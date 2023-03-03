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Еда

Изысканные, вкусные и постные блюда: что приготовить на День рождения в период Великого поста

3 марта 2023, 11:55
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Застілля, свято, вечеря,їжа
Источник: Depositphotos

День рождения — праздник, где собираются все родственники и друзья, чтобы поздравить именинника. Чаще всего празднование Дня рождения сопровождается вкусной и изысканной едой.

Поскольку сейчас идет Великий пост 2023, именинник должен четко продумать праздничное меню, чтобы блюда были вкусными и постными.

Факты ICTV подготовили для вас рецепты изысканных и постных блюд, которые можно приготовить на День рождения.

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Постный греческий салат

Ну какой праздник может миновать без вкусного салата? Для праздничного и постного греческого салата, вам понадобится:

  • Огурец — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры черри — 10 шт.
  • Виноград кишмиш — 20 ягод.
  • Руккола — 50 г.
  • Оливковое масло — 30 г.
  • Сок половины лимона.
  • Соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Сперва подготовьте овощи: помойте и нарежьте огурец полукольцами. Перец тоже вымыть, очистить от семян и нарезать.
  2. Черри разрезаем пополам. Рукколу моем и сушим.
  3. Для заправки смешайте оливковое масло с соком лимона. Добавьте специи.
  4. Добавьте перец, огурец, черри и виноград с заправкой.
  5. Выложите на тарелку рукколу, а наверх — все остальные ингредиенты.

Паштет из баклажанов

Паштет

Фото: Depositphotos

Его можно подать как отдельное блюдо, или же намазать на постный хлеб. Для приготовления вам понадобится:

  • Баклажан — 2 шт.
  • Руккола или другая зелень — 200 г.
  • Грецкие орехи — 100 г.
  • Урбеч из семян белого кунжута — 6 ч. л.
  • Чеснок — три зубчика.
  • Специи, лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Вымойте, нарежьте и посолите баклажаны.
  2. Переложите баклажаны в миску и оставьте на 30 мин. По истечению времени, их нужно промыть под холодной водой.
  3. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте баклажаны с маслом 30 мин.
  4. В блендере измельчите орехи, зелень и урбеч.
  5. Добавьте к массе измельченный чеснок, специи и лимонный сок.
  6. Когда баклажаны запекутся, добавьте их к другим ингредиентам и тщательно перемешайте.

Вкусный паштет готов!

Лаваш с грибами и капустой

Эта закуска точно не оставит ваших гостей равнодушными! Необходимые ингредиенты:

  • Лаваш — 2 листа.
  • Морковка по-корейски — 200 г.
  • Маринованные грибы — 150 г.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Капуста — 200 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Постный майонез.
  • Кетчуп на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Сперва подготовьте продукты: капусту шинкуем тонко, помидоры режем на пластинки, из грибов сливаем всю жидкость, лук мелко нарезаем.
  2. Разложите на столе лаваш и смажьте его кетчупом (или другим томатным соусом).
  3. Сверху выложите капусту, помидоры и корейскую морковь, добавьте маринованные грибы и посыпьте все луком.
  4. Сверху выложить постный майонез.
  5. Теперь аккуратно сверните лаваш, формируя рулет и отправьте на 10 мин в духовку при 200°C.
  6. После приготовления нарежьте лаваш на порционные кусочки и подавайте на стол.

Горячее блюдо из картофеля, овощей и грибов

Картопляна запіканка

Фото: Depositphotos

Вам понадобится:

  • Картофель — 1 кг.
  • Шампиньоны — 400 г.
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Помидоры черри — 4-5 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика.
  • Оливковое масло — 5-7 ст. л.
  • Соль, перец, специи на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Очистить картофель, морковь и лук.
  2. Нарежьте очищенные овощи на средние кусочки.
  3. Болгарский перец и грибы тоже моем и нарезаем.
  4. Все это выложите на противень, положите наверх порезанные пополам помидоры черри, полейте их оливковым маслом и добавьте соль, перец, специи, измельченный чеснок.
  5. Все тщательно перемешиваем.
  6. Запекаем праздничное блюдо 35-40 мин при температуре 180°.

