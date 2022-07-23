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Еда

Вишневый сорбет: самый вкусный летний десерт

23 июля 2022, 19:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вишневий сорбет
Источник: Depositphotos

Сорбет – очень крутая штука. Особенно летом, потому что он отлично освежает в жаркую погоду. Шеф Евгений Клопотенко рекомендует есть его на завтрак, обед и ужин. Но не как основное блюдо, а в качестве завершающей нотки. Его можно готовить из абсолютно любых ягод. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений.

Ингредиенты

  • 350 г Вишня
  • 150 г Сахар
  • 150 мл Вода
  • 20 г цедра лимона

Вишню помойте, очистите от косточек и перебейте в блендере до получения однородной массы. В идеале можно еще перетереть через сито, но, если сита нет, можно обойтись и без него.

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Воду налейте в сотейник, добавьте сахар и варите на небольшом огне, пока весь сахар не растворится.

Остудите сироп, смешайте его с вишневой массой, добавьте лимонную цедру и хорошо перемешайте.

Разлейте в формы и поставьте в морозилку на два часа.

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Сорбет готов!

Источник: Евгений Клопотенко

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