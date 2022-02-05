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Великий пост 2022: вторая неделя. Меню на каждый день

5 февраля 2022, 09:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Великий піст
Источник: Depositphotos

Во время второй недели Великого поста 2022 с 14 по 20 марта придерживаться ограниченного рациона питания будет в разы сложнее, чем во время первой. Может усилиться желание съесть запрещенные продукты.

Но есть и поблажки. В эту неделю тем, кто придерживается самого строгого поста, можно есть вареную пищу. Чтобы избежать срывов, нужно добавлять побольше белковой пищи и жиров, чтобы оставаться сытым. Кроме того, блюда должны быть самыми разнообразными.

— При отказе от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы следует ввести в рацион растительный белок, источником которого являются бобовые (чечевица, горох, нут, фасоль, маш, соя). У некоторых может отмечаться вздутие от фасоли и гороха, тогда попробуйте отдать предпочтение нуту и ​​чечевице, отваривайте их с добавлением соды, — рассказывает врач диетолог, гастроэнтеролог, канд. мед. наук, ассистент кафедры высшего медсестринского образования, ухода за больными и клинической иммунологии ТНМУ им. И. Я. Горбачевского Надежда Гаврилюк.

По ее словам, вместо яиц стоит добавлять в блюда льняную муку. Также не нужно забывать о различных видах орехов, семян и продуктов из льна, которые не только являются источником белка, но и полиненасыщенных Омега-3, Омега-6, микроэлементов, и отлично заменят рыбу.

Вместо молочных продуктов необходимо употреблять разные виды капусты, морские водоросли.

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Если следовать строгим канонам, то 14, 16 и 18 марта нужно есть сырые овощи, фрукты и хлеб. Во вторник и четверг, 15 и 17 марта, второй седмицы можно позволить себе вареные блюда. Также в субботу и воскресенье, 19 и 20 марта, разрешены блюда, приготовленные на растительном масле.

Факты ICTV подготовили меню по дням на вторую неделю Великого поста.

Понедельник — 14 марта

  • Завтрак — овсянка с овощами, несладкий чай или узвар
  • Перекус — орехи
  • Обед — чечевичный суп с хлебом, овощной салат, несладкий компот, пряники

Рецепт чечевичного постного супа

Ингредиенты

  • 100 г чечевицы
  • 3 шт. картофеля
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 4 ст. л. растительного масла
  • сушеный молотый чеснок
  • соевый соус
  • лимонный сок
  • петрушка
  • соль
  • молотый перец

Приготовление

  1. Помыть чечевицу, замочить предварительно на пару часов.
  2. Слить воду, залить новой, довести до кипения и варить 20 минут.
  3. Почистить и нарезать картофель. Добавить в суп.
  4. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Лук очистить и порезать.
  5. Обжарить лук и морковь на масле. Добавить в суп.
  6. Добавить лимонный сок и соевый соус по вкусу.
  7. Напоследок приправить суп сушеным чесноком, петрушкой, солью и перцем.
  • Перекус — фрукты
  • Ужин — овощное рагу, несладкий чай или узвар

овощное рагу

Рецепт постного овощного рагу

Ингредиенты

  • 3 шт. картофеля
  • 1 кабачок
  • 1 баклажан
  • 1 луковица
  • 2 помидора
  • 100 г молодой капусты
  • томатная паста
  • соль
  • перец

Приготовление

  1. Помыть и почистить все овощи, измельчить их.
  2. Положить в кастрюлю картофель и перец. Отварить немного.
  3. Добавить кабачок, баклажан (лучше заранее избавиться от кожицы и семян, чтобы они не попадались в блюде).
  4. Обжарить на масле лук, потертую морковь, порезанные помидоры. Залить их томатной пастой с водой. Тушить.
  5. Добавить содержимое сковородки к овощам.
  6. Высыпать нарезанную капусту.
  7. Приправить солью и перцем, варить до готовности.

Вторник — 15 марта

  • Завтрак — плов с сухофруктами, несладкий чай или узвар

Рецепт постного плова с сухофруктами

Ингредиенты

  • 150 г риса
  • 50 г кураги
  • 30 г чернослива
  • 30 г изюма
  • 30 г фиников
  • растительное масло

Приготовление

  1. Промыть все сухофрукты. Залить их холодной водой на час-два для набухания.
  2. Замочить рис на такое же время.
  3. Слить воду с риса, добавить новую и варить до готовности.
  4. За пять минут до готовности добавить порезанные сухофрукты.
  5. Для вкуса можно добавить ложку меда.
  • Перекус — семечки тыквы
  • Обед — котлеты из нута, овощной салат, компот

нутовые котлеты

Рецепт котлет из нута

Ингредиенты

  • 350 г сухого нута
  • 120 г моркови
  • мука для панировки
  • соль
  • специи
  • растительное масло для обжаривания

