Итак, едем на пикник, захватив все необходимое для приготовления десерта.

Прежде всего, надо правильно выбрать зефир. Те бело-розовые шарики, которые, собственно, и называются зефиром, не подходят. Они просто растают на огне.

Берите маршмеллоу, он тоже разновидность пастилы, но более твердый и как будто резиновый. Вот как раз такой и подойдет. Поджаренный на костре он покроется румяной корочкой и приобретет приятный карамельный вкус. Причем внутри будет оставаться мягким.

А теперь пошагово.

Берем деревянный шампур (железный не годится), нагреваем его острый кончик на пламени. Осторожно пристраиваем на нем маршмеллоу. Разогретый шампур войдет в лакомство, как в масло. Не опускайте шампур с зефиром в пламя, потому что сожжете десерт. Держите над пламенем. Как только маршмеллоу увеличиться в объеме и покроется золотистой корочкой, сразу снимайте его с огня.

Есть жареный зефир лучше горячим. Гости будут в восторге от изысканного вкуса невиданного доселе десерта.

Источник: Смачно

Фото: Сгенерировано ИИ