Во время Великого поста, продолжающегося более месяца, мы получаем белки и другие питательные вещества, обычно содержащиеся в мясе и яйцах, из грибов.
– Грибы содержат мало углеводов, но много белка, – сообщил диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н. Олег Швец. — В одной порции грибов (стакан размером с кулак сырых или полстакана сваренных/жареных) всего 15 ккал. В то же время, они содержат много витаминов (15) и минералов, включая витамин В6, фолиевую кислоту, магний, цинк и калий.
Грибы богаты такими антиоксидантами, как эрготионин и селен, обладающие противовоспалительными свойствами. Поэтому их полезно потреблять для профилактики воспалений, после перенесенных травм или же при аутоиммунных расстройствах (тиреоидит, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и др.).
Грибы – это один из немногих продуктов, содержащих витамин D. Он важен для формирования крепких костей, контроля воспаления и оптимизации иммунной функции. Есть в грибах и природные фитохимикаты, проявляющие подтвержденные противораковые и омолаживающие свойства.
Для того, чтобы получить разнообразные питательные вещества, употребляйте различные грибы: шампиньоны, вешенки, белые и маслята, шиитаке и портобелло. Последние – источник витамина D. Белые грибы поставляют калий – 300 мг на порцию.
Понедельник
Завтрак: печеные овощи, чай
Обед: суп из чечевицы, плов из булгура с грибами и овощами, узвар
Ужин: цыбуляники, чай с мятой
Плов из булгура
Ингредиенты:
- булгур – 200 г.
- шампиньоны — 150 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- растительное масло – 50 мл
- пряности для плова – 1 ст. л.
- соль
Булгур промыть и обсушить. Шампиньоны, морковь, лук порезать мелко. Обжарить овощи, грибы и булгур на растительном масле, добавить пряности, соль и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности.
Цыбуляники
Ингредиенты:
- дрожжи – 1/3 пачки
- теплая вода – 0,5 л
- лук – 2 шт.
- мука — сколько возьмет тесто, чтобы оно было как густая сметана
- растительное масло
- пряности
- соль
Дрожжи развести в теплой воде, добавить мелко нарезанный лук, соль, пряности, перемешать. Добавить муку. Снова хорошо перемешать и жарить луковицы на масле с обеих сторон.
Вторник
Завтрак: рис с изюмом
Обед: суп из фасоли, салат теплый овощной
Ужин: тыква, жаренная в панировке, чай
Рис с изюмом
Ингредиенты:
- рис – 200 г
- изюм — 60 г
- вода
- соль по вкусу
Рис высыпать в кастрюлю и залить водой, чтобы она покрывала крупу. Варить до готовности на среднем огне. Изюм промыть, залить кипятком, чтобы размяк. Когда рис будет готов, добавить соль и изюм.
Суп из фасоли
Ингердиенты:
- фасоль – 150 г
- лук — 1 шт.
- картофель — 2 шт.
- зубчик чеснока – 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- зелень
- лавровый лист – 1 шт.
- растительное масло
Фасоль замочить на 2-3 часа. Промыть, поставить на огонь. Варить до полуготовности. Добавить нарезанный кубиками картофель.
На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук, чеснок, тертую морковь. Добавить обжаренные овощи в кастрюлю, положить лавровый лист. Варить 7 минут. Добавить нашинкованную зелень и дать настояться 10 минут.
Среда
Завтрак: салат из свеклы, крекер, чай
Обед: рассольник с грибами, каша гречневая с овощами
Ужин: картофельные котлеты, салат овощной, чай травяной
Салат овощной
Ингредиенты:
- свежий огурец – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1/2 шт.
- растительное масло
- соль по вкусу
Помидор нарезать кружочками, огурец пластинками, лук полукольцами, перец – тонкими брусочками. Выложить овощи в миску, посолить по вкусу, добавить растительное масло.
Салат из свеклы
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- консервированный горошек – 150 г
- соленые огурцы – 3 шт.
- растительное масло — 3 ст. л.
- зубчик чеснока — 2 шт.
- соль
Свеклу сварить, почистить, порезать кубиками. Добавить нарезанные кубиками соленые огурцы и зеленый горошек. Затем измельчить чеснок и добавить к свекле. Солить по желанию, перемешать и заправить растительным маслом. Перед тем как ставить на стол, выдержите салат 30 минут в холодильнике, чтобы настоялся.
Четверг
Завтрак: вареники с картофелем, кофе
Обед: суп гороховый, рыба запеченная с овощами, вино по случаю праздника Благовещения
Ужин: овощи тушеные, кисель из ягод
Рыба с овощами
Ингредиенты:
- стейк горбуши – 2 шт.
- морковь – 3 шт.
- лук — 3 шт.
- сушеные пряности — 1/2 ч. л.
- растительное масло
- соль, перец по вкусу
Морковь натереть на терке. Лук нарезать крупными кубиками, добавить сушеную пряность, соль, перец по вкусу, масло. Выложить на дно формы для запекания. Рыбу натереть солью и перцем, выложить на овощи, накрыть фольгой и запекать 15-20 минут в духовке при температуре 200 градусов С.
Кисель из ягод
Ингредиенты:
- вода – 1,5 л
- смородина черная, красная или другие ягоды – 300 г
- сахар – 80 г
- кипяченая вода (холодная) – 100 мл
- крахмал картофельный – 2 ст. л.
Ягоды разморозить. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Варить после того, как закипит, 2-3 минуты. Добавить сахар, перемешать до полного растворения сахара. Крахмал растворить в холодной кипяченой воде, влить в кастрюлю с ягодами, варить на среднем огне, пока загустеет.
Пятница
Завтрак: фасоль с луком и морковью, чай с крекером
Обед: борщ с ушками, салат из свеклы и сыра тофу, компот.
Ужин: рис с пряностями, травяной чай
Борщ с ушками
Ингредиенты:
- свекла — 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- корень сельдерея – 1/2 шт.
- капуста – 400 г
- чеснок — 3 зубчика
- вода – 2 л
- картофель – 3 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- растительное масло — 3 ст. л.
- томатный сок – 25 мл
Для теста на “ушки”:
- мука – 120 г
- вода — 60 г
- растительное масло – 1 ст.
- соль
Сделайте тесто: муку смешайте с солью, водой и растительным маслом. Замесите тесто. Поставьте его в холодильник на 30 минут.
Сварите овощной бульон из свеклы, корня сельдерея, моркови, лука с добавлением лаврового листа и чеснока. Варить его нужно 40 минут. Овощи и специи удалите.
Почистите картофель, нарежьте мелкими кубиками. Положите в бульон, варите 7-10 минут. Добавьте нашинкованную капусту. Нарежьте сладкий перец кубиками, обжарьте на растительном масле, влейте томатный сок и тушите, пока масса не превратится в пюре. Из теста сделайте маленькие “ушки” и добавьте в кастрюлю с борщом. Варите, пока “ушки” не всплывут.
Рис с пряностями
- рис – 200 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- растительное масло
- пряности, куркума
- соль по вкусу
Лук и чеснок нарезать мелко и обжарить на растительном масле. Добавить морковь, нарезанную кубиками. Обжарить и отставить. Рис выложить на сковороду и обжаривать 2 минуты. Налить воды, так чтобы прикрывала рис. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности. Добавить овощи, куркуму, пряности, посолить.
Суббота
Завтрак: рагу со стручковой фасолью, чай с постным шоколадным кексом
Обед: суп овощной, рыба жареная, салат из капусты
Ужин: деруны, чай
Постный шоколадный кекс
- мука – 250 г
- теплая вода – 200 мл
- сахар – 150 г
- растительное масло – 20 мл
- какао – 3 ст. л
- сахарная пудра – 2 ст. л.
- кофе растворимый — 1 ч. л.
- уксус (6%) – 1 ч. л.
- разрыхлитель для теста – 1 ч. л.
Муку смешать с какао в миске. Добавить сахар, разрыхлитель. В другой миске смешать уксус и растительное масло, добавить воду и растворимый кофе. Перемешать. Влить смесь в муку из какао. Хорошо перемешать. Форму смазать растительным маслом, присыпать мукой, выложить тесто. Выпекать при температуре 180 градусов С в духовке около 40 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовый кекс посыпать сахарной пудрой.
Деруны
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- мука – 1 ст. л.
- растительное масло
- соль, перец по вкусу
Картофель потереть на мелкой терке. Отжать и слить лишнюю жидкость. Лук тоже потереть или перебить блендером. Смешать картофель и лук, добавить соль, перец, муку. Жарить на разогретом растительном масле с обеих сторон.
Воскресенье
Завтрак: блины постные с ягодами, кофе
Обед: гречневый суп, картофель запеченный, салат из соленых огурцов
Ужин: овощи гриль, сухарики, чай
Овощи гриль
- батат — 1 шт.
- лук – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- чеснок — 1 головка
- растительное масло
- пряности
Овощи помыть, порезать большими кусочками или кружочками. Выложить на противень, устланный бумагой или фольгой. Масло смешать с измельченным чесноком и пряностями. Кулинарной кисточкой смазать ею овощи. Запекать в духовке при температуре 200 градусов.
Картофель запеченный
Ингредиенты:
- картофель — 2 шт.
- растительное масло
- пряности
- соль
Картошку хорошо вымыть щеткой, обсушить. Порезать на четыре части. Выложить на тарелку из микроволновки. Посолить, посыпать сушеными пряностями, сбрызнуть растительным маслом. Запекать 10-15 минут.