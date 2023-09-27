В Украине уже стартовал сезон полезных и сочных груш. Так что самое время порадовать себя и близких выпечкой с фруктами.

Грушевый тарт татен станет идеальным вариантом для уютного чаепития в кругу семьи. Рецептом поделился шеф-повар Алекс Якутов.

Чтобы приготовить нежнейший пирог понадобится всего четыре ингредиента. Записывайте!

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Ингредиенты

груши – 4-5

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

слоеное тесто – 1 лист

Приготовление блюда:

Очистите груши от сердцевины и нарежьте большими кубиками. Можно брать как свежие фрукты, так и консервированные. Поставьте сковороду на огонь и растопите сливочное масло. Добавьте сахар и обжаривайте до тех пор, пока смесь не карамелизуется. Добавьте нарезанные груши. Потушите до мягкости, постоянно помешивая. Застелите пергаментом дно формы диаметром 20 см и выложите груши. Накройте фрукты слоеным тестом. Выпекайте пирог в течение 25 минут при температуре 180°С. Тесто должно стать золотистым. Достаньте пирог из духовки и дайте немного остыть. Затем переверните и выложите на тарелку грушами вверх.

Готово!

Еще больше интересных рецептов с Алексом Якутовым вы увидите во втором сезоне ресторанного реалити На ножах, который выходит на Новом канале с 3 октября.

Фото: Сгенерировано ИИ