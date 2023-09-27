В Украине уже стартовал сезон полезных и сочных груш. Так что самое время порадовать себя и близких выпечкой с фруктами.
Грушевый тарт татен станет идеальным вариантом для уютного чаепития в кругу семьи. Рецептом поделился шеф-повар Алекс Якутов.
Чтобы приготовить нежнейший пирог понадобится всего четыре ингредиента. Записывайте!
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Ингредиенты
- груши – 4-5
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 100 г
- слоеное тесто – 1 лист
Приготовление блюда:
- Очистите груши от сердцевины и нарежьте большими кубиками. Можно брать как свежие фрукты, так и консервированные.
- Поставьте сковороду на огонь и растопите сливочное масло. Добавьте сахар и обжаривайте до тех пор, пока смесь не карамелизуется.
- Добавьте нарезанные груши. Потушите до мягкости, постоянно помешивая.
- Застелите пергаментом дно формы диаметром 20 см и выложите груши.
- Накройте фрукты слоеным тестом. Выпекайте пирог в течение 25 минут при температуре 180°С. Тесто должно стать золотистым.
- Достаньте пирог из духовки и дайте немного остыть. Затем переверните и выложите на тарелку грушами вверх.
Готово!
Еще больше интересных рецептов с Алексом Якутовым вы увидите во втором сезоне ресторанного реалити На ножах, который выходит на Новом канале с 3 октября.
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Фото: Сгенерировано ИИ