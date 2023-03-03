День рождения — праздник, где собираются все родственники и друзья, чтобы поздравить именинника. Чаще всего празднование Дня рождения сопровождается вкусной и изысканной едой.
Поскольку сейчас идет Великий пост 2023, именинник должен четко продумать праздничное меню, чтобы блюда были вкусными и постными.
Факты ICTV подготовили для вас рецепты изысканных и постных блюд, которые можно приготовить на День рождения.
Постный греческий салат
Ну какой праздник может миновать без вкусного салата? Для праздничного и постного греческого салата, вам понадобится:
- Огурец — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидоры черри — 10 шт.
- Виноград кишмиш — 20 ягод.
- Руккола — 50 г.
- Оливковое масло — 30 г.
- Сок половины лимона.
- Соль, перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Сперва подготовьте овощи: помойте и нарежьте огурец полукольцами. Перец тоже вымыть, очистить от семян и нарезать.
- Черри разрезаем пополам. Рукколу моем и сушим.
- Для заправки смешайте оливковое масло с соком лимона. Добавьте специи.
- Добавьте перец, огурец, черри и виноград с заправкой.
- Выложите на тарелку рукколу, а наверх — все остальные ингредиенты.
Паштет из баклажанов
Его можно подать как отдельное блюдо, или же намазать на постный хлеб. Для приготовления вам понадобится:
- Баклажан — 2 шт.
- Руккола или другая зелень — 200 г.
- Грецкие орехи — 100 г.
- Урбеч из семян белого кунжута — 6 ч. л.
- Чеснок — три зубчика.
- Специи, лимонный сок
Способ приготовления:
- Вымойте, нарежьте и посолите баклажаны.
- Переложите баклажаны в миску и оставьте на 30 мин. По истечению времени, их нужно промыть под холодной водой.
- Разогрейте духовку до 180°C и запекайте баклажаны с маслом 30 мин.
- В блендере измельчите орехи, зелень и урбеч.
- Добавьте к массе измельченный чеснок, специи и лимонный сок.
- Когда баклажаны запекутся, добавьте их к другим ингредиентам и тщательно перемешайте.
Вкусный паштет готов!
Лаваш с грибами и капустой
Эта закуска точно не оставит ваших гостей равнодушными! Необходимые ингредиенты:
- Лаваш — 2 листа.
- Морковка по-корейски — 200 г.
- Маринованные грибы — 150 г.
- Помидоры — 2 шт.
- Капуста — 200 г.
- Лук — 1 шт.
- Постный майонез.
- Кетчуп на ваш вкус.
Приготовление:
- Сперва подготовьте продукты: капусту шинкуем тонко, помидоры режем на пластинки, из грибов сливаем всю жидкость, лук мелко нарезаем.
- Разложите на столе лаваш и смажьте его кетчупом (или другим томатным соусом).
- Сверху выложите капусту, помидоры и корейскую морковь, добавьте маринованные грибы и посыпьте все луком.
- Сверху выложить постный майонез.
- Теперь аккуратно сверните лаваш, формируя рулет и отправьте на 10 мин в духовку при 200°C.
- После приготовления нарежьте лаваш на порционные кусочки и подавайте на стол.
Горячее блюдо из картофеля, овощей и грибов
Вам понадобится:
- Картофель — 1 кг.
- Шампиньоны — 400 г.
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Помидоры черри — 4-5 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 3-4 зубчика.
- Оливковое масло — 5-7 ст. л.
- Соль, перец, специи на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Очистить картофель, морковь и лук.
- Нарежьте очищенные овощи на средние кусочки.
- Болгарский перец и грибы тоже моем и нарезаем.
- Все это выложите на противень, положите наверх порезанные пополам помидоры черри, полейте их оливковым маслом и добавьте соль, перец, специи, измельченный чеснок.
- Все тщательно перемешиваем.
- Запекаем праздничное блюдо 35-40 мин при температуре 180°.
Фаршированный перец
Ингредиенты:
- Болгарские перцы.
- Кускус — 1/2 чашки.
- Чашка бульона.
- Баклажан, лук, помидор — по 1 шт.
- Базилик.
- Специи на ваш вкус.
Приготовление:
- Залейте кускус кипятком на 25 мин. Посолите, поперчите и перемешайте кашу.
