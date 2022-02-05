Во время второй недели Великого поста 2022 с 14 по 20 марта придерживаться ограниченного рациона питания будет в разы сложнее, чем во время первой. Может усилиться желание съесть запрещенные продукты.
Но есть и поблажки. В эту неделю тем, кто придерживается самого строгого поста, можно есть вареную пищу. Чтобы избежать срывов, нужно добавлять побольше белковой пищи и жиров, чтобы оставаться сытым. Кроме того, блюда должны быть самыми разнообразными.
— При отказе от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы следует ввести в рацион растительный белок, источником которого являются бобовые (чечевица, горох, нут, фасоль, маш, соя). У некоторых может отмечаться вздутие от фасоли и гороха, тогда попробуйте отдать предпочтение нуту и чечевице, отваривайте их с добавлением соды, — рассказывает врач диетолог, гастроэнтеролог, канд. мед. наук, ассистент кафедры высшего медсестринского образования, ухода за больными и клинической иммунологии ТНМУ им. И. Я. Горбачевского Надежда Гаврилюк.
По ее словам, вместо яиц стоит добавлять в блюда льняную муку. Также не нужно забывать о различных видах орехов, семян и продуктов из льна, которые не только являются источником белка, но и полиненасыщенных Омега-3, Омега-6, микроэлементов, и отлично заменят рыбу.
Вместо молочных продуктов необходимо употреблять разные виды капусты, морские водоросли.
Если следовать строгим канонам, то 14, 16 и 18 марта нужно есть сырые овощи, фрукты и хлеб. Во вторник и четверг, 15 и 17 марта, второй седмицы можно позволить себе вареные блюда. Также в субботу и воскресенье, 19 и 20 марта, разрешены блюда, приготовленные на растительном масле.
Факты ICTV подготовили меню по дням на вторую неделю Великого поста.
Понедельник — 14 марта
- Завтрак — овсянка с овощами, несладкий чай или узвар
- Перекус — орехи
- Обед — чечевичный суп с хлебом, овощной салат, несладкий компот, пряники
Рецепт чечевичного постного супа
Ингредиенты
- 100 г чечевицы
- 3 шт. картофеля
- 1 морковь
- 1 луковица
- 4 ст. л. растительного масла
- сушеный молотый чеснок
- соевый соус
- лимонный сок
- петрушка
- соль
- молотый перец
Приготовление
- Помыть чечевицу, замочить предварительно на пару часов.
- Слить воду, залить новой, довести до кипения и варить 20 минут.
- Почистить и нарезать картофель. Добавить в суп.
- Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Лук очистить и порезать.
- Обжарить лук и морковь на масле. Добавить в суп.
- Добавить лимонный сок и соевый соус по вкусу.
- Напоследок приправить суп сушеным чесноком, петрушкой, солью и перцем.
- Перекус — фрукты
- Ужин — овощное рагу, несладкий чай или узвар
Рецепт постного овощного рагу
Ингредиенты
- 3 шт. картофеля
- 1 кабачок
- 1 баклажан
- 1 луковица
- 2 помидора
- 100 г молодой капусты
- томатная паста
- соль
- перец
Приготовление
- Помыть и почистить все овощи, измельчить их.
- Положить в кастрюлю картофель и перец. Отварить немного.
- Добавить кабачок, баклажан (лучше заранее избавиться от кожицы и семян, чтобы они не попадались в блюде).
- Обжарить на масле лук, потертую морковь, порезанные помидоры. Залить их томатной пастой с водой. Тушить.
- Добавить содержимое сковородки к овощам.
- Высыпать нарезанную капусту.
- Приправить солью и перцем, варить до готовности.
Вторник — 15 марта
- Завтрак — плов с сухофруктами, несладкий чай или узвар
Рецепт постного плова с сухофруктами
Ингредиенты
- 150 г риса
- 50 г кураги
- 30 г чернослива
- 30 г изюма
- 30 г фиников
- растительное масло
Приготовление
- Промыть все сухофрукты. Залить их холодной водой на час-два для набухания.
- Замочить рис на такое же время.
- Слить воду с риса, добавить новую и варить до готовности.
- За пять минут до готовности добавить порезанные сухофрукты.
- Для вкуса можно добавить ложку меда.
- Перекус — семечки тыквы
- Обед — котлеты из нута, овощной салат, компот
Рецепт котлет из нута
Ингредиенты
- 350 г сухого нута
- 120 г моркови
- мука для панировки
- соль
- специи
- растительное масло для обжаривания
Приготовление
- На ночь залить нут чистой водой, а утром отварить его до мягкости.
