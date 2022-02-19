Шестая неделя Великого поста 2022 длится с 11 по 17 апреля. Это предпоследняя семидница. В этот период некоторые люди могут ощущать небольшую слабость, ведь они придерживаются ограниченного рациона питания уже больше месяца.

Несмотря на то, что большая половина пути уже пройдена, людям нужно внимательно прислушиваться к своему организму и фиксировать любые ухудшения. Если же появились жалобы на боли, слабость, человек чувствует дискомфорт, апатию, ухудшение настроения, лучше остановиться.

— Надо остановиться, когда есть ухудшение общего состояния — слабость, дискомфорт, расстройства питания, плохое настроение. Следует прислушиваться к своему организму. Когда человек чувствует, что ему сложно и не идет оно ему, есть смысл остановиться, — комментирует диетолог-нутрициолог Юлия Денисюк.

Те, которые чувствуют, что у них есть силы продолжать еще две недели, могут и дальше придерживаться поста. Как и в предыдущие недели, в понедельник, среду и пятницу (11, 13 и 15 апреля) рекомендуется есть только сырые овощи и фрукты, орехи и семена. Во вторник и четверг (12 и 14 апреля) можно позволить себе вареную пищу без масла.

Однако в субботу и воскресенье наконец-то можно позволить себе пищу животного происхождения: 16 апреля — икру и морепродукты, 17 апреля — рыбу.

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Факты ICTV подготовили меню по дням на шестую неделю Великого поста.

Понедельник

Завтрак — пирожок с капустой и чай

— пирожок с капустой и чай Перекус — семена тыквы

— семена тыквы Обед — фасолевые котлеты с гречкой, томатный сок

Рецепт постных фасолевых котлет

Ингредиенты

400 г фасоли

1 луковица

1 морковь

2 картофелины

соль

перец по вкусу

панировочные сухари

Приготовление

Предварительно фасоль залить водой и оставить на ночь. Потом отварить до готовности и дать остыть. Морковь и картофель также отварить. Охладить. Лук почистить, порезать и обжарить на растительном масле. Фасоль, картофель и морковь перебить в блендере и смешать до однородной массы. Добавить жареный лук, соль, перец. Перемешать до однородности. Сформировать котлетки, вывалять их в сухарях и обжаривать на растительном масле.

Перекус — яблоко или любой другой фрукт

— яблоко или любой другой фрукт Ужин — запеченная цветная капуста

Вторник

Завтрак — вареники с грибами, чай

— вареники с грибами, чай Перекус — орехи

— орехи Обед — овощной суп с сельдереем и клецками

Рецепт овощного супа с сельдереем и клецками

Ингредиенты

300 г капусты

1 большой пучок стеблей сельдерея

корень сельдерея

2 болгарских перца

2 моркови

3 луковицы

зелень

специи

чеснок

2 ст. л. оливкового масла

1 стакан томатного сока

Приготовление

Порезать капусту, корень и стебли сельдерея, перец, лук. Морковь натереть на крупной терке. Залить овощи водой и варить до готовности. На масле обжарить лук, немного моркови. Залить томатным соком. Влить смесь в суп. Добавить чеснок. Приправить зеленью и специями. Варить до готовности. Позже добавить клецки.

Перекус — запеченная тыква

— запеченная тыква Ужин — салат из морской капусты и моркови по-корейски

Среда

Завтрак — бутерброды с намазкой из нута и оливок, чай

Рецепт постных бутербродов с намазкой из нута и оливок

Ингредиенты

черный хлеб

намазка из нута

оливки

зелень

Приготовление

Порезать мелко оливки и зелень. Смешать с намазкой из нута. Намазать на хлеб. Можно его немного подсушить на сухой сковороде.

Перекус — сухофрукты

— сухофрукты Обед — булгур с овощами

Рецепт булгура с овощами

Ингредиенты

100 г булгура

консервированная кукуруза

болгарский перец

зелень

оливковое масло

Приготовление

Отварить булгур. Добавить кукурузу и измельченный перец, зелень. Влить ложку масла и перемешать.

Перекус — фрукты или ягоды

— фрукты или ягоды Ужин — винегрет

Четверг

Завтрак — блинчики с грибами (готовить без яиц и молока на воде), чай

— блинчики с грибами (готовить без яиц и молока на воде), чай Перекус — кисель

— кисель Обед — картофельно-рисовые котлеты и жареные грибы

Рецепт постных картофельно-рисовых котлет

Ингредиенты

300 г картофеля

100 г цветной капусты

1 луковица

100 г риса

растительное масло

соль

черный молотый перец

зелень

Приготовление

Картофель, рис и цветную капусту отварить. Лук обжарить на растительном масле. Охладить. Смешать все ингредиенты. Измельчить их до пюре в блендере. Сформировать котлеты и запечь их в духовке.

Перекус — семечки и орехи

— семечки и орехи Ужин — витаминный салат

Пятница

Завтрак — рис с сухофруктами, чай

— рис с сухофруктами, чай Перекус — хлебцы с авокадо

— хлебцы с авокадо Обед — рагу с овощами и нутом

Рецепт постного рагу с овощами и нутом

Ингредиенты

200 г нута

300 г капусты

1 картофель

1 морковь

1 луковица

томатная паста

растительное масло

соль

Приготовление

Залить нут на ночь. Утром сменить воду и поставить на огонь. Отварить. Добавить овощи – измельченную капусту, картофель. Лук и морковь обжарить на растительном масле, залить томатной пастой, протушить. Залить овощи с нутом заправкой. Варить до готовности.

Перекус — запеченная морковь

— запеченная морковь Ужин — тушеная капуста с грибами

Суббота

Завтрак — бутерброды с икрой

— бутерброды с икрой Перекус — пирог с ягодами

— пирог с ягодами Обед — рис с морепродуктами

Рецепт риса с морепродуктами

Ингредиенты

300 г креветок

200 г риса

овощи и зелень по желанию

лимонный сок

специи

Приготовление

Отварить отдельно рис и креветки. Рис охладить, креветки почистить. Смешать их. По желанию добавить измельченные овощи и зелень. Приправить лимонным соком и специями.

Перекус — яблоко

— яблоко Ужин — овощной салат

Воскресенье

Завтрак — овсянка с фруктами

— овсянка с фруктами Перекус — постные оладьи с медом

— постные оладьи с медом Обед — запеченная рыба с овощным гарниром

Рецепт запеченной рыбы

Ингредиенты

300 г любой рыбы – речной или морской

овощи по желанию

морская соль

Приготовление

Подготовить рыбу. Выложить ее на противень с овощами. Добавить морскую соль. Запекать в духовке до готовности.