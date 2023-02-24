В первую неделю Великого поста разрешено только сухоядение, то есть нельзя ничего вареного, тушеного, жареного, приготовленного на пару. Принимать пищу нужно один раз в день — вечером. Однако в выходные дни можно добавить еще и завтрак.
— Церковь позволяет ослабление поста больным людям, беременным женщинам, детям и тем, кто в пути, – прокомментировала врач-терапевт Марина Ерина. – А сейчас к ним присоединятся и наши защитники, которым вообще сложно вовремя поесть, не то, что выбирать продукты или отказываться от мяса. Им нужны силы.
В тылу же вполне возможно строгое соблюдение поста. Чтобы не тратить время и энергию на выбор постных блюд, предлагаем готовое меню с некоторыми рецептами, которые вы можете приготовить с 27 февраля по 5 марта.
Понедельник
- Завтрак: травяной чай, гречневая каша на воде, салат из квашеной капусты
- Обед: постный борщ из квашеной свеклы, печеный картофель с грибами, узвар
- Ужин: винегрет из овощей без подсолнечного масла, травяной чай с мятой
Рецепт борща
Это блюдо требует предварительной подготовки. Нужно заквасить свеклу. Для этого трехлитровую банку на 2\3 объема заполняем очищенной и нарезанной на куски красной свеклой. Добавляем несколько кусочков ржаного хлеба, заливаем водой и обвязываем банку марлей. Ставим на неделю в теплое место, чтобы заквасилось.
Готовим постный борщ из части сырой и части заквашенной красной свеклы (поровну) с добавлением моркови, капусты и картофеля. В кипяток кладем свеклу, морковь, картофель, лук, варим почти до готовности, затем добавляем капусту, укроп сушеный, 1-2 лавровых листика. Солим по вкусу.
Узвар
Берем по 200 г сушеных яблок, груш, чернослива, абрикосов. Заливаем 4 л воды. Настаиваем час, затем доводим до кипения и варим минут 10. Узвар нужно накрыть крышкой и настаивать до охлаждения.
Вторник
- Завтрак: рис с пряностями, чай/кофе
- Обед: суп из чечевицы, цветная капуста отварная, узвар
- Ужин: салат из красной капусты с яблоком, чай с мятой
Салат из красной капусты
Краснокочанную капусту моем, разрезаем на две части и нарезаем тонкой соломкой. Вы можете воспользоваться специальным приспособлением для шинковки капусты, также капусту можно натереть на терке.
Подготовленную капусту отправляем в миску и слегка приминаем руками. Это нужно для того, чтобы она стала мягкой.
Одно большое кисло-сладкое яблоко моем, чистим, натираем на терке и отправляем в миску с капустой.
Заправка. В мисочку наливаем две столовых ложки растительного масла. Добавляем в заправку яблочный уксус и сахар, а затем щепотку соли. Перемешиваем заправку до полного растворения сухих ингредиентов. Поливаем салат подготовленной заправкой. Все как следует перемешиваем. Можно добавить орехи или кунжут.
Суп из чечевицы
Ингредиенты:
- красная чечевица – 200 г
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- подсолнечное масло – 2 ст. ложки
- соль, перец черный молотый – по вкусу
- зелень
Чечевицу промыть холодной водой
В трехлитровую кастрюлю влить подсолнечное масло, добавить измельченный лук и пассировать его одну минуту. Добавить натертую морковь, перемешать, обжаривать еще одну минуту.
Добавить порезанный на кубики картофель, перемешать овощи и обжаривать их еще одну минуту.
Затем в овощи добавить чечевицу, залить холодной водой так, чтобы все ингредиенты были ею покрыты, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить 30 минут на маленьком огне. Перед подачей добавить в тарелки измельченную зелень.
Среда
- Завтрак: орехи с яблоками, чай/кофе с сухариками
- Обед: суп-пюре из тыквы и сельдерея, салат из пекинской капусты с болгарским перцем и луком-пореем с сухариками, морс из клюквы
- Ужин: вареники с капустой
Суп-пюре из тыквы
Ингредиенты:
- тыква – 700 г
- корень сельдерея – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- корень петрушки – 1 шт.
- соль по вкусу
- зелень
Тыкву, морковь, сельдерей, лук и корень петрушки порезать на кубики, залить в кастрюле 2 л воды. Варить овощи до готовности.
Затем перебить блендером на пюре, добавить измельченную зелень и соль по вкусу.
Снова поставить кастрюлю на огонь. Довести до кипения и выключить.
Измельченную петрушку добавить в тарелки.
Салат из пекинской капусты с болгарским перцем
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 500 г
- зеленый лук – 1 пучок
- кукуруза консервированная – 1\2 банки
- оливки без косточки – 100 г
- свежая зелень
- соль по вкусу
Нарезать капусту и лук. Добавить кукурузу. Оливки порезать мелко или половинками (как вам нравится), добавить зелень, перемешать. Посолить по вкусу.