- Очистить и натереть морковь. Обжарить ее на масле.
- Нут измельчить в блендере, смешать с морковью, добавить соль и специи.
- Сформировать котлеты, обвалять их в муке.
- Обжарить на сковородке.
- Перекус — запеченная тыква с корицей и медом
- Ужин — салат из зеленой стручковой фасоли
Среда — 16 марта
- Завтрак — гречка с тертой вареной свеклой с чесноком, чай
- Перекус — вертута с тыквой
Рецепт постной вертуты с тыквой
Ингредиенты
- 300 г муки
- 100 мл теплой воды
- растительное масло
- 1 кг тыквы
- 5-6 ст. л. сахара
- 2 ст. л. сахарной пудры
Приготовление
- Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на мелкой терке, добавить сахар.
- Дать постоять 20 минут, убрать лишний сок.
- Приготовить постное тесто на воде и масле.
- Завернуть тесто в пищевую пленку и дать постоять 20-30 минут.
- Раскатать тонкие лепешки, на них выложить тыкву.
- Сформировать рулетики.
- Запечь их в духовке при температуре 180 градусов. Посыпать сахарной пудрой.
- Обед — постный борщ с фасолью, грибы с овощами, компот
Рецепт постного борща с фасолью
Ингредиенты
- 3 шт. картофеля
- 1 морковь
- 1 луковица
- 400 г капусты
- 1 банка фасоли в томате
- томатная паста
- растительное масло
- соль
- специи
Приготовление
- Почистить и измельчить все овощи.
- Закипятить воду, добавить картофель.
- На сковородке обжарить лук, морковь, добавить томатную пасту с водой.
- Добавить заправку к картофелю.
- Вылить в кастрюлю банку фасоли.
- Порезать капусту и добавить в борщ.
- Приправить специями.
- Перекус — фрукты
- Ужин — морковные оладьи
Рецепт постных морковных оладий
Ингредиенты
- 400 г моркови
- мука
- 2 ст. л. сахара
- соль
Приготовление
- Морковь помыть и потереть на мелкой терке.
- Добавить сахар, соль.
- Всыпать муку.
- Перемешать.
- Обжарить оладьи на масле.
Четверг — 17 марта
- Завтрак — постный омлет без яиц, овощной салат, чай или компот
Рецепт постного омлета без яиц
Ингредиенты
- 1,5 стакана нутовой муки
- 3 ст. л. семян льна
- 1 пучок зелени по выбору
- 1 помидор
- 10 оливок
- 1 щепотка куркумы
- 1 щепотка тмина
- соль
Приготовление
- Перемолоть семена льна. Соединить все сухие ингредиенты.
- Добавить чуть больше трети стакана воды и еще раз перемешать.
- Помидор нарезать ломтиками, оливки — кружочками, зелень измельчить.
- Добавить к подготовленной смеси.
- Обжарить омлет.
- Перекус — хлебцы с нутовой пастой
- Обед — морковный суп с чечевицей, салат, компот
Рецепт морковного супа с чечевицей
Ингредиенты
- 300 г моркови
- 1 небольшая луковица
- 0,5 стакана оранжевой чечевицы
- 3 зуб. чеснока
- 0,25 ч. л. молотого мускатного ореха
- 1 ч. л. сушеного тимьяна
- 1 ст. л. нарезанных листьев базилика
- соль
- перец по вкусу
Приготовление
- Морковь помыть, очистить и порезать. Отварить в кастрюле до мягкости.
- Лук и чеснок очистить и порезать четвертинками. Добавить в кастрюлю.
- Также добавить туда чечевицу, травы и специи, посолить.
- Варить до готовности чечевицы.
- После этого суп взбить в блендере, добавить капельку оливкового масла.
- Перекус — малиновый кисель
Рецепт постного малинового киселя
Ингредиенты
- 1 литр воды
400 г малины
1,5 ст. сахара
60 г картофельного крахмала
Приготовление
- Вскипятить воду, добавить малину и проварить еще 5 минут.
- Процедить компот через частое сито.
- Всыпать сахар, вымешать до полного растворения.
- Отдельно развести крахмал в половине стакана холодной воды.
- Влить крахмал в компот, вымешать до однородности.
- Ужин — запеченная цветная капуста
Пятница — 18 марта
- Завтрак — постные рогалики с вишней, чай
Рецепт постных рогаликов с вишней
Ингредиенты
- 2 ст. л. муки
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. масла
- вода
- мороженая вишня для начинки
Приготовление
- Закипятить воду.
