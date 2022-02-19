Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Еда

Великий пост 2022: шестая неделя. Меню и рецепты на каждый день

19 февраля 2022, 12:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
диета пост
Источник: Depositphotos

Шестая неделя Великого поста 2022 длится с 11 по 17 апреля. Это предпоследняя семидница. В этот период некоторые люди могут ощущать небольшую слабость, ведь они придерживаются ограниченного рациона питания уже больше месяца.

Несмотря на то, что большая половина пути уже пройдена, людям нужно внимательно прислушиваться к своему организму и фиксировать любые ухудшения. Если же появились жалобы на боли, слабость, человек чувствует дискомфорт, апатию, ухудшение настроения, лучше остановиться.

— Надо остановиться, когда есть ухудшение общего состояния — слабость, дискомфорт, расстройства питания, плохое настроение. Следует прислушиваться к своему организму. Когда человек чувствует, что ему сложно и не идет оно ему, есть смысл остановиться, — комментирует диетолог-нутрициолог Юлия Денисюк.

Те, которые чувствуют, что у них есть силы продолжать еще две недели, могут и дальше придерживаться поста. Как и в предыдущие недели, в понедельник, среду и пятницу (11, 13 и 15 апреля) рекомендуется есть только сырые овощи и фрукты, орехи и семена. Во вторник и четверг (12 и 14 апреля) можно позволить себе вареную пищу без масла.

Однако в субботу и воскресенье наконец-то можно позволить себе пищу животного происхождения: 16 апреля — икру и морепродукты, 17 апреля — рыбу.

Читайте также:
дієтаКак не сорваться и не поправиться в Великий пост 2022

Факты ICTV подготовили меню по дням на шестую неделю Великого поста.

Понедельник

  • Завтрак — пирожок с капустой и чай
  • Перекус — семена тыквы
  • Обед — фасолевые котлеты с гречкой, томатный сок

Рецепт постных фасолевых котлет

Ингредиенты

  • 400 г фасоли
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 картофелины
  • соль
  • перец по вкусу
  • панировочные сухари

Приготовление

  1. Предварительно фасоль залить водой и оставить на ночь. Потом отварить до готовности и дать остыть.
  2. Морковь и картофель также отварить. Охладить.
  3. Лук почистить, порезать и обжарить на растительном масле.
  4. Фасоль, картофель и морковь перебить в блендере и смешать до однородной массы.
  5. Добавить жареный лук, соль, перец.
  6. Перемешать до однородности.
  7. Сформировать котлетки, вывалять их в сухарях и обжаривать на растительном масле.

котлеты, овощные котлеты

  • Перекус — яблоко или любой другой фрукт
  • Ужин — запеченная цветная капуста

Вторник

  • Завтрак — вареники с грибами, чай
  • Перекус — орехи
  • Обед — овощной суп с сельдереем и клецками

Рецепт овощного супа с сельдереем и клецками

Ингредиенты

  • 300 г капусты
  • 1 большой пучок стеблей сельдерея
  • корень сельдерея
  • 2 болгарских перца
  • 2 моркови
  • 3 луковицы
  • зелень
  • специи
  • чеснок
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 стакан томатного сока

Приготовление

  1. Порезать капусту, корень и стебли сельдерея, перец, лук.
  2. Морковь натереть на крупной терке.
  3. Залить овощи водой и варить до готовности.
  4. На масле обжарить лук, немного моркови. Залить томатным соком.
  5. Влить смесь в суп.
  6. Добавить чеснок. Приправить зеленью и специями.
  7. Варить до готовности. Позже добавить клецки.

овощной суп

  • Перекус — запеченная тыква
  • Ужин — салат из морской капусты и моркови по-корейски

Среда

  • Завтрак — бутерброды с намазкой из нута и оливок, чай

Рецепт постных бутербродов с намазкой из нута и оливок

Ингредиенты

  • черный хлеб
  • намазка из нута
  • оливки
  • зелень

Приготовление

  1. Порезать мелко оливки и зелень.
  2. Смешать с намазкой из нута.
  3. Намазать на хлеб. Можно его немного подсушить на сухой сковороде.

нут

  • Перекус — сухофрукты
  • Обед — булгур с овощами

Рецепт булгура с овощами

Ингредиенты

  • 100 г булгура
  • консервированная кукуруза
  • болгарский перец
  • зелень
  • оливковое масло

Приготовление

  1. Отварить булгур.
  2. Добавить кукурузу и измельченный перец, зелень.
  3. Влить ложку масла и перемешать.

каша с овощами

  • Перекус — фрукты или ягоды
  • Ужин — винегрет

Четверг

  • Завтрак — блинчики с грибами (готовить без яиц и молока на воде), чай
  • Перекус — кисель
  • Обед — картофельно-рисовые котлеты и жареные грибы

Рецепт постных картофельно-рисовых котлет

Ингредиенты

  • 300 г картофеля
  • 100 г цветной капусты
  • 1 луковица
  • 100 г риса
  • растительное масло
  • соль
  • черный молотый перец
  • зелень

Приготовление

  1. Картофель, рис и цветную капусту отварить.
  2. Лук обжарить на растительном масле. Охладить.
  3. Смешать все ингредиенты.
  4. Измельчить их до пюре в блендере.
  5. Сформировать котлеты и запечь их в духовке.

овочеві котлети

  • Перекус — семечки и орехи
  • Ужин — витаминный салат
Читайте также:
Великий постВеликий пост 2022 — как соблюдать. Список разрешенных и запрещенных продуктов

Пятница

  • Завтрак — рис с сухофруктами, чай
  • Перекус — хлебцы с авокадо
  • Обед — рагу с овощами и нутом

Рецепт постного рагу с овощами и нутом

Ингредиенты

  • 200 г нута
  • 300 г капусты
  • 1 картофель
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • томатная паста
  • растительное масло
  • соль

Приготовление

  1. Залить нут на ночь. Утром сменить воду и поставить на огонь. Отварить.
  2. Добавить овощи – измельченную капусту, картофель.
  3. Лук и морковь обжарить на растительном масле, залить томатной пастой, протушить.
  4. Залить овощи с нутом заправкой. Варить до готовности.

рагу з нутом

  • Перекус — запеченная морковь
  • Ужин — тушеная капуста с грибами

Суббота

  • Завтрак — бутерброды с икрой
  • Перекус — пирог с ягодами
  • Обед — рис с морепродуктами

Рецепт риса с морепродуктами

Ингредиенты

  • 300 г креветок
  • 200 г риса
  • овощи и зелень по желанию
  • лимонный сок
  • специи

Приготовление

  1. Отварить отдельно рис и креветки.
  2. Рис охладить, креветки почистить.
  3. Смешать их.
  4. По желанию добавить измельченные овощи и зелень.
  5. Приправить лимонным соком и специями.

рис з морепродуктами

  • Перекус — яблоко
  • Ужин — овощной салат

Воскресенье

  • Завтрак — овсянка с фруктами
  • Перекус — постные оладьи с медом
  • Обед — запеченная рыба с овощным гарниром

Рецепт запеченной рыбы

Ингредиенты

  • 300 г любой рыбы – речной или морской
  • овощи по желанию
  • морская соль

Приготовление

  1. Подготовить рыбу.
  2. Выложить ее на противень с овощами. Добавить морскую соль.
  3. Запекать в духовке до готовности.

риба з овочами

  • Перекус — яблоко
  • Ужин — пюре с овощным салатом

Теги
Великий піст , Кулінарні рецепти , меню , Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь