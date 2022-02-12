На четвертой неделе Великого поста 2022 с 28 марта по 3 апреля организм уже перестоится и привыкнет к новому рациону питания. На этом этапе можно подумать о том, чтобы тщательно отбирать продукты, выбирая более низкокалорийные альтернативы. Это поможет не набрать лишний вес.

Людям рекомендуется употреблять меньше простых углеводов, полностью отказаться от сладостей, минимизировать количество хлебобулочных изделий в рационе.

— Сладости, хлебобулочные изделия и сладкие напитки из-за высокого содержания сахара приводят к гипергликемии и пополняют запасы гликогена в мышцах и печени. Если запасы гликогена заполнены, глюкоза начинает превращаться в жир и откладываться в виде лишних килограммов, — говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог, канд. мед. наук, ассистент кафедры высшего медсестринского образования, ухода за больными и клинической иммунологии ТНМУ им. И. Я. Горбачевского Надежда Гаврилюк.

Вместо этого стоит есть побольше овощей, зелени, фруктов, каш.

Также следует избегать лишних перекусов, которые являются дополнительным источником лишних калорий.

Из базовых рекомендаций

не добавлять сахар в напитки;

отказаться от хлеба во время трапез;

полностью исключить сладости;

более калорийные продукты есть утром;

на ужин должна быть максимально легкая еда.

Для тех, кто придерживается строгого поста в понедельник, среду и пятницу (28, 30 марта и 1 апреля), разрешена только сырая пища, во вторник и четверг (29 и 31 марта) можно позволить себе вареные постные блюда. В субботу и воскресенье (2 и 3 апреля) можно приготовить блюда на растительном масле.

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Факты ICTV подготовили меню на четвертую неделю Великого поста.

Понедельник – 28 марта

Завтрак – овсяная каша на воде с ягодами и зеленый чай

– овсяная каша на воде с ягодами и зеленый чай Перекус – яблоко

– яблоко Обед – гороховый суп и кусочек черного хлеба, компот без сахара

Рецепт постного горохового супа

Ингредиенты

1 стакан гороха

2 картофеля

1 морковь

1 луковица

лавровый лист

черный перец

соль

масло растительное для жарки

Приготовление

Горох промыть, замочить в воде на ночь. Утром поменять воду и поставить на огонь, дать закипеть. Почистить морковь и картофель. Измельчить их и добавить в суп. Лук почистить, порезать и обжарить на растительном масле, добавить зажарку в суп. Добавить лавровый лист и перец в суп. Варить до готовности гороха и овощей.

Перекус – сырая морковь

– сырая морковь Ужин – витаминный салат с зеленью, огурцами и помидорами

Вторник – 29 марта

Завтрак – армянский лаваш с жареными грибами и чай

– армянский лаваш с жареными грибами и чай Перекус – орехи

– орехи Обед – томатный суп с фасолью, драники

Рецепт томатного супа с фасолью

Ингредиенты

4 помидора

400 г консервированной фасоли с томатом

1 луковица

1 морковь

400 г консервированных помидоров

1 ст. л. растительного масла

зелень

1 зубчик чеснока

лавровый лист

специи по вкусу

Приготовление

Снять кожицу со свежих и консервированных помидоров. Морковь почистить и потереть на крупной терке. Лук почистить и порезать мелкими кубиками, измельчить чеснок. В кастрюлю с широким дном налить масло и обжарить лук с чесноком. Добавить морковь и продолжать жарить. Высыпать мягкие консервированные помидоры и порезанные свежие. Залить овощи водой и закипятить. Спустя 10 минут добавить фасоль вместе с соусом. Приправить солью и специями.

Рецепт постных драников

Ингредиенты

картофель

мука

растительное масло

специи и чеснок по желанию

Приготовление

Почистить и натереть картофель на крупной терке. Добавить в смесь чеснок и специи. Вывалять в муке и обжарить на сковородке.