- Смешать муку, сахар, разрыхлитель. Перемешать.
- Влить масло и кипяток. Добавить к сухим ингредиентам и замешать тесто. Оставить на 15 минут.
- Раскатать тесто, разделить на широкие полоски. Выложить вишню и сформировать рогалики.
- Выпекать около 20 минут в духовке, разогретой до температуры 180 °C. Рогалики обвалять в сахарной пудре.
- Перекус — орехи
- Обед — грибной крем-суп с сухариками, овощной салат, компот
Рецепт постного грибного крем-супа
Ингредиенты
- 200 г шампиньонов
- 2 шт. картофеля
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 луковицы
- соль
- перец по вкусу
Приготовление
- Грибы помыть, почистить, порезать кубиками, обжарить на разогретом масле, посолить.
- Картофель почистить, порезать кубиками, добавить к грибам. Обжарить еще пару минут.
- Закипятить воду, высыпать туда грибы с картофелем. Варить.
- Нарезать лук и добавить его в суп. Приправить перцем.
- Слить воду. Взбить крем-суп блендером. По желанию добавить немного бульона.
- Перекус — сухофрукты
- Ужин — салат с капустой и пюре
Суббота — 19 марта
- Завтрак — овсянка с медом, орехами и фруктами, чай
- Перекус — запеченное яблоко
- Обед — оладьи из чечевицы, овощной салат, компот
Рецепт постных чечевичных оладий
Ингредиенты
- 400 г кабачков
- 1 небольшая луковица
- 0,5 стакана вареной чечевицы
- 0,5 стакана цельнозерновой муки
- 0,25 стакана хлебных крошек
- 3 ст. л. воды
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 0,5 ч. л. черного перца
- растительное масло для жарки
- соль по вкусу
Приготовление
- Заранее отварить чечевицу. Передавить ее до состояния пюре.
- Кабачки очистить от всей кожуры и семечек, натереть на крупной терке.
- Лук порезать мелко. Смешать все ингредиенты.
- Муку залить тремя ложками горячей воды. Добавить ее в смесь.
- Туда же отправить хлебные крошки, разрыхлитель, соль и черный перец.
- Перемешать до состояния каши.
- Обжарить оладьи на масле.
- Перекус — хлебцы с оливковой пастой
- Ужин — лаханоризо
Рецепт постного лаханоризо
Ингредиенты
- 100 г риса
- 400 г капусты
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 перец чили
- 2 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. томатной пасты
- зелень
- соль по вкусу
Приготовление
- Нашинковать капусту, натереть солью и оставить на 15 минут. Капуста должна выделить сок.
- Почистить морковь и лук. Морковь натереть на терке, лук порезать.
- Измельчить перец чили.
- На оливковом масле обжарить лук, морковь и перец чили до мягкого состояния.
- Добавить томатную пасту, потушить овощи.
- Далее добавить капусту и потушить ее.
- Когда капуста будет практически готова, промыть рис и добавить его к овощам.
- Влить воду. Она должна полностью покрывать рис. Довести до кипения, дождаться пока выкипит вся вода, закрыть сковороду крышкой и оставить на огне до полной готовности риса.
- Перед подачей присыпать свежей зеленью.
Воскресенье — 20 марта
- Завтрак — постные оладьи с медом, чай
Рецепт постных оладий
Ингредиенты
- 1 стакан муки
- 2 ст. л. сахара
- соль
- кипяченая вода
- масло
- сода
Приготовление
- Смешать в миске муку с солью и сахаром.
- Медленно влить воду и масло. Замесить тесто.
- Затем добавить чайную ложку соды, погашенной уксусом. Перемешать.
- Разогреть сковородку.
- Обжарить на масле оладьи.
- Перекус — фруктовое желе
Рецепт желе из хурмы и апельсина
Ингредиенты
- 1 спелая хурма
- 150 мл апельсинового сока
- 3 ст. л. апельсинового джема
- 4 г агар-агара
Приготовление
- Взбить в блендере мякоть хурмы без кожуры с апельсиновым джемом. Переложить в кастрюльку.
- Влить туда сок, хорошо перемешать.
- Высыпать туда порошок агар-агара.
- Поставить на огонь, довести до кипения и варить 3 минуты.
- Перелить в формочки, отправить застывать в холодильник.
- Обед — жареные грибы с луком, овощной салат, компот с пряниками
- Перекус — морковный салат с орехами
- Ужин — запеченная тыква