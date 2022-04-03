Сирены раздаются по нескольку раз ежедневно во многих городах страны. И этими сигналами тревоги нельзя пренебрегать.
– Иногда в бомбоубежищах необходимо провести не один час, – пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram. – Но есть и поддерживать организм, нужно даже в таких условиях.
Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.
Для ее приготовления можно использовать что угодно. Лаваш с начинкой всегда, в любое время – беспроигрышный вариант закуски, которую то же можно приготовить заранее и держать в холодильнике.
Варианты начинок:
- вареное куриное или индюшиное филе (кусочком или молотое, резаное); ⠀
- нежирные твердые сыры (тонкими пластинками или тертыми, можно с добавлением специй, чеснока, зелени);
- обезжиренный творог (с зеленью, специями);⠀
- жареные грибы; ⠀
- овощи (свежие, вареные, жареные, целые или резаные);⠀
- любая зелень; ⠀
- рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⠀
- хумус; ⠀
- маринованный лук (можно просто залить лук кипятком, посолить, поперчить);⠀
- чеснок (сухой, свежий, немного).
В начинку можно добавлять немного растительного масла.
Сладкие начинки.
- Творог с бананом
- Творог с тертым яблоком
- Творог с вареньем, джемом
- Творог с ягодами
- Творог с курагой, черносливом
- Творог с сушеным инжиром
Будьте здоровы и не сомневайтесь в том, что уже совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни. Берегите себя.
Источник: Светлана Фус