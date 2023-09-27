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Еда

Всего из четырех ингредиентов: как приготовить грушевый тарт

27 сентября 2023, 11:46
Марина Мелехова редактор
тарт татен

В Украине уже стартовал сезон полезных и сочных груш. Так что самое время порадовать себя и близких выпечкой с фруктами.

Грушевый тарт татен станет идеальным вариантом для уютного чаепития в кругу семьи.  Рецептом поделился шеф-повар Алекс Якутов.

Чтобы приготовить нежнейший пирог  понадобится всего четыре ингредиента. Записывайте!

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Ингредиенты

  • груши – 4-5
  • сливочное масло – 100 г
  • сахар – 100 г
  • слоеное тесто – 1 лист

Приготовление блюда:

  1. Очистите груши от сердцевины и нарежьте большими кубиками. Можно брать как свежие фрукты, так и консервированные.
  2. Поставьте сковороду на огонь и растопите сливочное масло. Добавьте сахар и обжаривайте до тех пор, пока смесь не карамелизуется.
  3. Добавьте нарезанные груши. Потушите до мягкости, постоянно помешивая.
  4. Застелите пергаментом дно формы диаметром 20 см и выложите груши.
  5. Накройте фрукты слоеным тестом. Выпекайте пирог в течение 25 минут при температуре 180°С. Тесто должно стать золотистым.
  6. Достаньте пирог из духовки и дайте немного остыть. Затем переверните и выложите на тарелку грушами вверх.

Готово!

Еще больше интересных рецептов с Алексом Якутовым вы увидите во втором сезоне ресторанного реалити На ножах, который выходит  на Новом канале с 3 октября.

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Фото: Сгенерировано ИИ

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти
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