Желчный пузырь — это орган, накапливающий желчь, которую вырабатывает печень. Во время приема пищи желчь попадает в двенадцатиперстную кишку и участвует в расщеплении жиров и переваривании других питательных веществ.

После удаления желчного пузыря питание играет очень важную роль, поэтому пациенту рекомендуют соблюдать специальную диету.

Что можно и нельзя есть после удаления желчного пузыря, читайте в нашем материале.

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Какого питания стоит придерживаться после удаления желчного пузыря

Врач-проктолог, хирург Екатерина Кутепова отмечает, что только гастроэнтеролог может составлять четкое меню и прописывать диету пациенту после операции.

— Большинство людей могут начать есть вечером после операции или на следующий день. После удаления желчного пузыря необходимо есть небольшими порциями по пять-шесть раз в день, — отмечает врач.

Какие продукты можно есть после удаления желчного пузыря

После того, как врач разрешит вам принимать пищу, вы можете употреблять:

нежирное мясо и рыбу: котлеты на пару, вареное мясо, паровые тефтели и т.д;

тофу;

хлопья;

яблоки;

картофель;

свеклу;

морковь;

кабачки,

тыкву;

— На следующий день после операции можно есть отварные овощи, предварительно перетертые с помощью блендера или терки. Постепенно можно вводить в рацион тушеные овощи и рагу. Не рекомендуется есть бобовые, которые активизируют газообразование, — советует врач.

овощные супы, супы-пюре, бульоны;

яйца — омлет на пару или добавлять их к другим блюдам;

кисломолочные продукты;

нежирный творог.

Важно, что овощи и фрукты в первые 3-4 недели можно есть только в вареном и протертом виде, в дальнейшем можно перейти на запеченные и тушеные.

— Через несколько недель, следуя рекомендациям врача, можно постепенно вводить в рацион сырые фрукты и овощи, зелень, — добавляет Кутепова.

Что касается кофе, сразу после операции и в период восстановления следует воздерживаться от употребления этого напитка. Также не стоит употреблять напитки, где содержится кофеин.

— Некрепкий кофе в небольших количествах можно пить не ранее, чем через две недели после операции, разбавляя нежирным молоком, — говорит врач-проктолог.

Запрещенные продукты после операции

Стоит понимать, что после операции необходимо восстановить организм, поэтому категорически запрещено употреблять:

алкоголь;

крепкие и сладкие напитки;

жирную тяжелую пищу;

продукты, способствующие повышенному газообразованию (например, бобовые);

жареное, копченое и острое.

— После полного восстановления, то есть через 1,5-3 месяца, нужно возвращаться к физически активному образу жизни, поскольку от этого будет зависеть функциональность пищеварительной системы, — говорит врач-проктолог.

Врач добавляет, что в дальнейшем нужно 1-2 раза в год наблюдаться у гастроэнтеролога и придерживаться умеренной диеты.