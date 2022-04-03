Сирены раздаются по нескольку раз ежедневно во многих городах страны. И этими сигналами тревоги нельзя пренебрегать.

– Иногда в бомбоубежищах необходимо провести не один час, – пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram. – Но есть и поддерживать организм, нужно даже в таких условиях.

Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.

Для ее приготовления можно использовать что угодно. Лаваш с начинкой всегда, в любое время – беспроигрышный вариант закуски, которую то же можно приготовить заранее и держать в холодильнике.

Варианты начинок:

вареное куриное или индюшиное филе (кусочком или молотое, резаное); ⁣ ⁣ ⠀

нежирные твердые сыры (тонкими пластинками или тертыми, можно с добавлением специй, чеснока, зелени);

обезжиренный творог (с зеленью, специями);⁣⁣⠀

жареные грибы; ⁣ ⁣ ⠀

овощи (свежие, вареные, жареные, целые или резаные);⁣⁣⠀

любая зелень; ⁣ ⁣ ⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣ ⁣ ⠀

хумус; ⁣ ⁣ ⠀

маринованный лук (можно просто залить лук кипятком, посолить, поперчить);⁣⁣⠀

чеснок (сухой, свежий, немного).

В начинку можно добавлять немного растительного масла.

Сладкие начинки.

Творог с бананом

Творог с тертым яблоком

Творог с вареньем, джемом

Творог с ягодами

Творог с курагой, черносливом

Творог с сушеным инжиром

⁣⁣Будьте здоровы и не сомневайтесь в том, что уже совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни. Берегите себя.

Источник: Светлана Фус