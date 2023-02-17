Уже совсем скоро в Украине будут праздновать Пасху 2023. В канун большого праздника хозяева готовятся к действу: убирают в домах, готовят блюда и пекут пасхи. Рецептами своих поделились ведущие телеканала ICTV Юлия Зорий и Антон Равицкий. Подробности читайте в материале Фактов.

Заварная творожно-фруктовая пасха от Юлии Зорий

Ингредиенты:

800 г творога ;

по 400г сахара и сливочного масла ;

6 яичных желтков ;

1 лимон (цедра тертая) ;

400г фруктового пюре по вкусу земляничного/абрикосового/малинового или др.

Способ приготовления:

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Творог положите под пресс, разотрите желтки с сахаром. Перемешайте пюре из фруктов с желтковой массой, на медленном огне проварите до загустения, дайте остыть, перемешайте с протертым творогом. Снова поставьте смесь на медленный огонь и проварите, положите масло, порезанное кусочками, перемешайте, добавив цедру лимона. Выложите массу в застеленную марлей форму, установите сверху груз. На ночь уберите в холод. Переверните готовую пасху на блюдо, оформите.

Медовая пасха от Антона Равицкого

Ингредиенты:

500 г творога ;

4 яичных желтка ;

по 3 ст.л. сметаны/сливок и сливочного масла ;

по 2 ст.л. меда и сахара.

Способ приготовления: