Во время Великого поста, продолжающегося более месяца, мы получаем белки и другие питательные вещества, обычно содержащиеся в мясе и яйцах, из грибов.

– Грибы содержат мало углеводов, но много белка, – сообщил диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н. Олег Швец. — В одной порции грибов (стакан размером с кулак сырых или полстакана сваренных/жареных) всего 15 ккал. В то же время, они содержат много витаминов (15) и минералов, включая витамин В6, фолиевую кислоту, магний, цинк и калий.

Грибы богаты такими антиоксидантами, как эрготионин и селен, обладающие противовоспалительными свойствами. Поэтому их полезно потреблять для профилактики воспалений, после перенесенных травм или же при аутоиммунных расстройствах (тиреоидит, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и др.).

Грибы – это один из немногих продуктов, содержащих витамин D. Он важен для формирования крепких костей, контроля воспаления и оптимизации иммунной функции. Есть в грибах и природные фитохимикаты, проявляющие подтвержденные противораковые и омолаживающие свойства.

Для того, чтобы получить разнообразные питательные вещества, употребляйте различные грибы: шампиньоны, вешенки, белые и маслята, шиитаке и портобелло. Последние – источник витамина D. Белые грибы поставляют калий – 300 мг на порцию.

Понедельник

Завтрак: печеные овощи, чай

Обед: суп из чечевицы, плов из булгура с грибами и овощами, узвар

Ужин: цыбуляники, чай с мятой

Плов из булгура

Ингредиенты:

булгур – 200 г.

шампиньоны — 150 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

растительное масло – 50 мл

пряности для плова – 1 ст. л.

соль

Булгур промыть и обсушить. Шампиньоны, морковь, лук порезать мелко. Обжарить овощи, грибы и булгур на растительном масле, добавить пряности, соль и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности.

Цыбуляники

Ингредиенты:

дрожжи – 1/3 пачки

теплая вода – 0,5 л

лук – 2 шт.

мука — сколько возьмет тесто, чтобы оно было как густая сметана

растительное масло

пряности

соль

Дрожжи развести в теплой воде, добавить мелко нарезанный лук, соль, пряности, перемешать. Добавить муку. Снова хорошо перемешать и жарить луковицы на масле с обеих сторон.

Вторник

Завтрак: рис с изюмом

Обед: суп из фасоли, салат теплый овощной

Ужин: тыква, жаренная в панировке, чай

Рис с изюмом

Ингредиенты:

рис – 200 г

изюм — 60 г

вода

соль по вкусу

Рис высыпать в кастрюлю и залить водой, чтобы она покрывала крупу. Варить до готовности на среднем огне. Изюм промыть, залить кипятком, чтобы размяк. Когда рис будет готов, добавить соль и изюм.

Суп из фасоли

Ингердиенты:

фасоль – 150 г

лук — 1 шт.

картофель — 2 шт.

зубчик чеснока – 2 шт.

морковь — 1 шт.

зелень

лавровый лист – 1 шт.

растительное масло

Фасоль замочить на 2-3 часа. Промыть, поставить на огонь. Варить до полуготовности. Добавить нарезанный кубиками картофель.

На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук, чеснок, тертую морковь. Добавить обжаренные овощи в кастрюлю, положить лавровый лист. Варить 7 минут. Добавить нашинкованную зелень и дать настояться 10 минут.

Среда

Завтрак: салат из свеклы, крекер, чай

Обед: рассольник с грибами, каша гречневая с овощами

Ужин: картофельные котлеты, салат овощной, чай травяной

Салат овощной

Ингредиенты:

свежий огурец – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

растительное масло

соль по вкусу

Помидор нарезать кружочками, огурец пластинками, лук полукольцами, перец – тонкими брусочками. Выложить овощи в миску, посолить по вкусу, добавить растительное масло.

Салат из свеклы

Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

консервированный горошек – 150 г

соленые огурцы – 3 шт.

растительное масло — 3 ст. л.

зубчик чеснока — 2 шт.

соль

Свеклу сварить, почистить, порезать кубиками. Добавить нарезанные кубиками соленые огурцы и зеленый горошек. Затем измельчить чеснок и добавить к свекле. Солить по желанию, перемешать и заправить растительным маслом. Перед тем как ставить на стол, выдержите салат 30 минут в холодильнике, чтобы настоялся.

Четверг

Завтрак: вареники с картофелем, кофе

Обед: суп гороховый, рыба запеченная с овощами, вино по случаю праздника Благовещения

Ужин: овощи тушеные, кисель из ягод

Рыба с овощами

Ингредиенты:

стейк горбуши – 2 шт.

морковь – 3 шт.

лук — 3 шт.

сушеные пряности — 1/2 ч. л.

