Уже совсем скоро в Украине будут праздновать Пасху 2023. В канун большого праздника хозяева готовятся к действу: убирают в домах, готовят блюда и пекут пасхи. Рецептами своих поделились ведущие телеканала ICTV Юлия Зорий и Антон Равицкий. Подробности читайте в материале Фактов.
Заварная творожно-фруктовая пасха от Юлии Зорий
Ингредиенты:
- 800 г творога;
- по 400г сахара и сливочного масла;
- 6 яичных желтков;
- 1 лимон (цедра тертая);
- 400г фруктового пюре по вкусу земляничного/абрикосового/малинового или др.
Способ приготовления:
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- Творог положите под пресс, разотрите желтки с сахаром.
- Перемешайте пюре из фруктов с желтковой массой, на медленном огне проварите до загустения, дайте остыть, перемешайте с протертым творогом.
- Снова поставьте смесь на медленный огонь и проварите, положите масло, порезанное кусочками, перемешайте, добавив цедру лимона.
- Выложите массу в застеленную марлей форму, установите сверху груз. На ночь уберите в холод. Переверните готовую пасху на блюдо, оформите.
Медовая пасха от Антона Равицкого
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 4 яичных желтка;
- по 3 ст.л. сметаны/сливок и сливочного масла;
- по 2 ст.л. меда и сахара.
Способ приготовления:
- С сахаром растирайте желтки, введите мед, масло.
- Взбейте до однородной пышной массы.
- Протрите через сито творог, перемешайте со сметаной, продолжая перемешивать постепенно ввести медовую массу.
- Выложите смесь в пасочницу, установите гнет, уберите на сутки в холод.
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