Итак, едем на пикник, захватив все необходимое для приготовления десерта.
Прежде всего, надо правильно выбрать зефир. Те бело-розовые шарики, которые, собственно, и называются зефиром, не подходят. Они просто растают на огне.
Берите маршмеллоу, он тоже разновидность пастилы, но более твердый и как будто резиновый. Вот как раз такой и подойдет. Поджаренный на костре он покроется румяной корочкой и приобретет приятный карамельный вкус. Причем внутри будет оставаться мягким.
А теперь пошагово.
- Берем деревянный шампур (железный не годится), нагреваем его острый кончик на пламени.
- Осторожно пристраиваем на нем маршмеллоу. Разогретый шампур войдет в лакомство, как в масло.
- Не опускайте шампур с зефиром в пламя, потому что сожжете десерт. Держите над пламенем.
- Как только маршмеллоу увеличиться в объеме и покроется золотистой корочкой, сразу снимайте его с огня.
Есть жареный зефир лучше горячим. Гости будут в восторге от изысканного вкуса невиданного доселе десерта.
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Источник: Смачно
Фото: Сгенерировано ИИ