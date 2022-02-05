Во время второй недели Великого поста 2022 с 14 по 20 марта придерживаться ограниченного рациона питания будет в разы сложнее, чем во время первой. Может усилиться желание съесть запрещенные продукты.

Но есть и поблажки. В эту неделю тем, кто придерживается самого строгого поста, можно есть вареную пищу. Чтобы избежать срывов, нужно добавлять побольше белковой пищи и жиров, чтобы оставаться сытым. Кроме того, блюда должны быть самыми разнообразными.

— При отказе от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы следует ввести в рацион растительный белок, источником которого являются бобовые (чечевица, горох, нут, фасоль, маш, соя). У некоторых может отмечаться вздутие от фасоли и гороха, тогда попробуйте отдать предпочтение нуту и ​​чечевице, отваривайте их с добавлением соды, — рассказывает врач диетолог, гастроэнтеролог, канд. мед. наук, ассистент кафедры высшего медсестринского образования, ухода за больными и клинической иммунологии ТНМУ им. И. Я. Горбачевского Надежда Гаврилюк.

По ее словам, вместо яиц стоит добавлять в блюда льняную муку. Также не нужно забывать о различных видах орехов, семян и продуктов из льна, которые не только являются источником белка, но и полиненасыщенных Омега-3, Омега-6, микроэлементов, и отлично заменят рыбу.

Вместо молочных продуктов необходимо употреблять разные виды капусты, морские водоросли.

Если следовать строгим канонам, то 14, 16 и 18 марта нужно есть сырые овощи, фрукты и хлеб. Во вторник и четверг, 15 и 17 марта, второй седмицы можно позволить себе вареные блюда. Также в субботу и воскресенье, 19 и 20 марта, разрешены блюда, приготовленные на растительном масле.

Факты ICTV подготовили меню по дням на вторую неделю Великого поста.

Понедельник — 14 марта

Завтрак — овсянка с овощами, несладкий чай или узвар

— овсянка с овощами, несладкий чай или узвар Перекус — орехи

— орехи Обед — чечевичный суп с хлебом, овощной салат, несладкий компот, пряники

Рецепт чечевичного постного супа

Ингредиенты

100 г чечевицы

3 шт. картофеля

1 морковь

1 луковица

4 ст. л. растительного масла

сушеный молотый чеснок

соевый соус

лимонный сок

петрушка

соль

молотый перец

Приготовление

Помыть чечевицу, замочить предварительно на пару часов. Слить воду, залить новой, довести до кипения и варить 20 минут. Почистить и нарезать картофель. Добавить в суп. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Лук очистить и порезать. Обжарить лук и морковь на масле. Добавить в суп. Добавить лимонный сок и соевый соус по вкусу. Напоследок приправить суп сушеным чесноком, петрушкой, солью и перцем.

Перекус — фрукты

— фрукты Ужин — овощное рагу, несладкий чай или узвар

Рецепт постного овощного рагу

Ингредиенты

3 шт. картофеля

1 кабачок

1 баклажан

1 луковица

2 помидора

100 г молодой капусты

томатная паста

соль

перец

Приготовление

Помыть и почистить все овощи, измельчить их. Положить в кастрюлю картофель и перец. Отварить немного. Добавить кабачок, баклажан (лучше заранее избавиться от кожицы и семян, чтобы они не попадались в блюде). Обжарить на масле лук, потертую морковь, порезанные помидоры. Залить их томатной пастой с водой. Тушить. Добавить содержимое сковородки к овощам. Высыпать нарезанную капусту. Приправить солью и перцем, варить до готовности.

Вторник — 15 марта

Завтрак — плов с сухофруктами, несладкий чай или узвар

Рецепт постного плова с сухофруктами

Ингредиенты

150 г риса

50 г кураги

30 г чернослива

30 г изюма

30 г фиников

растительное масло

Приготовление

Промыть все сухофрукты. Залить их холодной водой на час-два для набухания. Замочить рис на такое же время. Слить воду с риса, добавить новую и варить до готовности. За пять минут до готовности добавить порезанные сухофрукты. Для вкуса можно добавить ложку меда.

