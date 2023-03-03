День рождения — праздник, где собираются все родственники и друзья, чтобы поздравить именинника. Чаще всего празднование Дня рождения сопровождается вкусной и изысканной едой.

Поскольку сейчас идет Великий пост 2023, именинник должен четко продумать праздничное меню, чтобы блюда были вкусными и постными.

Факты ICTV подготовили для вас рецепты изысканных и постных блюд, которые можно приготовить на День рождения.

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Постный греческий салат

Ну какой праздник может миновать без вкусного салата? Для праздничного и постного греческого салата, вам понадобится:

Огурец — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры черри — 10 шт.

Виноград кишмиш — 20 ягод.

Руккола — 50 г.

Оливковое масло — 30 г.

Сок половины лимона.

Соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

Сперва подготовьте овощи: помойте и нарежьте огурец полукольцами. Перец тоже вымыть, очистить от семян и нарезать. Черри разрезаем пополам. Рукколу моем и сушим. Для заправки смешайте оливковое масло с соком лимона. Добавьте специи. Добавьте перец, огурец, черри и виноград с заправкой. Выложите на тарелку рукколу, а наверх — все остальные ингредиенты.

Паштет из баклажанов

Его можно подать как отдельное блюдо, или же намазать на постный хлеб. Для приготовления вам понадобится:

Баклажан — 2 шт.

Руккола или другая зелень — 200 г.

Грецкие орехи — 100 г.

Урбеч из семян белого кунжута — 6 ч. л.

Чеснок — три зубчика.

Специи, лимонный сок

Способ приготовления:

Вымойте, нарежьте и посолите баклажаны. Переложите баклажаны в миску и оставьте на 30 мин. По истечению времени, их нужно промыть под холодной водой. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте баклажаны с маслом 30 мин. В блендере измельчите орехи, зелень и урбеч. Добавьте к массе измельченный чеснок, специи и лимонный сок. Когда баклажаны запекутся, добавьте их к другим ингредиентам и тщательно перемешайте.

Вкусный паштет готов!

Лаваш с грибами и капустой

Эта закуска точно не оставит ваших гостей равнодушными! Необходимые ингредиенты:

Лаваш — 2 листа.

Морковка по-корейски — 200 г.

Маринованные грибы — 150 г.

Помидоры — 2 шт.

Капуста — 200 г.

Лук — 1 шт.

Постный майонез.

Кетчуп на ваш вкус.

Приготовление:

Сперва подготовьте продукты: капусту шинкуем тонко, помидоры режем на пластинки, из грибов сливаем всю жидкость, лук мелко нарезаем. Разложите на столе лаваш и смажьте его кетчупом (или другим томатным соусом). Сверху выложите капусту, помидоры и корейскую морковь, добавьте маринованные грибы и посыпьте все луком. Сверху выложить постный майонез. Теперь аккуратно сверните лаваш, формируя рулет и отправьте на 10 мин в духовку при 200°C. После приготовления нарежьте лаваш на порционные кусочки и подавайте на стол.

Горячее блюдо из картофеля, овощей и грибов

Вам понадобится:

Картофель — 1 кг.

Шампиньоны — 400 г.

Лук — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Помидоры черри — 4-5 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика.

Оливковое масло — 5-7 ст. л.

Соль, перец, специи на ваш вкус.

Способ приготовления:

Очистить картофель, морковь и лук. Нарежьте очищенные овощи на средние кусочки. Болгарский перец и грибы тоже моем и нарезаем. Все это выложите на противень, положите наверх порезанные пополам помидоры черри, полейте их оливковым маслом и добавьте соль, перец, специи, измельченный чеснок. Все тщательно перемешиваем. Запекаем праздничное блюдо 35-40 мин при температуре 180°.

Фаршированный перец

Ингредиенты:

Болгарские перцы.

Кускус — 1/2 чашки.

Чашка бульона.

Баклажан, лук, помидор — по 1 шт.

Базилик.

Специи на ваш вкус.