- Лук нарезать, а баклажан нарезать мелкими кубиками.
- На оливковом масле обжарьте лук и баклажан в течение 2-3 мин.
- Пробланшируйте помидоры и натрите их на терке.
- Добавьте тертые помидоры в сковороду и положите еще базилик. Приправить массу солью и перцем, перемешайте и готовьте пока жидкость не испарится.
- Перемешайте овощи с кускусом, немного остудите.
- Возьмите болгарский перец, срежьте верхушку и очистите от семян.
- Нафаршируйте перцы готовой начинкой.
- Положите фаршированные перцы в смазанную маслом форму и запекайте при 190° 20-25 мин.
Рыба с овощами
Вам понадобится:
- Рыба — на ваш вкус.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Розмарин — 2 веточки.
- Специи на ваш вкус.
- Овощи любые.
Это сочное и постное блюдо готовится очень просто:
- Рыбу немного смажьте растительным маслом и добавьте специи.
- Чеснок измельчите и добавьте в горячее масло, где будет жариться наша рыба.
- Положите рыбу на сковородку и начинайте готовить.
- Обжарить ее до готовности и переложить на бумажное полотенце.
- Нарежьте и приправьте свои любимые овощи.
- Сформируйте из овощей подушку и выложите на нее рыбу!
Гречневые котлеты
Чтобы порадовать гостей вкусными и постными котлетками, вам понадобится:
- Гречка — 1 стакан (250-300 г).
- Грибы — 250 г.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Мука — 2-3 ст. л.
- Соль и специи на ваш вкус.
Как приготовить гречневые котлетки:
- Вскипятите два стакана воды и засыпьте в кипяток помытую гречку. Сюда же добавьте немного соли.
- Варите гречку на небольшом огне до полного впитывания воды.
- Пока варится гречка, помойте и нарежьте грибы мелкой соломкой, положите их на сухую сковородку без масла.
- Обжарьте грибы до золотистой корочки.
- Лук нарежьте мелкими кубиками.
- Когда грибы обжарятся, сдвиньте их к краям сковороды, налейте масло и в центр положите лук.
- Обжаривайте лук 5 мин и добавьте в сковородку натертую морковь.
- Обжаривайте все вместе еще 5 мин.
- Смешайте грибы (вместе с луком и морковью) и гречку, добавьте муку.
- Тщательно вымесить фарш руками.
- Поставьте фарш на 15-20 мин в холодильник. Затем сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в муке и жарьте с двух сторон в разогретом масле до зарумянивания.
Постный торт Наполеон
День рождения не может миновать без кусочка вкусного торта, поэтому предлагаем вам приготовить постный Наполеон. Для теста вам понадобится:
- Мука пшеничная — 350 г.
- Масло подсолнечное — 100 мл.
- Сода пищевая — 5 г.
- Уксус — 10 мл.
- Соль — 1/8 ч. л.
- Вода.
Для крема:
- Кокосовое молоко — 400 мл.
- Вода — 300 мл.
- Сахар — 120 г.
- Сахар ванильный — 10 г.
- Кокосовая стружка — 80 г.
- Мука пшеничная — 50 г.
Приготовление теста:
- В миску просейте муку, добавьте соль, соду, погашенную уксусом, и масло.
- Разотрите массу пальцами до крошки, влейте 120-140 мл воды.
- Замесите эластичное тесто.
- Разделите тесто на 10 кусочков и заверните каждый в пищевую пленку.
- Эти кусочки положите в холодильник на 30 мин.
- Теперь каждый кусочек раскатайте в тонкий корж.
- Выпекайте коржи на пергаменте в течение 5-7 мин каждый при температуре 200°C.
Для приготовления крема:
- Смешайте воду и кокосовое молоко в кастрюле.
- Добавьте сахар, ванильный сахар и кокосовую стружку.
- Доведите жидкость до кипения, постоянно помешивая, и отставьте в сторону на 10 мин.
- Всыпьте в кокосовую массу 50 г муки и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Снова поставьте массу на огонь и варите, постоянно помешивая, до консистенции густой сметаны.
- Когда крем будет готов, накройте его пленкой и дайте остыть.
Чтобы края коржей были ровными, обрежьте их. Смажьте готовые коржи кремом и начинайте выкладывать один на один.
Обрезки коржей измельчите и посыпьте сверху готовый торт.