Фаршированный перец

Перець фарш

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Болгарские перцы.
  • Кускус — 1/2 чашки.
  • Чашка бульона.
  • Баклажан, лук, помидор — по 1 шт.
  • Базилик.
  • Специи на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Залейте кускус кипятком на 25 мин. Посолите, поперчите и перемешайте кашу.
  2. Лук нарезать, а баклажан нарезать мелкими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарьте лук и баклажан в течение 2-3 мин.
  4. Пробланшируйте помидоры и натрите их на терке.
  5. Добавьте тертые помидоры в сковороду и положите еще базилик. Приправить массу солью и перцем, перемешайте и готовьте пока жидкость не испарится.
  6. Перемешайте овощи с кускусом, немного остудите.
  7. Возьмите болгарский перец, срежьте верхушку и очистите от семян.
  8. Нафаршируйте перцы готовой начинкой.
  9. Положите фаршированные перцы в смазанную маслом форму и запекайте при 190° 20-25 мин.

Рыба с овощами

риба з овочами

Фото: Depositphotos

Вам понадобится:

  • Рыба — на ваш вкус.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Розмарин — 2 веточки.
  • Специи на ваш вкус.
  • Овощи любые.

Это сочное и постное блюдо готовится очень просто:

  1. Рыбу немного смажьте растительным маслом и добавьте специи.
  2. Чеснок измельчите и добавьте в горячее масло, где будет жариться наша рыба.
  3. Положите рыбу на сковородку и начинайте готовить.
  4. Обжарить ее до готовности и переложить на бумажное полотенце.
  5. Нарежьте и приправьте свои любимые овощи.
  6. Сформируйте из овощей подушку и выложите на нее рыбу!

Гречневые котлеты

Чтобы порадовать гостей вкусными и постными котлетками, вам понадобится:

  • Гречка — 1 стакан (250-300 г).
  • Грибы — 250 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Мука — 2-3 ст. л.
  • Соль и специи на ваш вкус.

Как приготовить гречневые котлетки:

  1. Вскипятите два стакана воды и засыпьте в кипяток помытую гречку. Сюда же добавьте немного соли.
  2. Варите гречку на небольшом огне до полного впитывания воды.
  3. Пока варится гречка, помойте и нарежьте грибы мелкой соломкой, положите их на сухую сковородку без масла.
  4. Обжарьте грибы до золотистой корочки.
  5. Лук нарежьте мелкими кубиками.
  6. Когда грибы обжарятся, сдвиньте их к краям сковороды, налейте масло и в центр положите лук.
  7. Обжаривайте лук 5 мин и добавьте в сковородку натертую морковь.
  8. Обжаривайте все вместе еще 5 мин.
  9. Смешайте грибы (вместе с луком и морковью) и гречку, добавьте муку.
  10. Тщательно вымесить фарш руками.
  11. Поставьте фарш на 15-20 мин в холодильник. Затем сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в муке и жарьте с двух сторон в разогретом масле до зарумянивания.

Постный торт Наполеон

Торт Наполеон

Фото: Depositphotos

День рождения не может миновать без кусочка вкусного торта, поэтому предлагаем вам приготовить постный Наполеон. Для теста вам понадобится:

  • Мука пшеничная — 350 г.
  • Масло подсолнечное — 100 мл.
  • Сода пищевая — 5 г.
  • Уксус — 10 мл.
  • Соль — 1/8 ч. л.
  • Вода.

Для крема:

  • Кокосовое молоко — 400 мл.
  • Вода — 300 мл.
  • Сахар — 120 г.
  • Сахар ванильный — 10 г.
  • Кокосовая стружка — 80 г.
  • Мука пшеничная — 50 г.

Приготовление теста:

  1. В миску просейте муку, добавьте соль, соду, погашенную уксусом, и масло.
  2. Разотрите массу пальцами до крошки, влейте 120-140 мл воды.
  3. Замесите эластичное тесто.
  4. Разделите тесто на 10 кусочков и заверните каждый в пищевую пленку.
  5. Эти кусочки положите в холодильник на 30 мин.
  6. Теперь каждый кусочек раскатайте в тонкий корж.
  7. Выпекайте коржи на пергаменте в течение 5-7 мин каждый при температуре 200°C.

Для приготовления крема:

  1. Смешайте воду и кокосовое молоко в кастрюле.
  2. Добавьте сахар, ванильный сахар и кокосовую стружку.
  3. Доведите жидкость до кипения, постоянно помешивая, и отставьте в сторону на 10 мин.
  4. Всыпьте в кокосовую массу 50 г муки и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  5. Снова поставьте массу на огонь и варите, постоянно помешивая, до консистенции густой сметаны.
  6. Когда крем будет готов, накройте его пленкой и дайте остыть.

Чтобы края коржей были ровными, обрежьте их. Смажьте готовые коржи кремом и начинайте выкладывать один на один.

Обрезки коржей измельчите и посыпьте сверху готовый торт.

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Великий піст День народження Кулінарні рецепти Рецепти
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