растительное масло

соль, перец по вкусу

Морковь натереть на терке. Лук нарезать крупными кубиками, добавить сушеную пряность, соль, перец по вкусу, масло. Выложить на дно формы для запекания. Рыбу натереть солью и перцем, выложить на овощи, накрыть фольгой и запекать 15-20 минут в духовке при температуре 200 градусов С.

Кисель из ягод

Ингредиенты:

вода – 1,5 л

смородина черная, красная или другие ягоды – 300 г

сахар – 80 г

кипяченая вода (холодная) – 100 мл

крахмал картофельный – 2 ст. л.

Ягоды разморозить. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Варить после того, как закипит, 2-3 минуты. Добавить сахар, перемешать до полного растворения сахара. Крахмал растворить в холодной кипяченой воде, влить в кастрюлю с ягодами, варить на среднем огне, пока загустеет.

Пятница

Завтрак: фасоль с луком и морковью, чай с крекером

Обед: борщ с ушками, салат из свеклы и сыра тофу, компот.

Ужин: рис с пряностями, травяной чай

Борщ с ушками

Ингредиенты:

свекла — 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

корень сельдерея – 1/2 шт.

капуста – 400 г

чеснок — 3 зубчика

вода – 2 л

картофель – 3 шт.

сладкий перец – 1 шт.

растительное масло — 3 ст. л.

томатный сок – 25 мл

Для теста на “ушки”:

мука – 120 г

вода — 60 г

растительное масло – 1 ст.

соль

Сделайте тесто: муку смешайте с солью, водой и растительным маслом. Замесите тесто. Поставьте его в холодильник на 30 минут.

Сварите овощной бульон из свеклы, корня сельдерея, моркови, лука с добавлением лаврового листа и чеснока. Варить его нужно 40 минут. Овощи и специи удалите.

Почистите картофель, нарежьте мелкими кубиками. Положите в бульон, варите 7-10 минут. Добавьте нашинкованную капусту. Нарежьте сладкий перец кубиками, обжарьте на растительном масле, влейте томатный сок и тушите, пока масса не превратится в пюре. Из теста сделайте маленькие “ушки” и добавьте в кастрюлю с борщом. Варите, пока “ушки” не всплывут.

Рис с пряностями

рис – 200 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 шт.

морковь — 1 шт.

растительное масло

пряности, куркума

соль по вкусу

Лук и чеснок нарезать мелко и обжарить на растительном масле. Добавить морковь, нарезанную кубиками. Обжарить и отставить. Рис выложить на сковороду и обжаривать 2 минуты. Налить воды, так чтобы прикрывала рис. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности. Добавить овощи, куркуму, пряности, посолить.

Суббота

Завтрак: рагу со стручковой фасолью, чай с постным шоколадным кексом

Обед: суп овощной, рыба жареная, салат из капусты

Ужин: деруны, чай

Постный шоколадный кекс

мука – 250 г

теплая вода – 200 мл

сахар – 150 г

растительное масло – 20 мл

какао – 3 ст. л

сахарная пудра – 2 ст. л.

кофе растворимый — 1 ч. л.

уксус (6%) – 1 ч. л.

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.

Муку смешать с какао в миске. Добавить сахар, разрыхлитель. В другой миске смешать уксус и растительное масло, добавить воду и растворимый кофе. Перемешать. Влить смесь в муку из какао. Хорошо перемешать. Форму смазать растительным маслом, присыпать мукой, выложить тесто. Выпекать при температуре 180 градусов С в духовке около 40 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовый кекс посыпать сахарной пудрой.

Деруны

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

лук – 1 шт.

мука – 1 ст. л.

растительное масло

соль, перец по вкусу

Картофель потереть на мелкой терке. Отжать и слить лишнюю жидкость. Лук тоже потереть или перебить блендером. Смешать картофель и лук, добавить соль, перец, муку. Жарить на разогретом растительном масле с обеих сторон.

Воскресенье

Завтрак: блины постные с ягодами, кофе

Обед: гречневый суп, картофель запеченный, салат из соленых огурцов

Ужин: овощи гриль, сухарики, чай

Овощи гриль

батат — 1 шт.

лук – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

чеснок — 1 головка

растительное масло

пряности

Овощи помыть, порезать большими кусочками или кружочками. Выложить на противень, устланный бумагой или фольгой. Масло смешать с измельченным чесноком и пряностями. Кулинарной кисточкой смазать ею овощи. Запекать в духовке при температуре 200 градусов.

Картофель запеченный

Ингредиенты:

картофель — 2 шт.

растительное масло

пряности

соль

Картошку хорошо вымыть щеткой, обсушить. Порезать на четыре части. Выложить на тарелку из микроволновки. Посолить, посыпать сушеными пряностями, сбрызнуть растительным маслом. Запекать 10-15 минут.