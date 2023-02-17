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Пасха 2023: рецепты пасх от Юлии Зорий и Антона Равицкого

17 февраля 2023, 17:12
Анна Голишевская Редактор сайта
Паски
Источник: Unsplash

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать Пасху 2023. В канун большого праздника хозяева готовятся к действу: убирают в домах, готовят блюда и пекут пасхи. Рецептами своих поделились ведущие телеканала ICTV Юлия Зорий и Антон Равицкий. Подробности читайте в материале Фактов.

Заварная творожно-фруктовая пасха от Юлии Зорий

Паска

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 800 г творога;
  • по 400г сахара и сливочного масла;
  • 6 яичных желтков;
  • 1 лимон (цедра тертая);
  • 400г фруктового пюре по вкусу земляничного/абрикосового/малинового или др.

Способ приготовления:

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  1. Творог положите под пресс, разотрите желтки с сахаром.
  2. Перемешайте пюре из фруктов с желтковой массой, на медленном огне проварите до загустения, дайте остыть, перемешайте с протертым творогом.
  3. Снова поставьте смесь на медленный огонь и проварите, положите масло, порезанное кусочками, перемешайте, добавив цедру лимона.
  4. Выложите массу в застеленную марлей форму, установите сверху груз. На ночь уберите в холод. Переверните готовую пасху на блюдо, оформите.

Медовая пасха от Антона Равицкого

Паска

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 500 г творога;
  • 4 яичных желтка;
  • по 3 ст.л. сметаны/сливок и сливочного масла;
  • по 2 ст.л. меда и сахара.

Способ приготовления:

  1. С сахаром растирайте желтки, введите мед, масло.
  2. Взбейте до однородной пышной массы.
  3. Протрите через сито творог, перемешайте со сметаной, продолжая перемешивать постепенно ввести медовую массу.
  4. Выложите смесь в пасочницу, установите гнет, уберите на сутки в холод.
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