Приготовление:

Залейте кускус кипятком на 25 мин. Посолите, поперчите и перемешайте кашу. Лук нарезать, а баклажан нарезать мелкими кубиками. На оливковом масле обжарьте лук и баклажан в течение 2-3 мин. Пробланшируйте помидоры и натрите их на терке. Добавьте тертые помидоры в сковороду и положите еще базилик. Приправить массу солью и перцем, перемешайте и готовьте пока жидкость не испарится. Перемешайте овощи с кускусом, немного остудите. Возьмите болгарский перец, срежьте верхушку и очистите от семян. Нафаршируйте перцы готовой начинкой. Положите фаршированные перцы в смазанную маслом форму и запекайте при 190° 20-25 мин.

Рыба с овощами

Вам понадобится:

Рыба — на ваш вкус.

Чеснок — 3 зубчика.

Розмарин — 2 веточки.

Специи на ваш вкус.

Овощи любые.

Это сочное и постное блюдо готовится очень просто:

Рыбу немного смажьте растительным маслом и добавьте специи. Чеснок измельчите и добавьте в горячее масло, где будет жариться наша рыба. Положите рыбу на сковородку и начинайте готовить. Обжарить ее до готовности и переложить на бумажное полотенце. Нарежьте и приправьте свои любимые овощи. Сформируйте из овощей подушку и выложите на нее рыбу!

Гречневые котлеты

Чтобы порадовать гостей вкусными и постными котлетками, вам понадобится:

Гречка — 1 стакан (250-300 г).

Грибы — 250 г.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Мука — 2-3 ст. л.

Соль и специи на ваш вкус.

Как приготовить гречневые котлетки:

Вскипятите два стакана воды и засыпьте в кипяток помытую гречку. Сюда же добавьте немного соли. Варите гречку на небольшом огне до полного впитывания воды. Пока варится гречка, помойте и нарежьте грибы мелкой соломкой, положите их на сухую сковородку без масла. Обжарьте грибы до золотистой корочки. Лук нарежьте мелкими кубиками. Когда грибы обжарятся, сдвиньте их к краям сковороды, налейте масло и в центр положите лук. Обжаривайте лук 5 мин и добавьте в сковородку натертую морковь. Обжаривайте все вместе еще 5 мин. Смешайте грибы (вместе с луком и морковью) и гречку, добавьте муку. Тщательно вымесить фарш руками. Поставьте фарш на 15-20 мин в холодильник. Затем сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в муке и жарьте с двух сторон в разогретом масле до зарумянивания.

Постный торт Наполеон

День рождения не может миновать без кусочка вкусного торта, поэтому предлагаем вам приготовить постный Наполеон. Для теста вам понадобится:

Мука пшеничная — 350 г.

Масло подсолнечное — 100 мл.

Сода пищевая — 5 г.

Уксус — 10 мл.

Соль — 1/8 ч. л.

Вода.

Для крема:

Кокосовое молоко — 400 мл.

Вода — 300 мл.

Сахар — 120 г.

Сахар ванильный — 10 г.

Кокосовая стружка — 80 г.

Мука пшеничная — 50 г.

Приготовление теста:

В миску просейте муку, добавьте соль, соду, погашенную уксусом, и масло. Разотрите массу пальцами до крошки, влейте 120-140 мл воды. Замесите эластичное тесто. Разделите тесто на 10 кусочков и заверните каждый в пищевую пленку. Эти кусочки положите в холодильник на 30 мин. Теперь каждый кусочек раскатайте в тонкий корж. Выпекайте коржи на пергаменте в течение 5-7 мин каждый при температуре 200°C.

Для приготовления крема:

Смешайте воду и кокосовое молоко в кастрюле. Добавьте сахар, ванильный сахар и кокосовую стружку. Доведите жидкость до кипения, постоянно помешивая, и отставьте в сторону на 10 мин. Всыпьте в кокосовую массу 50 г муки и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Снова поставьте массу на огонь и варите, постоянно помешивая, до консистенции густой сметаны. Когда крем будет готов, накройте его пленкой и дайте остыть.

Чтобы края коржей были ровными, обрежьте их. Смажьте готовые коржи кремом и начинайте выкладывать один на один.

Обрезки коржей измельчите и посыпьте сверху готовый торт.