Приготовление

  1. На ночь залить нут чистой водой, а утром отварить его до мягкости.
  2. Очистить и натереть морковь. Обжарить ее на масле.
  3. Нут измельчить в блендере, смешать с морковью, добавить соль и специи.
  4. Сформировать котлеты, обвалять их в муке.
  5. Обжарить на сковородке.
  • Перекус — запеченная тыква с корицей и медом
  • Ужин — салат из зеленой стручковой фасоли

Среда — 16 марта

  • Завтрак — гречка с тертой вареной свеклой с чесноком, чай
  • Перекус — вертута с тыквой

Рецепт постной вертуты с тыквой

Ингредиенты

  • 300 г муки
  • 100 мл теплой воды
  • растительное масло
  • 1 кг тыквы
  • 5-6 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Приготовление

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на мелкой терке, добавить сахар.
  2. Дать постоять 20 минут, убрать лишний сок.
  3. Приготовить постное тесто на воде и масле.
  4. Завернуть тесто в пищевую пленку и дать постоять 20-30 минут.
  5. Раскатать тонкие лепешки, на них выложить тыкву.
  6. Сформировать рулетики.
  7. Запечь их в духовке при температуре 180 градусов. Посыпать сахарной пудрой.
  • Обед — постный борщ с фасолью, грибы с овощами, компот

борщ

Рецепт постного борща с фасолью

Ингредиенты

  • 3 шт. картофеля
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 400 г капусты
  • 1 банка фасоли в томате
  • томатная паста
  • растительное масло
  • соль
  • специи

Приготовление

  1. Почистить и измельчить все овощи.
  2. Закипятить воду, добавить картофель.
  3. На сковородке обжарить лук, морковь, добавить томатную пасту с водой.
  4. Добавить заправку к картофелю.
  5. Вылить в кастрюлю банку фасоли.
  6. Порезать капусту и добавить в борщ.
  7. Приправить специями.
  • Перекус — фрукты
  • Ужин — морковные оладьи

Рецепт постных морковных оладий

Ингредиенты

  • 400 г моркови
  • мука
  • 2 ст. л. сахара
  • соль

Приготовление

  1. Морковь помыть и потереть на мелкой терке.
  2. Добавить сахар, соль.
  3. Всыпать муку.
  4. Перемешать.
  5. Обжарить оладьи на масле.

Четверг — 17 марта

  • Завтрак — постный омлет без яиц, овощной салат, чай или компот

Рецепт постного омлета без яиц

Ингредиенты

  • 1,5 стакана нутовой муки
  • 3 ст. л. семян льна
  • 1 пучок зелени по выбору
  • 1 помидор
  • 10 оливок
  • 1 щепотка куркумы
  • 1 щепотка тмина
  • соль

Приготовление

  1. Перемолоть семена льна. Соединить все сухие ингредиенты.
  2. Добавить чуть больше трети стакана воды и еще раз перемешать.
  3. Помидор нарезать ломтиками, оливки — кружочками, зелень измельчить.
  4. Добавить к подготовленной смеси.
  5. Обжарить омлет.

омлет

  • Перекус — хлебцы с нутовой пастой
  • Обед — морковный суп с чечевицей, салат, компот

Рецепт морковного супа с чечевицей

Ингредиенты

  • 300 г моркови
  • 1 небольшая луковица
  • 0,5 стакана оранжевой чечевицы
  • 3 зуб. чеснока
  • 0,25 ч. л. молотого мускатного ореха
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1 ст. л. нарезанных листьев базилика
  • соль
  • перец по вкусу

Приготовление

  1. Морковь помыть, очистить и порезать. Отварить в кастрюле до мягкости.
  2. Лук и чеснок очистить и порезать четвертинками. Добавить в кастрюлю.
  3. Также добавить туда чечевицу, травы и специи, посолить.
  4. Варить до готовности чечевицы.
  5. После этого суп взбить в блендере, добавить капельку оливкового масла.
  • Перекус — малиновый кисель

Рецепт постного малинового киселя

Ингредиенты

  • 1 литр воды
    400 г малины
    1,5 ст. сахара
    60 г картофельного крахмала

Приготовление

  1. Вскипятить воду, добавить малину и проварить еще 5 минут.
  2. Процедить компот через частое сито.
  3. Всыпать сахар, вымешать до полного растворения.
  4. Отдельно развести крахмал в половине стакана холодной воды.
  5. Влить крахмал в компот, вымешать до однородности.
  • Ужин — запеченная цветная капуста

Пятница — 18 марта

  • Завтрак — постные рогалики с вишней, чай

Рецепт постных рогаликов с вишней

Ингредиенты

  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. масла
  • вода
  • мороженая вишня для начинки

Приготовление

  1. Закипятить воду.
  2. Смешать муку, сахар, разрыхлитель. Перемешать.
  3. Влить масло и кипяток. Добавить к сухим ингредиентам и замешать тесто. Оставить на 15 минут.
  4. Раскатать тесто, разделить на широкие полоски. Выложить вишню и сформировать рогалики.
  5. Выпекать около 20 минут в духовке, разогретой до температуры 180 °C. Рогалики обвалять в сахарной пудре.
  • Перекус — орехи
  • Обед — грибной крем-суп с сухариками, овощной салат, компот

крем-суп

Рецепт постного грибного крем-супа

Ингредиенты

  • 200 г шампиньонов
  • 2 шт. картофеля
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 луковицы
  • соль
  • перец по вкусу

Приготовление

  1. Грибы помыть, почистить, порезать кубиками, обжарить на разогретом масле, посолить.
  2. Картофель почистить, порезать кубиками, добавить к грибам. Обжарить еще пару минут.
  3. Закипятить воду, высыпать туда грибы с картофелем. Варить.
  4. Нарезать лук и добавить его в суп. Приправить перцем.
  5. Слить воду. Взбить крем-суп блендером. По желанию добавить немного бульона.
  • Перекус — сухофрукты
  • Ужин — салат с капустой и пюре

Суббота — 19 марта

  • Завтрак — овсянка с медом, орехами и фруктами, чай
  • Перекус — запеченное яблоко
  • Обед — оладьи из чечевицы, овощной салат, компот

Рецепт постных чечевичных оладий

Ингредиенты

  • 400 г кабачков
  • 1 небольшая луковица
  • 0,5 стакана вареной чечевицы
  • 0,5 стакана цельнозерновой муки
  • 0,25 стакана хлебных крошек
  • 3 ст. л. воды
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 ч. л. черного перца
  • растительное масло для жарки
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Заранее отварить чечевицу. Передавить ее до состояния пюре.
  2. Кабачки очистить от всей кожуры и семечек, натереть на крупной терке.
  3. Лук порезать мелко. Смешать все ингредиенты.
  4. Муку залить тремя ложками горячей воды. Добавить ее в смесь.
  5. Туда же отправить хлебные крошки, разрыхлитель, соль и черный перец.
  6. Перемешать до состояния каши.
  7. Обжарить оладьи на масле.
  • Перекус — хлебцы с оливковой пастой
  • Ужин — лаханоризо

лаханоризо

Рецепт постного лаханоризо

Ингредиенты

  • 100 г риса
  • 400 г капусты
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 перец чили
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. томатной пасты
  • зелень
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Нашинковать капусту, натереть солью и оставить на 15 минут. Капуста должна выделить сок.
  2. Почистить морковь и лук. Морковь натереть на терке, лук порезать.
  3. Измельчить перец чили.
  4. На оливковом масле обжарить лук, морковь и перец чили до мягкого состояния.
  5. Добавить томатную пасту, потушить овощи.
  6. Далее добавить капусту и потушить ее.
  7. Когда капуста будет практически готова, промыть рис и добавить его к овощам.
  8. Влить воду. Она должна полностью покрывать рис. Довести до кипения, дождаться пока выкипит вся вода, закрыть сковороду крышкой и оставить на огне до полной готовности риса.
  9. Перед подачей присыпать свежей зеленью.
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Воскресенье — 20 марта

  • Завтрак — постные оладьи с медом, чай

Рецепт постных оладий

Ингредиенты

  • 1 стакан муки
  • 2 ст. л. сахара
  • соль
  • кипяченая вода
  • масло
  • сода

Приготовление

  1. Смешать в миске муку с солью и сахаром.
  2. Медленно влить воду и масло. Замесить тесто.
  3. Затем добавить чайную ложку соды, погашенной уксусом. Перемешать.
  4. Разогреть сковородку.
  5. Обжарить на масле оладьи.
  • Перекус — фруктовое желе

желе

Рецепт желе из хурмы и апельсина

Ингредиенты

  • 1 спелая хурма
  • 150 мл апельсинового сока
  • 3 ст. л. апельсинового джема
  • 4 г агар-агара

Приготовление

  1. Взбить в блендере мякоть хурмы без кожуры с апельсиновым джемом. Переложить в кастрюльку.
  2. Влить туда сок, хорошо перемешать.
  3. Высыпать туда порошок агар-агара.
  4. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 3 минуты.
  5. Перелить в формочки, отправить застывать в холодильник.
  • Обед — жареные грибы с луком, овощной салат, компот с пряниками
  • Перекус — морковный салат с орехами
  • Ужин — запеченная тыква

Теги
Великий піст , меню , Рецепти
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