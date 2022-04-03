Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Еда

Военно-полевые начинки для лаваша: что взять на перекус в бомбоубежище

3 апреля 2022, 18:18
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лаваш
Источник: Depositphotos

Сирены раздаются по нескольку раз ежедневно во многих городах страны. И этими сигналами тревоги нельзя пренебрегать.

– Иногда в бомбоубежищах необходимо провести не один час, – пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram. – Но есть и поддерживать организм, нужно даже в таких условиях.

Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.

Для ее приготовления можно использовать что угодно. Лаваш с начинкой всегда, в любое время – беспроигрышный вариант закуски, которую то же можно приготовить заранее и держать в холодильнике.

Варианты начинок:

  • вареное куриное или индюшиное филе (кусочком или молотое, резаное); ⁣ ⁣ ⠀
  • нежирные твердые сыры (тонкими пластинками или тертыми, можно с добавлением специй, чеснока, зелени);
  • обезжиренный творог (с зеленью, специями);⁣⁣⠀
  • жареные грибы; ⁣ ⁣ ⠀
  • овощи (свежие, вареные, жареные, целые или резаные);⁣⁣⠀
  • любая зелень; ⁣ ⁣ ⠀
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣ ⁣ ⠀
  • хумус; ⁣ ⁣ ⠀
  • маринованный лук (можно просто залить лук кипятком, посолить, поперчить);⁣⁣⠀
  • чеснок (сухой, свежий, немного).

В начинку можно добавлять немного растительного масла.

Читайте также:
консервиЧто взять с собой в дорогу из продуктов при эвакуации – советы врача-диетолога

Сладкие начинки.

  • Творог с бананом
  • Творог с тертым яблоком
  • Творог с вареньем, джемом
  • Творог с ягодами
  • Творог с курагой, черносливом
  • Творог с сушеным инжиром

⁣⁣Будьте здоровы и не сомневайтесь в том, что уже совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни. Берегите себя.

Источник: Светлана Фус

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь