64/8,94/1,88)
Ингредиенты
- 260 г отварной куриной грудки
- 220 г свежих шампиньонов
- 80 г лука
- 100 г сметаны 15%
- 40 г крем-сыра
- 60 г легкого твердого сыра
- 3 зубчика чеснока
- соль
Приготовление
- Лук обжарить на сухой сковороде за 1-2 минуты.
- Добавить шампиньоны, перемешать и тушить еще около 5-7 минут.
- Добавить отварную куриную грудку, сметану, крем-сыр, чеснок и соль. Перемешать.
- Тушить еще около 1-2 минут и выключить огонь.
- Выложить в формы для выпечки.
- Сыр натереть на терке и посыпать сверху.
- Запекать в духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.
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Белковый салат (на 100 г – 91,45 ккал, БЖВ – 8,74/2,6/7,76)
Ингредиенты
- 200 г молодой капусты
- 3 яйца
- 200 г кукурузы
- 180 г тунца в собственном соку
- 200 г отварной фасоли
- зелень (лук, укроп)
- 50 г сметаны 10%
- соль
- перец
Приготовление
- Измельчить все ингредиенты.
- Заправить сметаной с солью и специями.
- Хорошо перемешать.
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В целом следует избегать однотипного питания. Это чревато дефицитом необходимых веществ, а также срывами, когда хочется употреблять неполезную пищу. Поэтому рекомендуется максимально разнообразить рацион.