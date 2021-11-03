Больше всего кожа лица страдает во время отопительного сезона, который уже начался в Украине. Поэтому стоит позаботиться о ее состоянии, чтобы сохранить здоровой, избежать сухости, шелушения, раздражения и других неприятных последствий.

Дерматолог-косметолог Ольга Обищенко дала топ-6 рекомендаций, как ухаживать за кожей в отопительный сезон. ️

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1. Увлажняйте воздух

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Оптимальная влажность в помещении должна быть 40-60%. Добиться этого можно с помощью увлажнителя воздуха или климатического комплекса. По словам врача, выраженная сухость, помимо негативного воздействия на кожу, повышает чувствительность слизистых к вирусам и болезнетворным бактериям.

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2. Регулярно проветривайте комнату и поддерживайте температуру ~21°C

Косметолог советует не принимать горячий душ каждый день. Ведь высокая температура воды смывает защитный барьер кожи. Это может вызвать сухость и зуд кожи. ⠀

3. Пейте воду

— Пить воду зимой не менее важно, чем летом. Даже если из-за холода ее хочется меньше, дневную норму воды необходимо выпивать, — подчеркнула косметолог.

4. Умывайтесь средством с физиологичным pH 5,5

Обищенко советует тщательно выбирать средства ухода за лицом. У некоторых из них в составе могут быть кислоты, которые могут усилить сухость кожи. Также не стоит использовать косметические средства, в составе которых есть спирт.

5. Обязательно наносите питательный крем перед выходом на улицу

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В составе крема должны быть масла и малоспособные вещества, керамиды. Они создают своеобразный щит, который уменьшает испарение воды с кожи.

Самый сильный питательный крем называется cold-cream. Используйте его во время аллергии на холод и выраженной сухости.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ⚪️ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ, КИЕВ (@dr.olha_obishchenko)

6. Защита от солнца

— Не забывайте о защите от солнца! Наносим специальное защитное средство перед выходом на улицу — если УФ-индекс два и более, — добавила Обищенко.

Источник: Ольга Обищенко