Американская актриса Рэйчел Сара Билсон, наиболее известная по роли в фильме Телепорт, а также по участию в сериалах Одинокие сердца, Зои Харт из южного штата и Дубль два, в откровенном разговоре с 41-летней комиком Уитни Каммингс призналась, что не испытывала оргазма, пока ей не исполнилось 38 лет.

Во время разговора Каммингс также сказала, что у нее не было оргазма во время секса, пока ей не исполнилось 40 лет, когда она перестала принимать противозачаточные средства.

Это не первый раз, когда Билсон делится своим откровенным мнением о сексе. Во время эпизода сериала Yahoo Life The Unwind в июле 2022 года она рассказала, что ее взгляд на секс сформировала ее семья и она не считает это чем-то запретным для разговоров.

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— Я выросла в семье, которая была настолько сексопозитивной, свободной и откровенной… Она определенно сделала меня более открытой в разговорах о таких вещах, — сказала Билсон.

Актриса также высмеивала свою сексуальную жизнь со своими бывшими, в том числе с Биллом Хейдером, с которым она рассталась в июне 2020 года. Когда в августе 2022 года в одном из подкастов ее спросили, чего ей больше всего не хватает в ее бывшем, она ответила, что его большого члена.

Фото: Instagram