Диетологи весной всем и всегда рекомендуют употреблять больше овощей. Поскольку украинских овощей на это время не так уж много, то Евгений Клопотенко советует использовать наш самый популярный овощ – свеклу.

Свекла – это сердце украинской еды, считает шеф. Даже если из него не готовить борщ, а просто запечь и добавить в салат – будет очень тепло и по-нашему.

Вы можете подумать, что свекла – это слишком просто. Но попытайтесь соединить его с курагой и йогуртом и уже получите новые эмоции.

Рецепт

Ингредиенты:

свекла – 6 средних или 4 больших

петрушка – много

грецкие орехи — горстка

тыквенные семена — горстка

курага 100 г

йогурт 100 г

соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление. Помойте неочищенную свеклу. Выложите в емкость для запекания. Духовку разогрейте до 180 градусов. Запекайте свеклу в течение 1,5 часов.

Опять же, не очищайте свеклу, а порежьте с кожурой на кусочки: кубики, полоски, слайсы. Как вам нравится.

Затем добавьте к ним порезанные орехи, курагу, тыквенные семена, нарезанную петрушку. Все залейте йогуртом. Посолите, поперчите.

Из самых обычных продуктов таким образом вы получите взрыв вкуса.

Источник: Евгений Клопотенко