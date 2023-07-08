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Еда

Изысканное лакомство — зефир, жареный на костре: как удивить друзей и детей

8 июля 2023, 19:22
Валентина Андрейко журналіст
зефір на вогнищі

Итак, едем на пикник, захватив все необходимое для приготовления десерта.

Прежде всего, надо правильно выбрать зефир. Те бело-розовые шарики, которые, собственно, и называются зефиром, не подходят. Они просто растают на огне.

Берите маршмеллоу, он тоже разновидность пастилы, но более твердый и как будто резиновый. Вот как раз такой и подойдет. Поджаренный на костре он покроется румяной корочкой и приобретет приятный карамельный вкус. Причем внутри будет оставаться мягким.

А теперь пошагово.

  1. Берем деревянный шампур (железный не годится), нагреваем его острый кончик на пламени.
  2. Осторожно пристраиваем на нем маршмеллоу. Разогретый шампур войдет в лакомство, как в масло.
  3. Не опускайте шампур с зефиром в пламя, потому что сожжете десерт. Держите над пламенем.
  4. Как только маршмеллоу увеличиться в объеме и покроется золотистой корочкой, сразу снимайте его с огня.

Есть жареный зефир лучше горячим. Гости будут в восторге от изысканного вкуса невиданного доселе десерта.

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Источник: Смачно

Фото: Сгенерировано ИИ

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