Перекус — семечки тыквы

— семечки тыквы Обед — котлеты из нута, овощной салат, компот

Рецепт котлет из нута

Ингредиенты

350 г сухого нута

120 г моркови

мука для панировки

соль

специи

растительное масло для обжаривания

Приготовление

На ночь залить нут чистой водой, а утром отварить его до мягкости. Очистить и натереть морковь. Обжарить ее на масле. Нут измельчить в блендере, смешать с морковью, добавить соль и специи. Сформировать котлеты, обвалять их в муке. Обжарить на сковородке.

Перекус — запеченная тыква с корицей и медом

— запеченная тыква с корицей и медом Ужин — салат из зеленой стручковой фасоли

Среда — 16 марта

Завтрак — гречка с тертой вареной свеклой с чесноком, чай

— гречка с тертой вареной свеклой с чесноком, чай Перекус — вертута с тыквой

Рецепт постной вертуты с тыквой

Ингредиенты

300 г муки

100 мл теплой воды

растительное масло

1 кг тыквы

5-6 ст. л. сахара

2 ст. л. сахарной пудры

Приготовление

Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на мелкой терке, добавить сахар. Дать постоять 20 минут, убрать лишний сок. Приготовить постное тесто на воде и масле. Завернуть тесто в пищевую пленку и дать постоять 20-30 минут. Раскатать тонкие лепешки, на них выложить тыкву. Сформировать рулетики. Запечь их в духовке при температуре 180 градусов. Посыпать сахарной пудрой.

Обед — постный борщ с фасолью, грибы с овощами, компот

Рецепт постного борща с фасолью

Ингредиенты

3 шт. картофеля

1 морковь

1 луковица

400 г капусты

1 банка фасоли в томате

томатная паста

растительное масло

соль

специи

Приготовление

Почистить и измельчить все овощи. Закипятить воду, добавить картофель. На сковородке обжарить лук, морковь, добавить томатную пасту с водой. Добавить заправку к картофелю. Вылить в кастрюлю банку фасоли. Порезать капусту и добавить в борщ. Приправить специями.

Перекус — фрукты

— фрукты Ужин — морковные оладьи

Рецепт постных морковных оладий

Ингредиенты

400 г моркови

мука

2 ст. л. сахара

соль

Приготовление

Морковь помыть и потереть на мелкой терке. Добавить сахар, соль. Всыпать муку. Перемешать. Обжарить оладьи на масле.

Четверг — 17 марта

Завтрак — постный омлет без яиц, овощной салат, чай или компот

Рецепт постного омлета без яиц

Ингредиенты

1,5 стакана нутовой муки

3 ст. л. семян льна

1 пучок зелени по выбору

1 помидор

10 оливок

1 щепотка куркумы

1 щепотка тмина

соль

Приготовление

Перемолоть семена льна. Соединить все сухие ингредиенты. Добавить чуть больше трети стакана воды и еще раз перемешать. Помидор нарезать ломтиками, оливки — кружочками, зелень измельчить. Добавить к подготовленной смеси. Обжарить омлет.

Перекус — хлебцы с нутовой пастой

— хлебцы с нутовой пастой Обед — морковный суп с чечевицей, салат, компот

Рецепт морковного супа с чечевицей

Ингредиенты

300 г моркови

1 небольшая луковица

0,5 стакана оранжевой чечевицы

3 зуб. чеснока

0,25 ч. л. молотого мускатного ореха

1 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. нарезанных листьев базилика

соль

перец по вкусу

Приготовление

Морковь помыть, очистить и порезать. Отварить в кастрюле до мягкости. Лук и чеснок очистить и порезать четвертинками. Добавить в кастрюлю. Также добавить туда чечевицу, травы и специи, посолить. Варить до готовности чечевицы. После этого суп взбить в блендере, добавить капельку оливкового масла.

Перекус — малиновый кисель

Рецепт постного малинового киселя

Ингредиенты

1 литр воды

400 г малины

1,5 ст. сахара

60 г картофельного крахмала

Приготовление

Вскипятить воду, добавить малину и проварить еще 5 минут. Процедить компот через частое сито. Всыпать сахар, вымешать до полного растворения. Отдельно развести крахмал в половине стакана холодной воды. Влить крахмал в компот, вымешать до однородности.

