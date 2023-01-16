Именно живот чаще всего является главной проблемной зоной и для мужчин, и женщин. Если вы хотите похудеть в талии и уменьшить живот, вам необходимо наладить питание и добавить регулярную тренировку или другую физическую активность.

Упражнения для похудения живота вы найдете в материале.

Фитнес-тренер Ольга Жилкина отмечает, что во время и перед тренировкой необходимо следовать важным советам:

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Сначала сделайте разминку, чтобы подготовить тело к нагрузке.

Выполнять упражнения для похудения живота можно либо по таймеру, либо по количеству повторений.

Тренироваться, считая повторения, удобно, если у вас нет под рукой таймера. В этом случае старайтесь не делать большие перерывы между упражнениями, в среднем отдых должен быть 15 секунд.

Однако для похудения живота эффективнее выполнять тренировки по времени, стараясь сделать большее количество повторений за меньшее время.

При выполнении упражнений очень важно напрягать мышцы пресса, а живот не должен быть расслаблен.

Чем больше скорость выполнения упражнений и выше темп занятий, тем больше калорий вы сожжете и эффективнее проведете тренировки с точки зрения сжигания жира.

Важно следить за дыханием во время тренировки: выдыхайте на усилии, вдыхайте на расслаблении.

Упражнения для похудения живота и укрепления мышц

Упражнение 1

Поставьте ноги чуть шире плеч, руки за головой, локти в стороны. Поочередно касайтесь локтем колена противоположной ноги. Выполните 3 подхода по 30 повторений суммарно.

Упражнение 2

В положении планка поочередно касайтесь кистью руки противоположного плеча. Выполните 3 подхода по 20 повторений. Ладони в планке должны быть под плечами и на их ширине, не допускать проваливания поясницы.

Упражнение 3

В положении планка касайтесь рукой голени противоположной ноги. Выполните 3 подхода по 30 повторений. Ладони при возвращении в исходное положение также должны быть под плечами и на их ширине, следите за поясницей.

Упражнение 4

Встаньте прямо, ноги расставьте немного шире плеч, руки разведите в стороны, подтяните живот. На выдохе поднимите прямую правую ногу вверх чуть выше параллели с полом. Одновременно с этим скрутите корпус вправо так, чтобы достать пальцами стопы ног. Удерживайтесь на секунду в этом положении и затем повторите то же самое для другой стороны. По 15 повторений на каждую ногу.

Упражнение 5

Расставьте ноги шире плеч, правая стопа должна быть полностью на полу, левая нога опираться на носок. Корпус немного разогните вправо. Руки поднимите над головой, ладони вместе. На выдохе приподнимите левое колено к груди. Одновременно с этим разверните корпус влево и опустите ладони на колено. Затем вернитесь в исходное положение. Выполняйте упражнение в динамике на одну сторону, включайте в работу мышцы живота (15 повторений сначала на одну сторону, затем 15 на другую).