Четверг
- Завтрак: салат овощной без растительного масла, чай\кофе
- Обед: суп гороховый с морковью и луком, капуста тушеная, узвар
- Ужин: салат из свеклы с сыром тофу
Салат из свеклы с сыром тофу
- отварная или запеченная свекла – 2 шт.
- сыр тофу – 100 г
- грецкие орехи – 50 г
- петрушка
- лимонный сок – 10 мл
- соевый соус – 20 мл
- семена кунжута
Свеклу предварительно запекаем в духовке или свч-печи. Нарезаем на кубики. Так же нарезаем и сыр тофу. Грецкие орехи поджариваем на сковороде.
Смешиваем ингредиенты, поливаем лимонным соком и соевым соусом, посыпаем кунжутом и петрушкой.
Капуста тушеная
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- капуста – 1 кг
- чернослив – 100 г
- томатная паста – 60 г
- сахар – 1 ст. кровати
- перец молотый,
- соль по вкусу
- масло – 50 мл
- 200 мл воды
На сковороде разогреть масло и протушить измельченный лук. Добавить капусту, 100 мл воды и тушить под крышкой 10 минут. Добавить томатную пасту, сахар и снова тушить 5 минут.
После чего добавить в капусту чернослив, 100 мл воды, приправить перцем. Готовить до полного испарения жидкости.
Пятница
- Завтрак: икра кабачковая, чай\кофе, крекер
- Обед: борщ зеленый постный, рис с овощами, салат из свеклы с тмином
- Ужин: вареники с вишнями, травяной чай
Борщ зеленый
Ингредиенты:
- вода 1,5 л
- картофель – 3 шт.
- щавель – 200 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- укроп – пучок
Картофель почистить и нарезать кубиками, натереть морковь на терке, лук нарезать. Выложить овощи в кипяток, варить до готовности. Добавить щавель, прокипятить 3 минуты, посолить по вкусу.
Травяной чай
В заварной чайник добавить 2 чайные ложки травяного сбора: ромашка, лепестки чайной розы, чабрец, мелисса или мята, тысячелистник, взятые поровну. Залить 200 мл кипятка, настоять 10-15 минут. Пить с медом.
Суббота
- Завтрак: блины постные с ягодами, чай/кофе
- Обед: суп овощной, картофель тушеный с грибами, салат из квашеной капусты.
- Ужин: цветная капуста с тушеной морковью и луком, крекер, чай
Блинчики постные
Ингредиенты:
- мука – 350 г
- вода – три стакана
- масло растительное – 70 мл
- сахар – 20 г
- сода – 2-3 ч. ложки
- лимонный сок или уксус – 2-3 капли
- соль – щепотка.
В воду комнатной температуры добавляем лимонный сок или уксус, затем – сахар и соль. Муку смешиваем с содой и подсыпаем в воду, размешивая.
Последним добавляем растительное масло.
Жарим блины на разогретой сковороде.
Картофель тушеный с грибами
Ингредиенты:
- картофель 600 г
- грибы 250 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- растительное масло 4 ст. ложки
- соль и перец, другие специи по вкусу
Очистить и помыть все овощи. Лук нарезать мелко, морковь натереть на терке. Разогреть в сковороде масло. Высыпать лук и морковь, обжарить 5 минут в среднем огне. Нарезать картофель большими кубиками. Добавить на сковороду, перемешать, налить стакан горячей воды. Вода должна покрыть картофель примерно наполовину. Накрыть крышкой, тушить 15 минут почти до готовности. Грибы помыть и нарезать большими кусками, добавить ко всем овощам, перемешать. Посолить, добавить специи, тушить еще 5 минут.
Воскресенье
- Завтрак: солянка грибная, хлебцы зерновые, чай.
- Обед: борщ постный с фасолью, картофель, запеченный с овощами, салат из свежей капусты.
- Ужин: гречневая каша с овощами, компот
Солянка грибная
- капуста белокочанная – 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- грибы лесные – 200 г
- лимонный сок – 1 ст. кровати
- лавровый лист – 1-2 шт.
- масло растительное
- маслины – 100 г
- вода
- соль
Грибы отварить. Отжать. Нарезать соломкой капусту, грибы, лук и морковь. Выложить ингредиенты в глубокую сковороду, налить воды наполовину. Тушить овощи, перемешивая, до готовности. В конце добавить лавровый лист, маслины, лимонный сок, растительное масло посолить. Накрыть крышкой, протушить еще 5 минут.
Каша гречневая с овощами
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 200 г
- вода 500 мл
- морковь – 1 шт. лук – 1 шт.
- перец сладкий – 2 шт.
- масло растительное – 30 г
Лук почистить, вымыть и нарезать мелко. Очищенную морковь нарезать тонкими брусочками. Сладкий перец – кубиками.
В глубокой чугунной сковороде разогреть растительное масло. Выложить лук и обжарить до золотистого цвета.
Затем добавить другие овощи и жарить на среднем огне еще 3 минуты.
Гречневую крупу промыть, выложить на овощи, перемешать и тушить 5 минут. Влить воду, посолить, довести до кипения и тушить на маленьком огне 20 минут.
Кашу не нужно часто перемешивать, тогда она будет рассыпчатой и нежной.