Ужин — запеченная цветная капуста

Пятница — 18 марта

Завтрак — постные рогалики с вишней, чай

Рецепт постных рогаликов с вишней

Ингредиенты

2 ст. л. муки

2 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. масла

вода

мороженая вишня для начинки

Приготовление

Закипятить воду. Смешать муку, сахар, разрыхлитель. Перемешать. Влить масло и кипяток. Добавить к сухим ингредиентам и замешать тесто. Оставить на 15 минут. Раскатать тесто, разделить на широкие полоски. Выложить вишню и сформировать рогалики. Выпекать около 20 минут в духовке, разогретой до температуры 180 °C. Рогалики обвалять в сахарной пудре.

Перекус — орехи

— орехи Обед — грибной крем-суп с сухариками, овощной салат, компот

Рецепт постного грибного крем-супа

Ингредиенты

200 г шампиньонов

2 шт. картофеля

2 ст. л. растительного масла

2 луковицы

соль

перец по вкусу

Приготовление

Грибы помыть, почистить, порезать кубиками, обжарить на разогретом масле, посолить. Картофель почистить, порезать кубиками, добавить к грибам. Обжарить еще пару минут. Закипятить воду, высыпать туда грибы с картофелем. Варить. Нарезать лук и добавить его в суп. Приправить перцем. Слить воду. Взбить крем-суп блендером. По желанию добавить немного бульона.

Перекус — сухофрукты

— сухофрукты Ужин — салат с капустой и пюре

Суббота — 19 марта

Завтрак — овсянка с медом, орехами и фруктами, чай

— овсянка с медом, орехами и фруктами, чай Перекус — запеченное яблоко

— запеченное яблоко Обед — оладьи из чечевицы, овощной салат, компот

Рецепт постных чечевичных оладий

Ингредиенты

400 г кабачков

1 небольшая луковица

0,5 стакана вареной чечевицы

0,5 стакана цельнозерновой муки

0,25 стакана хлебных крошек

3 ст. л. воды

0,5 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. черного перца

растительное масло для жарки

соль по вкусу

Приготовление

Заранее отварить чечевицу. Передавить ее до состояния пюре. Кабачки очистить от всей кожуры и семечек, натереть на крупной терке. Лук порезать мелко. Смешать все ингредиенты. Муку залить тремя ложками горячей воды. Добавить ее в смесь. Туда же отправить хлебные крошки, разрыхлитель, соль и черный перец. Перемешать до состояния каши. Обжарить оладьи на масле.

Перекус — хлебцы с оливковой пастой

— хлебцы с оливковой пастой Ужин — лаханоризо

Рецепт постного лаханоризо

Ингредиенты

100 г риса

400 г капусты

1 луковица

1 морковь

1 перец чили

2 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. томатной пасты

зелень

соль по вкусу

Приготовление

Нашинковать капусту, натереть солью и оставить на 15 минут. Капуста должна выделить сок. Почистить морковь и лук. Морковь натереть на терке, лук порезать. Измельчить перец чили. На оливковом масле обжарить лук, морковь и перец чили до мягкого состояния. Добавить томатную пасту, потушить овощи. Далее добавить капусту и потушить ее. Когда капуста будет практически готова, промыть рис и добавить его к овощам. Влить воду. Она должна полностью покрывать рис. Довести до кипения, дождаться пока выкипит вся вода, закрыть сковороду крышкой и оставить на огне до полной готовности риса. Перед подачей присыпать свежей зеленью.

Воскресенье — 20 марта

Завтрак — постные оладьи с медом, чай

Рецепт постных оладий

Ингредиенты

1 стакан муки

2 ст. л. сахара

соль

кипяченая вода

масло

сода

Приготовление

Смешать в миске муку с солью и сахаром. Медленно влить воду и масло. Замесить тесто. Затем добавить чайную ложку соды, погашенной уксусом. Перемешать. Разогреть сковородку. Обжарить на масле оладьи.

Перекус — фруктовое желе

Рецепт желе из хурмы и апельсина

Ингредиенты

1 спелая хурма

150 мл апельсинового сока

3 ст. л. апельсинового джема

4 г агар-агара

Приготовление

Взбить в блендере мякоть хурмы без кожуры с апельсиновым джемом. Переложить в кастрюльку. Влить туда сок, хорошо перемешать. Высыпать туда порошок агар-агара. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 3 минуты. Перелить в формочки, отправить застывать в холодильник.