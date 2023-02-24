В первую неделю Великого поста разрешено только сухоядение, то есть нельзя ничего вареного, тушеного, жареного, приготовленного на пару. Принимать пищу нужно один раз в день — вечером. Однако в выходные дни можно добавить еще и завтрак.

— Церковь позволяет ослабление поста больным людям, беременным женщинам, детям и тем, кто в пути, – прокомментировала врач-терапевт Марина Ерина. – А сейчас к ним присоединятся и наши защитники, которым вообще сложно вовремя поесть, не то, что выбирать продукты или отказываться от мяса. Им нужны силы.

В тылу же вполне возможно строгое соблюдение поста. Чтобы не тратить время и энергию на выбор постных блюд, предлагаем готовое меню с некоторыми рецептами, которые вы можете приготовить с 27 февраля по 5 марта.

Понедельник

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Завтрак: травяной чай, гречневая каша на воде, салат из квашеной капусты Обед: постный борщ из квашеной свеклы, печеный картофель с грибами, узвар Ужин: винегрет из овощей без подсолнечного масла, травяной чай с мятой

Рецепт борща

Это блюдо требует предварительной подготовки. Нужно заквасить свеклу. Для этого трехлитровую банку на 2\3 объема заполняем очищенной и нарезанной на куски красной свеклой. Добавляем несколько кусочков ржаного хлеба, заливаем водой и обвязываем банку марлей. Ставим на неделю в теплое место, чтобы заквасилось.

Готовим постный борщ из части сырой и части заквашенной красной свеклы (поровну) с добавлением моркови, капусты и картофеля. В кипяток кладем свеклу, морковь, картофель, лук, варим почти до готовности, затем добавляем капусту, укроп сушеный, 1-2 лавровых листика. Солим по вкусу.

Узвар

Берем по 200 г сушеных яблок, груш, чернослива, абрикосов. Заливаем 4 л воды. Настаиваем час, затем доводим до кипения и варим минут 10. Узвар нужно накрыть крышкой и настаивать до охлаждения.

Вторник

Завтрак: рис с пряностями, чай/кофе Обед: суп из чечевицы, цветная капуста отварная, узвар Ужин: салат из красной капусты с яблоком, чай с мятой

Салат из красной капусты

Краснокочанную капусту моем, разрезаем на две части и нарезаем тонкой соломкой. Вы можете воспользоваться специальным приспособлением для шинковки капусты, также капусту можно натереть на терке.

Подготовленную капусту отправляем в миску и слегка приминаем руками. Это нужно для того, чтобы она стала мягкой.

Одно большое кисло-сладкое яблоко моем, чистим, натираем на терке и отправляем в миску с капустой.

Заправка. В мисочку наливаем две столовых ложки растительного масла. Добавляем в заправку яблочный уксус и сахар, а затем щепотку соли. Перемешиваем заправку до полного растворения сухих ингредиентов. Поливаем салат подготовленной заправкой. Все как следует перемешиваем. Можно добавить орехи или кунжут.

Суп из чечевицы

Ингредиенты:

красная чечевица – 200 г

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

подсолнечное масло – 2 ст. ложки

соль, перец черный молотый – по вкусу

зелень

Чечевицу промыть холодной водой

В трехлитровую кастрюлю влить подсолнечное масло, добавить измельченный лук и пассировать его одну минуту. Добавить натертую морковь, перемешать, обжаривать еще одну минуту.

Добавить порезанный на кубики картофель, перемешать овощи и обжаривать их еще одну минуту.

Затем в овощи добавить чечевицу, залить холодной водой так, чтобы все ингредиенты были ею покрыты, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить 30 минут на маленьком огне. Перед подачей добавить в тарелки измельченную зелень.

Среда

Завтрак: орехи с яблоками, чай/кофе с сухариками Обед: суп-пюре из тыквы и сельдерея, салат из пекинской капусты с болгарским перцем и луком-пореем с сухариками, морс из клюквы Ужин: вареники с капустой

Суп-пюре из тыквы

Ингредиенты:

тыква – 700 г

корень сельдерея – 1 шт.

лук – 1 шт.

корень петрушки – 1 шт.

соль по вкусу

зелень

Тыкву, морковь, сельдерей, лук и корень петрушки порезать на кубики, залить в кастрюле 2 л воды. Варить овощи до готовности.

Затем перебить блендером на пюре, добавить измельченную зелень и соль по вкусу.

Снова поставить кастрюлю на огонь. Довести до кипения и выключить.

Измельченную петрушку добавить в тарелки.

Салат из пекинской капусты с болгарским перцем

Ингредиенты:

пекинская капуста – 500 г

зеленый лук – 1 пучок

кукуруза консервированная – 1\2 банки

оливки без косточки – 100 г

свежая зелень

соль по вкусу

Нарезать капусту и лук. Добавить кукурузу. Оливки порезать мелко или половинками (как вам нравится), добавить зелень, перемешать. Посолить по вкусу.

Четверг

Завтрак: салат овощной без растительного масла, чай\кофе Обед: суп гороховый с морковью и луком, капуста тушеная, узвар Ужин: салат из свеклы с сыром тофу

Салат из свеклы с сыром тофу

отварная или запеченная свекла – 2 шт.

сыр тофу – 100 г

грецкие орехи – 50 г

петрушка

лимонный сок – 10 мл

соевый соус – 20 мл

семена кунжута

Свеклу предварительно запекаем в духовке или свч-печи. Нарезаем на кубики. Так же нарезаем и сыр тофу. Грецкие орехи поджариваем на сковороде.

Смешиваем ингредиенты, поливаем лимонным соком и соевым соусом, посыпаем кунжутом и петрушкой.

Капуста тушеная

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

капуста – 1 кг

чернослив – 100 г

томатная паста – 60 г

сахар – 1 ст. кровати

перец молотый,

соль по вкусу

масло – 50 мл

200 мл воды

На сковороде разогреть масло и протушить измельченный лук. Добавить капусту, 100 мл воды и тушить под крышкой 10 минут. Добавить томатную пасту, сахар и снова тушить 5 минут.

После чего добавить в капусту чернослив, 100 мл воды, приправить перцем. Готовить до полного испарения жидкости.

Пятница

Завтрак: икра кабачковая, чай\кофе, крекер Обед: борщ зеленый постный, рис с овощами, салат из свеклы с тмином Ужин: вареники с вишнями, травяной чай

Борщ зеленый

Ингредиенты:

вода 1,5 л

картофель – 3 шт.

щавель – 200 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

укроп – пучок

Картофель почистить и нарезать кубиками, натереть морковь на терке, лук нарезать. Выложить овощи в кипяток, варить до готовности. Добавить щавель, прокипятить 3 минуты, посолить по вкусу.

Травяной чай

В заварной чайник добавить 2 чайные ложки травяного сбора: ромашка, лепестки чайной розы, чабрец, мелисса или мята, тысячелистник, взятые поровну. Залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Пить с медом.

Суббота

Завтрак: блины постные с ягодами, чай/кофе Обед: суп овощной, картофель тушеный с грибами, салат из квашеной капусты. Ужин: цветная капуста с тушеной морковью и луком, крекер, чай

Блинчики постные

Ингредиенты:

мука – 350 г

вода – три стакана

масло растительное – 70 мл

сахар – 20 г

сода – 2-3 ч. ложки

лимонный сок или уксус – 2-3 капли

соль – щепотка.

В воду комнатной температуры добавляем лимонный сок или уксус, затем – сахар и соль. Муку смешиваем с содой и подсыпаем в воду, размешивая.

Последним добавляем растительное масло.

Жарим блины на разогретой сковороде.

Картофель тушеный с грибами

Ингредиенты:

картофель 600 г

грибы 250 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

растительное масло 4 ст. ложки

соль и перец, другие специи по вкусу

Очистить и помыть все овощи. Лук нарезать мелко, морковь натереть на терке. Разогреть в сковороде масло. Высыпать лук и морковь, обжарить 5 минут в среднем огне. Нарезать картофель большими кубиками. Добавить на сковороду, перемешать, налить стакан горячей воды. Вода должна покрыть картофель примерно наполовину. Накрыть крышкой, тушить 15 минут почти до готовности. Грибы помыть и нарезать большими кусками, добавить ко всем овощам, перемешать. Посолить, добавить специи, тушить еще 5 минут.

Воскресенье

Завтрак: солянка грибная, хлебцы зерновые, чай. Обед: борщ постный с фасолью, картофель, запеченный с овощами, салат из свежей капусты. Ужин: гречневая каша с овощами, компот

Солянка грибная

капуста белокочанная – 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

грибы лесные – 200 г

лимонный сок – 1 ст. кровати

лавровый лист – 1-2 шт.

масло растительное

маслины – 100 г

вода

соль

Грибы отварить. Отжать. Нарезать соломкой капусту, грибы, лук и морковь. Выложить ингредиенты в глубокую сковороду, налить воды наполовину. Тушить овощи, перемешивая, до готовности. В конце добавить лавровый лист, маслины, лимонный сок, растительное масло посолить. Накрыть крышкой, протушить еще 5 минут.

Каша гречневая с овощами

Ингредиенты:

гречневая крупа – 200 г

вода 500 мл

морковь – 1 шт. лук – 1 шт.

перец сладкий – 2 шт.

масло растительное – 30 г

Лук почистить, вымыть и нарезать мелко. Очищенную морковь нарезать тонкими брусочками. Сладкий перец – кубиками.

В глубокой чугунной сковороде разогреть растительное масло. Выложить лук и обжарить до золотистого цвета.

Затем добавить другие овощи и жарить на среднем огне еще 3 минуты.

Гречневую крупу промыть, выложить на овощи, перемешать и тушить 5 минут. Влить воду, посолить, довести до кипения и тушить на маленьком огне 20 минут.

Кашу не нужно часто перемешивать, тогда она будет рассыпчатой и нежной.