Во время поста люди употребляют много блюд из овощей, богатых клетчаткой и другими полезными веществами. Почти во всех постных блюдах присутствует лук.

— Лук содержит более 25 различных флавоноидов и является одним из богатейших их источников в нашем рационе, — говорит врач-гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец. — Эти вещества оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Доказано, что в луке есть серосодержащие соединения, защищающие от некоторых видов рака. Регулярное употребление лука может снизить риск хронических заболеваний и диабета.

Один из луковых флавоноидов кверцетин делает этот овощ полезным для сердца.

Лук богат клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровья кишечника. Эти пребиотические волокна перевариваются дружественными бактериями, живущими в нашем кишечнике, производя постбиотики, называемые короткоцепочечными жирными кислотами.

Понедельник

Завтрак: запеченные яблоки с сухофруктами, шиповник

Обед: борщ с грибами, гречневая каша, салат из квашеной капусты и соленых огурцов.

Ужин: картофель печеный, салат из овощей

Яблоки запеченные

Ингредиенты:

яблоки — 6 шт.

орехи – 100 г

изюм — 50 г

курага – 50 г

чернослив – 50 г

мед – 3 ст. л.

Яблоки вымыть, вырезать серединку. Орехи, курагу, чернослив, изюм перекрутить в мясорубке, добавить мед, перемешать. В каждое яблоко насыпать сахар и положить по чайной ложке смеси из сухофруктов. Выложить яблоки на противень, запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Шиповниковый напиток

Положить в термос 1 ч. ложку измельченных сухих плодов шиповника, залить 1 стаканом кипятка и дать настояться в течение 12 часов. Готовый напиток пить с добавлением меда. Важно! Напиток из шиповника нельзя кипятить, потому что многие витамины разрушаются.

Вторник

Завтрак: каша овсяная на воде с изюмом, чай

Обед: суп овощной, вареники с капустой, компот

Ужин: овощи тушеные, чай с мятой

Овощи тушеные

Можно взять готовый набор любых замороженных овощей в магазине.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

кабачки – 1 шт.

морковь – 2 шт.

болгарский перец – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт.

бульон овощной – 100 мл.

оливковое масло – 2 ст. л.

лимонный сок – 2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

петрушка

Овощи помыть, почистить. Лук порезать соломкой, а кабачок и баклажаны – полукольцами. Перец порезать полосками, удалив плодоножки. Морковь – кубиками. Томаты порезать на четвертинки, залить кипятком на минуту и ​​снять кожицу, измельчить. Баклажаны, лук, морковь и кабачки поджарить на сковороде с оливковым маслом.

Добавить сладкий перец и помидоры, залить овощным бульоном, посолить и поперчить, добавить сахар. Тушить под закрытой крышкой на медленном огне примерно 25 минут. В конце добавить сок лимона и измельченную зелень и сразу снять с огня.

Вареники с капустой

Ингредиенты:

для теста:

вода кипяченая холодная – 1 стакан

мука пшеничная в/с – 5 стаканов

сода пищевая – 0,5 ч. л.

соль – 1 щепотка

для начинки:

капуста кислая (квашеная) – 700 г.

лук репчатый – 3 шт.

масло – для жарки

соль – 1 щепотка

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Начинка. Кислую капусту промыть в дуршлаге под струей проточной воды и мелко нарезать ножом. Разогреть сковороду с маслом на среднем огне и жарить 10 минут, помешивая лопаткой.

Лук порезать на маленькие кубики. Поджарить на среднем огне до золотистого цвета с растительным маслом. В глубокой миске смешать капусту с луком, добавить черный перец, перемешать.

Тесто. Смешать в миске воду, соль и соду. Добавлять муку примерно по полстакана, каждый раз тщательно перемешивая ложкой. Когда тесто станет густым, выложить его на рабочую поверхность, посыпанную мукой, и продолжить вымешивать руками, добавляя муку, чтобы тесто стало эластичным, крутым. Готовое тесто хорошо отстает от рук.

Отрезать от теста полоску толщиной 2 см и разрезать на одинаковые кубики. Затем раскатать каждый. Выкладывать начинку на середину раскатанного кружочка из теста и скреплять края. Можно скрепить края красивой косичкой. Вскипятить в кастрюле воду, и довести до кипения на сильном огне. Посолить по вкусу. Опустить вареники и варить в кипящей воде в течение 5 минут после закипания. Готовые вареники выложить шумовкой в ​​миску. Туда же добавить оставшийся жареный лук и аккуратно перемешать.

Среда

Завтрак: батат запеченный с овощами, чай/кофе

Обед: суп грибной с перловкой, орехи, сухофрукты, компот

Ужин: каша пшеничная с овощами, чай с боярышником

Батат запеченный с овощами

Чтобы запечь овощи так, чтобы была корочка вкусная и серединка мягкая, нужно выложить их на противень в один слой и запекать при температуре 230 градусов в течение 40 минут. Поскольку капуста запекается быстрее, то ее нужно отправить в духовку позже, чем корнеплоды, минут на 10. После того, как овощи будут готовы, их сбрызгивают маслом и лимонным соком, добавляют заправки и пряности.

Суп грибной

крупа перловая – 0,5 ст.

сушеные грибы – 150 г

вода – 2,5 л

картофель – 3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

перец душистый

Сушеные грибы промыть, замочить на несколько часов, лучше всего на ночь. Грибы вместе с водой, в которой они замачивались, перелить в кастрюлю и довести до кипения. Шумовкой снять пену и варить на маленьком огне минут 20. Затем добавить в суп перловку и варить еще полчаса.

