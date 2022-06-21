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Еда

Вишневое варенье с корицей

21 июня 2022, 19:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
варення з вишні
Источник: Depositphotos

Пожалуй, нет человека, который не любит вишневое варенье. Каждая хозяйка варит его по-своему: кто за пять минут, кто с орешками вместо косточек, а попробуйте-ка сварить варенье с корицей, предлагает шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 1 кг вишен
  • 600 г сахара
  • 2 палочки корицы

Помойте вишни и удалите косточки. Выложите в кастрюлю с толстым дном и всыпьте сахар. Оставьте постоять в течение 15 минут, чтобы ягоды пустили сок.

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Через 15 минут добавьте в кастрюлю 2 палочки корицы и поставьте на средний огонь. Когда вишни закипят, убавьте огонь до минимального и варите 10 минут, периодически помешивая.

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Стерилизуйте банки любым способом. Разложите варенье из вишни с корицей в банки и закрутите крышками. Когда банки охладятся, поставьте их в прохладное место.

Источник: Евгений Клопотенко

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