Перекус – салат из тертого сельдерея

– салат из тертого сельдерея Ужин – винегрет с фасолью и квашенной капустой

Среда – 30 марта

Завтрак – бутерброды с авокадо и чай

– бутерброды с авокадо и чай Перекус – фруктовый салат

– фруктовый салат Обед – запеченные шампиньоны с луком и картофелем, узвар

Рецепт запеченных шампиньонов с луком и картофелем

Ингредиенты

шампиньоны

лук

картофель

растительное масло

Приготовление

Почистить грибы, картофель и лук. Измельчить их на свое усмотрение. Запечь на растительном масле в духовке при температуре 180 градусов.

Перекус – салат из капусты и зелени

– салат из капусты и зелени Ужин – запеченная тыква или батат

Четверг – 31 марта

Завтрак – хлебцы с медом и бананом, чай

– хлебцы с медом и бананом, чай Перекус – орехи

– орехи Обед – зразы с капустой, компот без сахара

Рецепт постных зраз с капустой

Ингредиенты

картофель

капуста

томатная паста

мука

соль

растительное масло

Приготовление

Почистить и отварить картофель, сделать пюре, охладить его. Смешать с мукой до состояния теста. Потушить на растительном масле капусту с томатной пастой. Сформировать пирожки с капустой. Обжарить их на сковородке.

Перекус – яблоко или груша

– яблоко или груша Ужин – салат с морской капустой и морковью

Пятница – 1 апреля

Завтрак – булгур с орехами и чай

– булгур с орехами и чай Перекус – нут и болгарский перец

– нут и болгарский перец Обед – жареный тофу в соево-медовом соусе

Рецепт постного жареного тофу в соево-медовом соусе

Ингредиенты

400 г тофу

мед

соевый соус

кунжут

кукурузный крахмал

растительное масло для жарки

листья салата

Приготовление

Порезать тофу и обвалять в кукурузном крахмале. Обжарить кусочки на растительном масле – по 4 минуты с каждой стороны. Смешать соевый соус и мед. Вернуть все кусочки в сковородку, влить туда соус и протушить. Подавать на листьях салата, посыпать кунжутом.

Перекус – банан

– банан Ужин – витаминный салат с зеленью и авокадо

Суббота – 2 апреля

Завтрак – шарлотка с чаем

Рецепт постной шарлотки

Ингредиенты

мука

яблоки

растительное масло

Приготовление

Смешать муку, воду и растительное масло. Помыть и почистить яблоки. Измельчить их по своему усмотрению. Смазать маслом противень. Выложить туда яблоки и залить тестом. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.

Перекус – орехи

– орехи Обед – соевые котлеты (легче купить мороженые и только приготовить) с салатом, сок

– соевые котлеты (легче купить мороженые и только приготовить) с салатом, сок Перекус – яблоки

– яблоки Ужин – свекольные оладьи

Рецепт свекольных оладий



Ингредиенты

свекла

мука

растительное масло

Приготовление

Отварить свеклу, почистить ее и потереть на мелкой терке. Сформировать оладьи и вывалять их в муке. Обжарить на растительном масле.

Воскресенье – 3 апреля

Завтрак – рис с овощами с чаем

– рис с овощами с чаем Перекус – запеченное яблоко с медом

– запеченное яблоко с медом Обед – постные голубцы и салат, сок

Рецепт постных голубцов

Ингредиенты

1 кочан капусты

200 г томатной пасты

1 стакан риса

500 г шампиньонов

1 лук

1 морковь

соль

перец молотый

растительное масло

Приготовление

Почистить и обжарить до готовности грибы. Отварить рис, дать остыть. Смешать рис и грибы. Пропарить листья капусты. Сформировать голубцы. Переложить их в кастрюлю. На сковородке обжарить лук, морковь, влить туда томатную пасту. Залить соусом голубцы, добавить соль и специи. Варить до готовности.

Перекус – оливки

– оливки Ужин – постный салат из моркови с апельсинами и кукурузой

Если возникает чувство голода, можно добавлять в рацион свежие овощи и фрукты без ограничений.