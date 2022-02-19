Шестая неделя Великого поста 2022 длится с 11 по 17 апреля. Это предпоследняя семидница. В этот период некоторые люди могут ощущать небольшую слабость, ведь они придерживаются ограниченного рациона питания уже больше месяца.
Несмотря на то, что большая половина пути уже пройдена, людям нужно внимательно прислушиваться к своему организму и фиксировать любые ухудшения. Если же появились жалобы на боли, слабость, человек чувствует дискомфорт, апатию, ухудшение настроения, лучше остановиться.
— Надо остановиться, когда есть ухудшение общего состояния — слабость, дискомфорт, расстройства питания, плохое настроение. Следует прислушиваться к своему организму. Когда человек чувствует, что ему сложно и не идет оно ему, есть смысл остановиться, — комментирует диетолог-нутрициолог Юлия Денисюк.
Те, которые чувствуют, что у них есть силы продолжать еще две недели, могут и дальше придерживаться поста. Как и в предыдущие недели, в понедельник, среду и пятницу (11, 13 и 15 апреля) рекомендуется есть только сырые овощи и фрукты, орехи и семена. Во вторник и четверг (12 и 14 апреля) можно позволить себе вареную пищу без масла.
Однако в субботу и воскресенье наконец-то можно позволить себе пищу животного происхождения: 16 апреля — икру и морепродукты, 17 апреля — рыбу.
Факты ICTV подготовили меню по дням на шестую неделю Великого поста.
Понедельник
- Завтрак — пирожок с капустой и чай
- Перекус — семена тыквы
- Обед — фасолевые котлеты с гречкой, томатный сок
Рецепт постных фасолевых котлет
Ингредиенты
- 400 г фасоли
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 картофелины
- соль
- перец по вкусу
- панировочные сухари
Приготовление
- Предварительно фасоль залить водой и оставить на ночь. Потом отварить до готовности и дать остыть.
- Морковь и картофель также отварить. Охладить.
- Лук почистить, порезать и обжарить на растительном масле.
- Фасоль, картофель и морковь перебить в блендере и смешать до однородной массы.
- Добавить жареный лук, соль, перец.
- Перемешать до однородности.
- Сформировать котлетки, вывалять их в сухарях и обжаривать на растительном масле.
- Перекус — яблоко или любой другой фрукт
- Ужин — запеченная цветная капуста
Вторник
- Завтрак — вареники с грибами, чай
- Перекус — орехи
- Обед — овощной суп с сельдереем и клецками
Рецепт овощного супа с сельдереем и клецками
Ингредиенты
- 300 г капусты
- 1 большой пучок стеблей сельдерея
- корень сельдерея
- 2 болгарских перца
- 2 моркови
- 3 луковицы
- зелень
- специи
- чеснок
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 стакан томатного сока
Приготовление
- Порезать капусту, корень и стебли сельдерея, перец, лук.
- Морковь натереть на крупной терке.
- Залить овощи водой и варить до готовности.
- На масле обжарить лук, немного моркови. Залить томатным соком.
- Влить смесь в суп.
- Добавить чеснок. Приправить зеленью и специями.
- Варить до готовности. Позже добавить клецки.
- Перекус — запеченная тыква
- Ужин — салат из морской капусты и моркови по-корейски
Среда
- Завтрак — бутерброды с намазкой из нута и оливок, чай
Рецепт постных бутербродов с намазкой из нута и оливок
Ингредиенты
- черный хлеб
- намазка из нута
- оливки
- зелень
Приготовление
- Порезать мелко оливки и зелень.
- Смешать с намазкой из нута.
- Намазать на хлеб. Можно его немного подсушить на сухой сковороде.
- Перекус — сухофрукты
- Обед — булгур с овощами
Рецепт булгура с овощами
Ингредиенты
- 100 г булгура
- консервированная кукуруза
- болгарский перец
- зелень
- оливковое масло
Приготовление
- Отварить булгур.
- Добавить кукурузу и измельченный перец, зелень.
- Влить ложку масла и перемешать.
- Перекус — фрукты или ягоды
- Ужин — винегрет
Четверг
- Завтрак — блинчики с грибами (готовить без яиц и молока на воде), чай
- Перекус — кисель
- Обед — картофельно-рисовые котлеты и жареные грибы
Рецепт постных картофельно-рисовых котлет
Ингредиенты
- 300 г картофеля
- 100 г цветной капусты
- 1 луковица
- 100 г риса
- растительное масло
- соль
- черный молотый перец
- зелень
Приготовление
- Картофель, рис и цветную капусту отварить.
- Лук обжарить на растительном масле. Охладить.
- Смешать все ингредиенты.
- Измельчить их до пюре в блендере.
- Сформировать котлеты и запечь их в духовке.
- Перекус — семечки и орехи
- Ужин — витаминный салат
Пятница
- Завтрак — рис с сухофруктами, чай
- Перекус — хлебцы с авокадо
- Обед — рагу с овощами и нутом
Рецепт постного рагу с овощами и нутом
Ингредиенты
- 200 г нута
- 300 г капусты
- 1 картофель
- 1 морковь
- 1 луковица
- томатная паста
- растительное масло
- соль
Приготовление
- Залить нут на ночь. Утром сменить воду и поставить на огонь. Отварить.
- Добавить овощи – измельченную капусту, картофель.
- Лук и морковь обжарить на растительном масле, залить томатной пастой, протушить.
- Залить овощи с нутом заправкой. Варить до готовности.
- Перекус — запеченная морковь
- Ужин — тушеная капуста с грибами
Суббота
- Завтрак — бутерброды с икрой
- Перекус — пирог с ягодами
- Обед — рис с морепродуктами
Рецепт риса с морепродуктами
Ингредиенты
- 300 г креветок
- 200 г риса
- овощи и зелень по желанию
- лимонный сок
- специи
Приготовление
- Отварить отдельно рис и креветки.
- Рис охладить, креветки почистить.
- Смешать их.
- По желанию добавить измельченные овощи и зелень.
- Приправить лимонным соком и специями.
- Перекус — яблоко
- Ужин — овощной салат
Воскресенье
- Завтрак — овсянка с фруктами
- Перекус — постные оладьи с медом
- Обед — запеченная рыба с овощным гарниром
Рецепт запеченной рыбы
Ингредиенты
- 300 г любой рыбы – речной или морской
- овощи по желанию
- морская соль
Приготовление
- Подготовить рыбу.
- Выложить ее на противень с овощами. Добавить морскую соль.
- Запекать в духовке до готовности.
- Перекус — яблоко
- Ужин — пюре с овощным салатом