Тем временем овощи очистить, порезать мелко морковь и лук, обжарить на растительном масле до румяной корочки. Добавить нарезанный картофель и варить 10 минут.

В суп добавить зажарку, душистый перец горошком, лавровый лист и соль. Проварить еще 5 минут.

Четверг

Завтрак: оладьи тыквенные с ягодами, кофе

Обед: рассольник постный, салат теплый овощной, компот

Ужин: пюре из фасоли, чай

Оладьи тыквенные

тыквенная мякоть — 1 кг

мука — 200 г

сахар, соль по вкусу

масло

Мякоть тыквы натереть на терке. Добавить все компоненты по рецептуре и замесить тесто.

Ложкой выложить смесь на сковороду и хорошо прожарить на небольшом огне, пока с двух сторон не образуется румяная корочка.

Рассольник постный

картофель – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соленые огурцы – 2 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

перец, соль по вкусу

Почистить картофель, порезать кусочками, сварить до готовности. Морковь потереть на терке, лук нарезать маленькими кубиками. Обжарить овощи на сковороде с растительным маслом в течение пяти минут. Соленые огурцы потереть на терке, добавить к жарящимся овощам. Добавить томатную пасту.

Когда картофель сварится, добавить к нему зажарку и овсяную крупу. Варить еще 10-15 минут.

Пятница

Завтрак: каша пшенная с овощами, чай

Обед: суп из чечевицы, лапша с овощным соусом, узвар

Ужин: блины с ягодами, чай с мятой.

Каша пшенная с овощами

пшено — 200 г

лук – 1 шт.

морковь — 1 шт.

горошек зеленый мороженый — 100 г

фасоль стручковая — 100 г

подсолнечное масло — 30 мл

соль — по вкусу

Горошек, лук, морковь, стручки фасоли положить в кастрюлю с толстым дном, налить растительное масло. Тушить на среднем огне 15-20 минут. Пшено тщательно промыть в горячей воде и выложить в кастрюлю с овощами. Налить 350-400 мл воды, добавить соль по вкусу. Накрыть кастрюлю крышкой и варить кашу на слабом огне до готовности. Соединить с овощами.

Суббота

Завтрак: котлеты гречневые, салат из свежей капусты, чай/кофе, крекер

Обед: борщ с фасолью, спагетти с овощным соусом, компот

Ужин: каша гречневая с овощами

Котлеты гречневые

крупа гречневая – 1 стакан

грибы – 80 г

картофель, сваренный в мундире – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

мука для панировки

масло растительное

Гречневую крупу перебрать, промыть. Залить двумя стаканами прохладной воды, поставить на огонь. Довести до кипения и варить до полного испарения воды. Лук порезать мелко, вареный картофель почистить и натереть на терке. Грибы вымыть, нарезать кусочками. Вареную гречку и картофель перемешать с помощью блендера. Грибы обжарить до испарения жидкости. Измельчить в блендере вместе с луком. Перемешать гречку с картофелем и грибами с луком, посолить, поперчить. Сформировать котлеты, обвалять в муке и обжарить на растительном масле.

Спагетти с овощным соусом

250 г спагетти

1 кабачок

2 помидора

1 головка репчатого лука

2 зубчика чеснока

морковь

3 веточки петрушки

2 ст. л. оливкового масла

соль, черный молотый перец, смесь средиземноморских трав

Поставить на огонь кастрюлю с 2,5 л воды, посолить, добавить щепотку трав. Когда жидкость закипит, поместить в нее пасту, отварить до готовности.

Очистить морковь. Нарезать тонкими кружочками. Очистить лук, чеснок. Измельчить овощи соломкой. Очистить кабачок, порезать кубиками. На горячей сковороде с оливковым маслом пропассеровать морковь, лук. Добавить кабачок, обжарить в течение 3 минут. Помидоры обдать крутым кипятком, снять кожицу, выбрать семена. Один томат нарезать кубиками, другой измельчить в блендере. Оба помидора добавить к овощам на сковороде, посолить, поперчить, добавить смесь чеснока.

Влить на сковороду полстакана воды. Протушить овощную массу 10 минут под крышкой на небольшом огне. За минуту до готовности снять крышку, чтобы испарилась влага.

Откинуть на дуршлаг спагетти, чтобы с них стекла вода. Смешать с приготовленными овощами.

Воскресенье

Завтрак: зразы картофельные с морковью, салат из капусты

Обед: суп рыбный, рис с пряностями, кисель из ягод

Ужин: овощное рагу, чай с травами

Зразы картофельные

картофель – 6 шт. средних размеров

2 яйца

пшеничная мука – 3 ст. л.

масло для жарки

соль, карри, панировочные сухари

Соединить пюре, яйцо, муку, карри, соль, перемешать. Сделайть шарики, обвалять их в сухарях и обжарить.

Суп рыбный

рыбный бульон – 1.5 л

филе лосося – 300 г

картофель – 4 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

корень сельдерея – 1 шт.

укроп, пертушка

лавровый лист – 1-2 шт.

душистый перец – 5 шт.

Сварить бульон из супового набора лосося. Картофель, сельдерей, морковь, лук нарезать мелкими кусочками. Лук и морковь обжарить на растительном масле. Через 3 минуты добавить сельдерей. Все выложить в бульон, добавить лавровый лист, перец и картофель. Варить 10 минут. Затем добавить рыбу, варить еще 5 минут. Посолить по вкусу.